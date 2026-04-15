日本全国の各地域から、おいしいお水のある暮らしを発信する「トレビーノ 40周年アンバサダー」を4月15日(水)より募集開始
東レ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大矢 光雄）は、家庭用浄水器「トレビーノ(R)」を日々の暮らしの中で体験し、その魅力をInstagramで発信していただく「トレビーノ 40周年アンバサダー」を、本日より一般募集いたします。
40周年アンバサダーは、日本全国を9つのエリアに分け、各地域から2名ずつ選出。それぞれの地域に根ざした視点で、安心でおいしい水のある心地よい暮らし（＝トレビーノのある暮らし）を共に発信してまいります。
家庭用浄水器「トレビーノ(R)」は、1986年の発売以来、2026年に40周年という節目を迎えました。これを機に、本年は40周年記念プロジェクト「水の環（わ）プロジェクト」を展開しています。
また、全国47都道府県を対象に実施した「水と水道水に関する全国意識調査」では、地域ごとに異なる“地元の水”への親しみや、その背景が明らかになりました。
こうした背景を踏まえ、この度募集する「トレビーノ 40周年アンバサダー」では、日本全国の各地域にお住まいの方々に実際にトレビーノ(R)製品をお使いいただき、それぞれの地域に根ざした視点から、おいしい水のある暮らしを発信していただきます。
◆「トレビーノ 40周年アンバサダー」 応募概要
■応募方法
１.トレビーノ(R)公式Instagram（@torayvino_official）をフォロー
２.応募フォームに必要事項を記入の上、送信
応募フォームURL：https://forms.gle/kTKtkGXDnVfzAc7x9(https://forms.gle/kTKtkGXDnVfzAc7x9)
応募期間
2026年4月15日(水)～2026年5月10日(日)
募集地域・人数
次の9つのエリアで各2名ずつ、合計で18名様を募集します。
- 北海道・東北（北海道、青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島）
- 北関東（茨城、栃木、群馬）
- 南関東（埼玉、千葉、東京、神奈川）
- 東海（静岡、岐阜、愛知、三重）
- 北陸・甲信越（新潟、富山、石川、福井、山梨、長野）
- 近畿（滋賀、京都、奈良、和歌山、大阪、兵庫）
- 中国（鳥取、島根、岡山、広島、山口）
- 四国（徳島、香川、愛媛、高知）
- 九州・沖縄（福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄）
応募条件
下記のすべての条件を満たす方が対象となります。
- トレビーノ(R)製品に関心があり、その魅力を発信したい方
- トレビーノ(R)公式Instagramをフォローしている方
- 下記「活動内容」および投稿条件に沿った発信が可能な方
- 募集要項および注意事項（応募フォーム内記載）に同意いただける方
- 日本国内にお住まいの方
- InstagramのDMでの連絡が可能な方
- 投稿内容を公式SNS、オウンドメディア、販促物等に掲載することに同意いただける方
◆「トレビーノ 40周年アンバサダー」の活動概要
活動内容
- トレビーノ(R)製品をお使いいただき、「トレビーノのある暮らし」を楽しんでいただく。
- 「トレビーノのある暮らし」の様子をご自身のInstagramアカウントで月1回以上投稿。
- アンケートへのご協力。
活動開始時の特典
アンバサダーとして活動期間中にお使いいただく製品（ポット型浄水器もしくは蛇口直結型浄水器）を提供いたします。
提供製品の詳細は、就任確定後にご案内いたします。
活動完了時の特典
アンバサダーとしての全活動を完了いただいた方には、次の特典を予定しています。
- お届けした浄水器に対応するカートリッジを追加で1個プレゼント
- ご希望に応じて、トレビーノ(R)の浄水シャワー「トレシャワーRS54（カートリッジ1個付き）」をプレゼント
投稿条件
フィード投稿にて、月1回以上（期間中合計3回以上）投稿。
地域特性（お水の特徴、郷土料理など）を取り入れた発信をお願いします。
（投稿例）
1回目：使用感やライフスタイルに合わせた投稿
2回目・3回目：地元の食べ物・飲み物・郷土料理にトレビーノの浄水を使用した、
お住まいの地域らしさが伝わる投稿
・投稿画像または動画内に対象製品を含めてください。
・アンバサダーとしての投稿には、キャプション内の分かりやすい位置に、下記文言を表記してください。
※トレビーノ40周年アンバサダーとして商品提供を受けて投稿しています。
・下記指定ハッシュタグをつけて投稿してください。
#トレビーノ #浄水器 #PR #トレビーノ40周年
（仕様上、上限数が3点以内の場合：#トレビーノ #浄水器 #PR）
・@torayvino_official をタグ付けいただくようお願いします。
・初回投稿は「アンバサダー就任」の旨を記載し、6月中に実施していただきます。
・投稿内容は公序良俗に反しない内容で、第三者の著作権を侵害しないこと。
活動期間
2026年6月1日(月)～2026年8月31日(月)
活動に関する備考
アンバサダーに就任したアカウントをトレビーノ(R)公式Instagramから発表予定です。
トレビーノ(R)40周年メッセージ
私たちは、素材の力を活かした技術と社会のニーズを捉えながら、
水の持つ本来のおいしさを追求してまいりました。
そして、これからも、お客様に寄り添いながら、
いつでも、どこでも、いつまでも、
水道水を安心して飲むことができる毎日を、
日本各地から世界中のご家庭までお届けしてまいります。
地球の恵みである水の環を、次の10年へ。
笑顔あふれる豊かな未来へとつないでいきます。
トレビーノ(R)40周年サイト：https://www.torayvino.com/40th/
トレビーノ(R)について
「トレビーノ(R)」は東レ株式会社の家庭用浄水器ブランドです。蛇口直結型浄水器のほか、ポット型浄水器やアンダーシンク型浄水器「トレビーノ(R)ブランチ」、浄水シャワー「トレシャワー(R)」を展開しています。
トレビーノ(R) ブランドサイト：https://www.torayvino.com/
トレビーノ(R) 公式Instagram：https://www.instagram.com/torayvino_official/