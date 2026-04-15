【5/21開催】組織の「実行力」を最大化するカンファレンス「Operational Excellence Summit 2026」開催決定！

株式会社インゲージ

コミュニケーションプラットフォーム「Re:lation（リレーション）」を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田 哲也）は、2026年5月21日（木）、弊社主催のビジネスカンファレンス「Operational Excellence Summit 2026 ～属人化を排し、組織の「実行力」を最大化する～」を開催することをお知らせいたします。

https://ingage.jp/relation/oes2026/

（※1）トライアル利用を含みます。

◆開催の背景

2026年、日本のB2Bビジネスは「労働力不足の深刻化」と「AIによる産業構造の変化」という2つの大きな荒波の只中にあります。もはや、単なる業務のデジタル化や部分的な効率化だけでは、激しいグローバル競争や変化し続ける市場で勝ち残ることは困難です。

今、真に求められているのは、描いた戦略を淀みなく現場のアクションへと変換し、他社が模倣できないレベルの実行力へと昇華させる「Operational Excellence（オペレーションの卓越性）」に他なりません。本イベントは、組織の実行力を経営の武器に変える道のりを擬似体験できる「一つの物語」として設計されています。

◆登壇内容

本イベントでは、DX推進や組織改革の最前線で活躍するリーダー、有識者を招き、単なるIT導入に留まらない「強い組織」を作るための実践的なアプローチを提示します。

【Phase 1：Strategy】

一般社団法人PMI日本支部 理事 麻生 重樹氏

PMIの考えるグローバルPJマネジメント動向

株式会社インゲージ 執行役員 CPO プロダクト本部長 舘林 秀和

タスク管理の実態に関する調査

株式会社電通コンサルティング プリンシパル 齊藤 美和子氏

顧客視点の戦略設計で実現するオペレーション最適化

【Phase 2：Organization】

コニカミノルタジャパン株式会社 ICW事業統括部ナレッジDX事業開発部

COCOMITEプロダクトマーケティングマネージャー 久保 京華氏

多拠点運営のオペレーション標準化を進める、マニュアル運用術

株式会社識学 上席コンサルタント 本田 務氏

組織と個人の実行力を最大化する「責任」と「役割」の明確化

株式会社アルダグラム ジャパンビジネス本部 エンタープライズ部 部長 川島 和弘氏

管理職を「確認と催促」から解放する --チームが自走し、付加価値を生み出す「自律型オペレーション」の構築

【Phase 3：Execution】

株式会社フツパー エンタープライズAI事業部 スキルバズリ部 部長 畝 一希氏

勘と経験に頼った現場運用から脱却！最適人員配置と動的スキルマネジメントで実現する『データ駆動型』現場運用

株式会社インゲージ プロダクト開発部 プロダクトマネージャー 西野 麻李

コミュニケーションのオペレーション改善と攻めのCS実行術

株式会社NTTデータ ソーシャルイノベーション事業部 アセットビジネス担当 課長 山田 優樹氏

AIとRPAのいいとこ取りで、まだ残る手作業をなくす

【Phase 4：Platform】

弁護士ドットコム株式会社 クラウドサイン事業本部 マーケティング部 笠原 彩乃氏

契約DXが失敗する原因はどこにある？ --DXが進まない会社で今起きていること--

◆開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/297_1_06acb2460b4fae16d417754a835d2ee1.jpg?v=202604151151 ]

＜注意事項＞

・主催企業と事業が競合する企業からのお申し込みは、お断りさせていただきます。

・講演の内容が予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

・2名以上でご参加される場合、定員管理のため、お一人ずつお申込みください。

・匿名でのお申込み、同業種・個人のお客様からのご参加はお断りさせていただく可能性がございます。

・定員に達しますとお申込みを締め切ります。

■株式会社インゲージについて

所在地：大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者：代表取締役社長 和田 哲也

事業内容：クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト：https://ingage.co.jp

■本リリースに関するお問い合わせ先

担当者：株式会社インゲージ 広報担当 西澤

TEL：050-3116-8373

E-mail：pr@ingage.jp