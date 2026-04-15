GIGABYTE、対象のGeForce RTX 50シリーズ搭載製品を購入すると「PRAGMATA」がもらえるキャンペーンを実施
2026年4月15日 - GIGABYTE Technology Co., Ltd. 台湾・新北市 - コンピュータテクノロジーで世界をリードするGIGABYTE Technologyは、2026年4月14日～5月12日の期間中、対象のNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ搭載製品をご購入いただいたユーザーに、CAPCOMの新作アクションアドベンチャーゲーム「PRAGMATA」PC版（4月17日発売予定）のゲームクーポンコードをもれなくプレゼントするゲームバンドルキャンペーンを実施いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346752/images/bodyimage1】
「PRAGMATA」は、パズルとアクションを融合した新感覚の完全新作SFアクションアドベンチャーゲーム。近未来の月面世界を舞台とした作品で、プレイヤーは宇宙服姿の人間ヒュー・ウィリアムズとアンドロイドの少女ディアナとなり、ディストピアと化した月面基地を探索していくというものです。
本キャンペーンの対象製品は、NVIDIA GeForce RTX 5090 / 5080 / 5070 Ti / 5070 Laptop GPUを搭載したノートPC、およびNVIDIA GeForce RTX 5090 / 5080 / 5070 Ti / 5070を搭載したグラフィックスカードとデスクトップPC。ゲームクーポンコードの引き換え期間は、2026年6月9日まで。なお、ゲームクーポンコードが予定数に達した場合、期間中でもキャンペーンを終了する場合があります。ゲームクーポンコードの引換方法などの詳細は、キャンペーン情報ページをご参照ください。
【キャンペーン情報】
https://www.aorus.com/ja-jp/explore/events/pragmata-rtx50-bundle
【PRAGMATA 製品情報】
https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/
□お客さまからのお問い合わせ先
GIGABYTEアフターサポートセンター
E-mail： gigabyte_support_jp@gigabyte.jp
電話番号： 050-3381-5092
対応時間： 9：30～18：00（土日祝除く）
URL： https://www.aorus.com/ja-jp
X公式アカウント： @AORUS_JP
※グラフィックスカードに関するご質問につきましては、国内正規代理店にお問い合わせください。
GIGABYTE Technologyについて
PC業界の世界的リーダーであるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」という目標のもと、多彩な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ向け、ビジネス向け、ゲーム用途、クラウドシステムなど幅広い分野における専門知識を持つGIGABYTEは、常に研究と革新を通じてユーザーのニーズに応え続けています。受領歴のあるマザーボード、グラフィックカード、ラップトップ、ミニPC、およびその他のPCコンポーネントやアクセサリで知られるGIGABYTEは、特許技術であるDualBIOSおよびUltra DurableテクノロジーによってPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートであるGIGABYTEは、5G時代の理想的なインフラストラクチャを構築するため、AIおよびAloTアプリケーションを統合したハードウェアとソフトウェアソリューションにより、ビジネスサーバーとクラウドシステムの分野をさらに拡大する準備を進めています。
配信元企業：GIGABYTE Technology Co., Ltd.
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本キャンペーンの対象製品は、NVIDIA GeForce RTX 5090 / 5080 / 5070 Ti / 5070 Laptop GPUを搭載したノートPC、およびNVIDIA GeForce RTX 5090 / 5080 / 5070 Ti / 5070を搭載したグラフィックスカードとデスクトップPC。ゲームクーポンコードの引き換え期間は、2026年6月9日まで。なお、ゲームクーポンコードが予定数に達した場合、期間中でもキャンペーンを終了する場合があります。ゲームクーポンコードの引換方法などの詳細は、キャンペーン情報ページをご参照ください。
【キャンペーン情報】
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【PRAGMATA 製品情報】
https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/
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GIGABYTEアフターサポートセンター
E-mail： gigabyte_support_jp@gigabyte.jp
電話番号： 050-3381-5092
対応時間： 9：30～18：00（土日祝除く）
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PC業界の世界的リーダーであるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」という目標のもと、多彩な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ向け、ビジネス向け、ゲーム用途、クラウドシステムなど幅広い分野における専門知識を持つGIGABYTEは、常に研究と革新を通じてユーザーのニーズに応え続けています。受領歴のあるマザーボード、グラフィックカード、ラップトップ、ミニPC、およびその他のPCコンポーネントやアクセサリで知られるGIGABYTEは、特許技術であるDualBIOSおよびUltra DurableテクノロジーによってPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートであるGIGABYTEは、5G時代の理想的なインフラストラクチャを構築するため、AIおよびAloTアプリケーションを統合したハードウェアとソフトウェアソリューションにより、ビジネスサーバーとクラウドシステムの分野をさらに拡大する準備を進めています。
配信元企業：GIGABYTE Technology Co., Ltd.
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