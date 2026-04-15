Marisa Graceが一筆書きデザイナー・ponchiさんとコラボレーションしたアイテムを発売

株式会社コスギ

株式会社コスギ(本社：東京都中央区 / 代表取締役社長：小杉佐太郎)が運営するMarisa Graceは、昨年に引き続きクリエイター方とのコラボレーションカットソーを発売します。

2名の方をお迎えして、カジュアルなアイテムながら日常に馴染む、Marisa Graceらしさを取り入れた柔らかで上品なイメージを描き起こしていただきました。

今回ご紹介するのは「線と想いが繋がる一筆書き」をコンセプトにロゴやグッズデザインなど多方面で活躍されているponchi（ぽんち）さん。

線で魅せる、繊細で心温まるデザインと柔らかな色使いがMarisa Graceの世界観とマッチして、日常のスタイルを上品にまとめてくれる、そんな特別な1着に仕上がりました。

風景を切り取ったような落ち着いたニュアンスのデザインが、暑さで単調になりがちな夏のコーディネートを爽やかに演出してくれます。

発売日は4月15日（水）、Marisa grace各店舗・ECサイトにて販売開始いたします。

https://kosugionline.jp/special/illustrator-collaboration/

ponchi / 一筆書きデザイナー

1991年生まれ、東京都在住。

独学でグラフィックデザインを学び、フリーのグラフィックデザイナーとして活動中。

「線と想いが繋がる一筆書き」をコンセプトに、繊細でシンプルな一筆書きの世界観を表現した作品は、ロゴデザインやパッケージデザイン、アーティストのグッズデザインなど、多方面で幅広く採用されている。

Instagram：＠_ponchi.design(https://www.instagram.com/_ponchi.design/)

▢コラボレーションプリントカットソー

415U4412

https://kosugionline.jp/c/marisagrace/m_tops/415U4412

ponchi氏とコラボレーションしたプリントカットソー。

オーガニックコットン100％のやさしい着心地に、一筆書きの繊細なラインで“手”と花・葉を表現。

抜け感のある中に温もりを感じる、上品でモダンさのあるTシャツです。

＊各種 \7,700（税込） / カラー：アイボリー・クリーム・ターコイズブルーの3色展開

サイズ：M・L / 素材：綿100％（オーガニックコットン）

Marisa Grace ONLINE STORE : https://kosugionline.jp/f/marisagrace

Instagram : https://www.instagram.com/marisagrace_official/