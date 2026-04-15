Marisa Graceがイラストレーター・オオカワアヤさんとコラボレーションしたアイテムを発売

株式会社コスギ

株式会社コスギ(本社：東京都中央区 / 代表取締役社長：小杉佐太郎)が運営するMarisa Graceは、昨年に引き続きクリエイター方とのコラボレーションカットソーを発売します。

2名の方をお迎えして、カジュアルなアイテムながら日常に馴染む、Marisa Graceらしさを取り入れた柔らかで上品なイメージを描き起こしていただきました。

今回ご紹介するのは日々のささやかな幸せや丁寧で心地よい暮らしを優しく上品に描く、イラストレーターとして活躍されているオオカワアヤさん。

北欧テイストのあたたかみのあるタッチで、ぱっと華やぐ可愛らしさを詰め込んだイラストをMarisa Graceのイメージに合わせて描いていただきました。

世代を問わず着用しやすいフラワーモチーフのデザインが、様々なテイストのスタイルに調和してこの夏のワードロープになる1着です。

発売日は4月15日（水）、Marisa grace各店舗・ECサイトにて販売開始いたします。

https://kosugionline.jp/special/illustrator-collaboration/

オオカワアヤ / イラストレーター

東京在住イラストレーター。

日々のささやかな幸せや丁寧で心地よい暮らしを優しく上品に描く。

アトレやグランデュオのクリスマスビジュアル、花王メリット商品パッケージ、ファンケルノベルティ、雑誌・書籍カバー＆挿絵、中国最大手文具メーカーとのコラボなど国内外で多岐に渡り活躍中。

Instagram：＠ayaokawa(https://www.instagram.com/ayaokawa/)

▢コラボレーションプリントカットソー

415U4411

https://kosugionline.jp/c/marisagrace/m_tops/415U4411

イラストレーター・オオカワアヤ氏とコラボレーションしたプリントカットソー。

オーガニックコットン100％のやわらかな素材の着心地に、花と葉の優しいタッチの柄が映えるデザイン。

華やかさと上品さを兼ね備えたTシャツです。

＊各種 \7,700（税込） / カラー：アイボリー・クリーム・チャコールグレーの3色展開

サイズ：M・L / 素材：綿100％（オーガニックコットン）

Marisa Grace ONLINE STORE : https://kosugionline.jp/f/marisagrace

Instagram : https://www.instagram.com/marisagrace_official/