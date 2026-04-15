iHerb、第2回「WELLフェス」を4月22日より開催　全商品25%OFFで春のウェルネス習慣を応援

iHerb, LLC.

iHerb（本社：米国カリフォルニア州、CEO：イマン・ザビヒ、以下：iHerb、日本語名：アイハーブ）は、日本市場向けに年4回開催する大型ウェルネスキャンペーン「WELLフェス（ウェルネス感謝祭）」の第2回を、2026年4月22日（水）から4月30日（木）までの期間で開催します。全カテゴリーを対象に25%OFFの特別ディスカウントを実施します。

■キャンペーン実施背景

日本における健康・ウェルネス市場は、2025年に2145億米ドルに達し（※）、今後も増加傾向にあります。現代社会のストレスから「心の安らぎ」や「心身のケア」を求める方が増加しており「ウェルネス」に注目が集まっています。なかでも4月は、新年度・新生活から蓄積した疲れが溜まり、体のコンディションや日々の習慣を整えたいと感じやすくなる時期です。

こうした季節に合わせiHerbでは本キャンペーンを通して、日常に「からだにいいこと」を無理なく取り入れるきっかけを提供します。

「WELLフェス」は、ウェルネスに感謝をするお祭り「ウェルネス感謝祭」として、心身の健康に良い習慣づくりを前向きに楽しんでほしいという思いから生まれたキャンペーンです。年4回、季節の節目ごとに開催することで、各人のライフスタイルに寄り添い続けることを目指しています。

※マーケットリサーチセンター「健康とウェルネスの日本市場（2026年～2034年）」

■大型キャンペーン「WELLフェス」で、心身の健康に良い習慣づくりの重要性を発信

iHerbでは、WELLフェスを、年間を代表する大型施策の一つとして位置づけています。年４回の開催で、季節ごとの生活の切り替わりに合わせて価格面でのサポートを継続的に提供するとともに、現代社会におけるストレスケアとウェルネスの重要性を発信し続けます。

iHerbは、ウェルネスを「頑張るもの」ではなく「楽しみながら続けるもの」と捉え、WELLフェスをその定期的な入口として、健やかな毎日をサポートしていきます。

《キャンペーン概要》

キャンペーン名 ：WELLフェス

開催期間 ：2026年4月22日（水）17:00 ～ 4月30日（木）23:59

セール内容 ：全カテゴリー対象25％OFF

＊商品を買い物かごに入れ、プロモーションコードを適用することで割引が反映されます。

＊他の割引との併用はできません。

■ 春におすすめのアイテム

California Gold Nutrition

CollagenUP(R)（コラーゲンアップ）加水分解マリンコラーゲンペプチド ヒアルロン酸・ビタミンC配合プレーン464g

ヒアルロン酸とビタミンCを配合した粉末タイプのコラーゲン。

水やジュースなど、お好きな飲み物に混ぜるだけで、日常に無理なく取り入れられます。日差しが強まり、肌のゆらぎやうるおい不足が気になりやすい季節に、内側からハリのある毎日をサポートする美容習慣として取り入れやすいアイテムです。

通常価格：6,008円 セール価格：4,506円 *2026年4月13日現在

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-collagenup-hydrolyzed-marine-collagen-peptides-with-hyaluronic-acid-and-vitamin-c-unflavored-1-02-lb-464-g/64902

California Gold Nutrition

オメガ3プレミアム フィッシュオイル 魚ゼラチンソフトジェル100粒

良質なオメガ3脂肪酸を1粒あたり1,100mg配合した、魚ゼラチン使用のソフトジェル。EPA・DHAなどを含み栄養補給をサポートし、滞りのない軽やかな毎日をサポートします。内側からのコンディション維持を意識したい方におすすめのアイテムです。

通常価格：1,974円 セール価格：1,481円 *2026年4月13日現在

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-omega-3-premium-fish-oil-100-fish-gelatin-softgels-1-100-mg-per-softgel/62118

California Gold Nutrition

LactoBif（ラクトビフ）プロバイオティクス 300億CFU 60粒

内側から整え、すっきりとしたクリアな毎日を送りたい方に。

California Gold Nutritionの中でも高い人気を誇るプロバイオティクス。厳選された8種類の菌株を配合し、個包装（ブリスターパック）で品質を守りながら、安定した状態でお届けします。生活リズムが乱れても、毎日を明るくイキイキと過ごすためのベースづくりをサポートします。

通常価格：3,617円 セール価格：2,713円 *2026年4月13日現在

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-lactobif-30-probiotics-30-billion-cfu-60-veggie-capsules/64009

Codeage（コードエイジ）

リポソームビタミンC＋180粒

リポソーム技術を採用し、体内への吸収を追求したビタミンCサプリメント。亜鉛やシトラスバイオフラボノイドも配合されており、忙しい毎日の美容と健康を土台からサポートします。

通常価格：5,840円 セール価格：4,380円 *2026年4月13日現在

https://iherb.co/5BVLWzXy

Optimum Nutrition

Gold Standard(R)（ゴールドスタンダード）100% Whey（100％ホエイ）プロテイン ダブルリッチ チョコレート 899g

世界シェアNo.1を誇るプロテインブランド「Optimum Nutrition」の代表作。1杯（内容量31g）あたり24gの高純度なタンパク質を配合。圧倒的なクオリティと美味しさで、アスリートから初心者まで、世界中のフィットネス層に選ばれ続けているレジェンド的アイテムです。

通常価格：9,226円 セール価格：6,920円 *2026年4月13日現在

https://jp.iherb.com/pr/optimum-nutrition-gold-standard-100-whey-protein-double-rich-chocolate-1-98-lb-899-g/27497

Natural Vitality

CALM(R) リラクシング ドリンクミックス プレーン 227g

欧米で「リラックスタイムの定番」として長く愛されているマグネシウムパウダー。水に溶かすと微炭酸のように発泡し、クエン酸マグネシウムとして摂取できるドリンク粉末です。就寝前の「夜のスイッチオフ習慣」として取り入れる方が多い人気アイテムです。

通常価格：3,287円 セール価格：2,466円 *2026年4月13日現在

https://jp.iherb.com/pr/natural-vitality-calm-relaxing-drink-mix-original-unflavored-8-oz-227-g/110917

■ iHerbについて

iHerbは、健康と幸福、ウェルビーイングを届けるeコマースプラットフォームとして、プライベートブランドを含む1,200以上のブランド、5万点以上の商品を展開しています。世界最大級のeコマースプラットフォームであり、180以上の国で年間1,500万人のお客様にご利用いただいている私たちの使命は、お客様に地球上で最も優れた健康とウェルネス製品の選択肢を最高の価値で提供し、最も便利な体験とともにお届けすることです。私たちは、健康とウェルネスは特権ではなく、思いやりと私たちの集団行動によって実現できる普遍的な権利であるべきだと信じています。品質と価格を両立させた商品ラインナップと透明性の高い情報提供（自社品質検証プログラム「iTested」による成分分析結果の公開や、購入者のみが投稿できる5,300万件以上のレビューなど）を通じて、充実したウェルネス体験を提供します。

https://www.iherb.com/

iHerbの商品は海外からの個人輸入となります。ご購入の際には、以下の点にご注意ください。

＊為替の影響により、価格は変動する可能性があります。

＊掲載時に商品が在庫切れとなっている場合がありますが、あらかじめご了承ください。なお、在庫切れの場合は、在庫の連絡通知設定が可能です。

＜商品の成分について＞

iHerbで取り扱う商品には、各国で規制されている成分やアレルギーの原因となる成分が含まれる場合があります。ご購入前に必ず商品ページに記載されている成分情報をご確認いただき、適切な判断をお願いいたします。商品の使用に関する最終的な判断は、お客様ご自身の責任となります。

■ iHerb公式ショップ https://jp.iherb.com/

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