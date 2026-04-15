日本全国の各地域から、おいしいお水のある暮らしを発信する「トレビーノ 40周年アンバサダー」を4月15日(水)より募集開始

東レ株式会社

東レ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大矢 光雄）は、家庭用浄水器「トレビーノ(R)」を日々の暮らしの中で体験し、その魅力をInstagramで発信していただく「トレビーノ 40周年アンバサダー」を、本日より一般募集いたします。



40周年アンバサダーは、日本全国を9つのエリアに分け、各地域から2名ずつ選出。それぞれの地域に根ざした視点で、安心でおいしい水のある心地よい暮らし（＝トレビーノのある暮らし）を共に発信してまいります。

家庭用浄水器「トレビーノ(R)」は、1986年の発売以来、2026年に40周年という節目を迎えました。これを機に、本年は40周年記念プロジェクト「水の環（わ）プロジェクト」を展開しています。

また、全国47都道府県を対象に実施した「水と水道水に関する全国意識調査」では、地域ごとに異なる“地元の水”への親しみや、その背景が明らかになりました。

こうした背景を踏まえ、この度募集する「トレビーノ 40周年アンバサダー」では、日本全国の各地域にお住まいの方々に実際にトレビーノ(R)製品をお使いいただき、それぞれの地域に根ざした視点から、おいしい水のある暮らしを発信していただきます。

◆「トレビーノ 40周年アンバサダー」 応募概要

■応募方法

１.トレビーノ(R)公式Instagram（@torayvino_official）をフォロー

２.応募フォームに必要事項を記入の上、送信

応募フォームURL：https://forms.gle/kTKtkGXDnVfzAc7x9(https://forms.gle/kTKtkGXDnVfzAc7x9)

応募期間

2026年4月15日(水)～2026年5月10日(日)

募集地域・人数

次の9つのエリアで各2名ずつ、合計で18名様を募集します。

- 北海道・東北（北海道、青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島）- 北関東（茨城、栃木、群馬）- 南関東（埼玉、千葉、東京、神奈川）- 東海（静岡、岐阜、愛知、三重）- 北陸・甲信越（新潟、富山、石川、福井、山梨、長野）- 近畿（滋賀、京都、奈良、和歌山、大阪、兵庫）- 中国（鳥取、島根、岡山、広島、山口）- 四国（徳島、香川、愛媛、高知）- 九州・沖縄（福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄）応募条件

下記のすべての条件を満たす方が対象となります。

- トレビーノ(R)製品に関心があり、その魅力を発信したい方- トレビーノ(R)公式Instagramをフォローしている方- 下記「活動内容」および投稿条件に沿った発信が可能な方- 募集要項および注意事項（応募フォーム内記載）に同意いただける方- 日本国内にお住まいの方- InstagramのDMでの連絡が可能な方- 投稿内容を公式SNS、オウンドメディア、販促物等に掲載することに同意いただける方

◆「トレビーノ 40周年アンバサダー」の活動概要

活動内容- トレビーノ(R)製品をお使いいただき、「トレビーノのある暮らし」を楽しんでいただく。- 「トレビーノのある暮らし」の様子をご自身のInstagramアカウントで月1回以上投稿。- アンケートへのご協力。活動開始時の特典

アンバサダーとして活動期間中にお使いいただく製品（ポット型浄水器もしくは蛇口直結型浄水器）を提供いたします。

提供製品の詳細は、就任確定後にご案内いたします。

活動完了時の特典

アンバサダーとしての全活動を完了いただいた方には、次の特典を予定しています。

- お届けした浄水器に対応するカートリッジを追加で1個プレゼント- ご希望に応じて、トレビーノ(R)の浄水シャワー「トレシャワーRS54（カートリッジ1個付き）」をプレゼント投稿条件

フィード投稿にて、月1回以上（期間中合計3回以上）投稿。

地域特性（お水の特徴、郷土料理など）を取り入れた発信をお願いします。

（投稿例）

1回目：使用感やライフスタイルに合わせた投稿

2回目・3回目：地元の食べ物・飲み物・郷土料理にトレビーノの浄水を使用した、

お住まいの地域らしさが伝わる投稿

・投稿画像または動画内に対象製品を含めてください。

・アンバサダーとしての投稿には、キャプション内の分かりやすい位置に、下記文言を表記してください。

※トレビーノ40周年アンバサダーとして商品提供を受けて投稿しています。

・下記指定ハッシュタグをつけて投稿してください。

#トレビーノ #浄水器 #PR #トレビーノ40周年

（仕様上、上限数が3点以内の場合：#トレビーノ #浄水器 #PR）

・@torayvino_official をタグ付けいただくようお願いします。

・初回投稿は「アンバサダー就任」の旨を記載し、6月中に実施していただきます。

・投稿内容は公序良俗に反しない内容で、第三者の著作権を侵害しないこと。

活動期間

2026年6月1日(月)～2026年8月31日(月)

活動に関する備考

アンバサダーに就任したアカウントをトレビーノ(R)公式Instagramから発表予定です。

トレビーノ(R)40周年メッセージ

私たちは、素材の力を活かした技術と社会のニーズを捉えながら、

水の持つ本来のおいしさを追求してまいりました。

そして、これからも、お客様に寄り添いながら、

いつでも、どこでも、いつまでも、

水道水を安心して飲むことができる毎日を、

日本各地から世界中のご家庭までお届けしてまいります。

地球の恵みである水の環を、次の10年へ。

笑顔あふれる豊かな未来へとつないでいきます。

トレビーノ(R)40周年サイト：https://www.torayvino.com/40th/

トレビーノ(R)について

「トレビーノ(R)」は東レ株式会社の家庭用浄水器ブランドです。蛇口直結型浄水器のほか、ポット型浄水器やアンダーシンク型浄水器「トレビーノ(R)ブランチ」、浄水シャワー「トレシャワー(R)」を展開しています。

トレビーノ(R) ブランドサイト：https://www.torayvino.com/

トレビーノ(R) 公式Instagram：https://www.instagram.com/torayvino_official/