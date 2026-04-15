ベンチプレス世界王者 児玉大紀と共同開発した 世界王者の足元を支えた「ハイグリップシューズKモデル」ついに発売！4月16日（木）応援購入サイト「Makuake」に出店します
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
昨年、応援購入サイト「Makuake」で大ヒットバカ売れした「KODAMAット」に続いて、BODYMAKERが新作【児玉大紀選手と共同開発】高いグリップ力と横ブレを抑えるベンチプレスのための専用シューズ「ハイグリップシューズKモデル」を発売する。この「ハイグリップシューズKモデル」は、ベンチプレスで足が安定しない…悩みを解決する補助グッズ。【高いグリップ力】と【安定感を追求した横ブレ抑制構造】を実現し、安定したフォームで挙げやすい！アッパー部分の素材は通気性が良く、快適にお使いいただけます。まさにベンチプレッサー待望のベンチプレス専用シューズ「ハイグリップシューズKモデル」がついに発売！4月16日（木）まず、応援購入サイト「Makuake」出店からスタートします。
ハイグリップシューズ Ｋモデル
【サイズ】25.0cm～28.0cm
【カラー】ブラック・ホワイト
【素 材】ポリエステル、ポリウレタン、コットン
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
応援購入サイト「Makuake」
https://www.makuake.com/project/bodymaker_11/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346861/images/bodyimage1】
【機能性】
A 2本のアッパーベルト
B 超薄型設計
C ハイグリップラバーソール
D 横ブレを抑える設計
E レッグドライブ効率化
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346861/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346861/images/bodyimage3】
ベンチプレス 児玉大紀
■所属：K's GYM
旧75キロ以下級、82.5キロ以下級 世界チャンピオン、75キロ以下級世界記録保持者、現在83キロ級世界チャンピオンでノーギアの世界記録保持者、世界で最初に体重の4倍のベンチプレスを成功させた。アジアアフリカパシフィック大会では233kgの世界記録で優勝。足を怪我してもコダマットのおかげで世界記録が出ました！
（児玉大紀）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346861/images/bodyimage4】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
昨年、応援購入サイト「Makuake」で大ヒットバカ売れした「KODAMAット」に続いて、BODYMAKERが新作【児玉大紀選手と共同開発】高いグリップ力と横ブレを抑えるベンチプレスのための専用シューズ「ハイグリップシューズKモデル」を発売する。この「ハイグリップシューズKモデル」は、ベンチプレスで足が安定しない…悩みを解決する補助グッズ。【高いグリップ力】と【安定感を追求した横ブレ抑制構造】を実現し、安定したフォームで挙げやすい！アッパー部分の素材は通気性が良く、快適にお使いいただけます。まさにベンチプレッサー待望のベンチプレス専用シューズ「ハイグリップシューズKモデル」がついに発売！4月16日（木）まず、応援購入サイト「Makuake」出店からスタートします。
ハイグリップシューズ Ｋモデル
【サイズ】25.0cm～28.0cm
【カラー】ブラック・ホワイト
【素 材】ポリエステル、ポリウレタン、コットン
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
応援購入サイト「Makuake」
https://www.makuake.com/project/bodymaker_11/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346861/images/bodyimage1】
【機能性】
A 2本のアッパーベルト
B 超薄型設計
C ハイグリップラバーソール
D 横ブレを抑える設計
E レッグドライブ効率化
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346861/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346861/images/bodyimage3】
ベンチプレス 児玉大紀
■所属：K's GYM
旧75キロ以下級、82.5キロ以下級 世界チャンピオン、75キロ以下級世界記録保持者、現在83キロ級世界チャンピオンでノーギアの世界記録保持者、世界で最初に体重の4倍のベンチプレスを成功させた。アジアアフリカパシフィック大会では233kgの世界記録で優勝。足を怪我してもコダマットのおかげで世界記録が出ました！
（児玉大紀）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346861/images/bodyimage4】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
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