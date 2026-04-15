インドアゴルフ人気拡大、守口市大日駅近くに新施設　24時間・通い放題の『G-Frontier守口大日店』6月開業

ベニス産業株式会社

インドアゴルフ施設『G-Frontier守口大日店』が、2026年6月、大阪府守口市にグランドオープンいたします。

G-Frontier守口大日店



最新シミュレーションマシンによるデータ分析と、プロによるレッスン環境を融合し、初心者から上級者まで“最短でのスコアアップ”を実現する次世代型ゴルフ練習場です

近年、効率的なスキル向上を求めるゴルファーの増加に伴い、インドアゴルフ市場は拡大を続けています。

『G-Frontier守口大日店』は、そうしたニーズに応えるべく誕生する、TrackmanやGOLFZONの最新シミュレーションマシンを地域最大級数設備を誇るインドアゴルフ施設です。

大阪最大級18打席の室内ゴルフ練習場

天候や時間に左右されない環境の中で、科学的データに基づいた練習を可能にし、これまでにない“結果にこだわるゴルフ体験”を提供します。

トラックマンiO

定額制で24時間365日いつでも練習でき、プロのワンポイントレッスンも追加料金なしで受け放題。完全個室のVIPルームや無料レンタルも完備し、初心者から上級者まで手ぶらで快適にご利用いただける地域最大級の環境です。

2026年6月のグランドオープンを通じ、「感覚頼り」の練習から「データ×プロ指導」による結果にこだわるゴルフ体験へ。忙しい現代のライフスタイルに合わせ、皆様へ新しいゴルフスタイルをご提案してまいります。

GOLFZON TWOVISION

6月のグランドオープンに向けて、4月20日（月）よりプレオープン新規入会キャンペーン

を実施します。

オープン前の事前入会につきお得にスタートできる特別入会5大特典をご用意！

プレオープン新規入会キャンペーン

★プレオープン新規入会キャンペーン★

令和8年4月20日～令和8年5月31日まで

【特別入会5大特典】

１.入会金無料（\11,000）

２.事務手数料無料（\3,300）

３.月会費1か月無料

４.月会費永久割引（毎月最大\1,100）

５.オリジナルグッズ進呈

店頭及びWEBにて入会手続き受付。

みなさまのご入会お待ちしております。

店舗情報

店舗名：G-Frontier守口大日店

オープン日：2026年6月1

住所：大阪府守口市佐太東町１丁目１４－９

店舗詳細ページ：https://indoor-g-frontier.jp/moriguchi/