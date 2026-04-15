ポータブルガス測定器の世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2026-2032年
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GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび業界関係者必携の最新調査レポート 「ポータブルガス測定器の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、ポータブルガス測定器市場の市場動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析。さらに地域別・国別・製品タイプ別・用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの長期的な成長予測を掲載しています。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解く定性的分析も実施。業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1016823/portable-gas-measuring-instruments
1. 製品定義と市場規模 - 世界生産台数450万台、平均単価400ドルの成長市場
ポータブルガス測定器とは、携帯型または装着型の自己完結型デバイスであり、空気中の特定ガス濃度をリアルタイムで検知・測定するための機器です。その主な目的は、有害ガス・毒性ガス・可燃性ガス・酸素欠乏環境から作業者を保護し、個人の安全確保、環境モニタリング、産業衛生を実現することにあります。
2024年時点のグローバルデータによると、世界のポータブルガス測定器の生産台数は約450万台に達し、平均市場価格は1台あたり約400米ドルで推移しています。また、業界の平均粗利益率は40％から65％のレンジにあり、バランスの取れた手動または半自動生産ラインでは、8時間シフトあたり50台から200台の生産が可能です。
2. 市場成長の主要ドライバー - 規制・安全意識・産業活動の三位一体
世界のポータブルガス測定器市場は、以下の3つの強力な要因により堅調な成長を遂げています。
第一に、政府による安全規制の厳格化です。OSHA（米国労働安全衛生局）、EUのATEX指令、日本の労働安全衛生法など、世界中で作業環境のガス濃度監視が法的義務化されており、石油・ガス、鉱業、化学、廃水処理などの業界では非裁量的な需要が継続的に発生しています。
第二に、産業衛生リスクへの認識向上です。企業のESG（環境・社会・ガバナンス）経営の浸透に伴い、従業員の健康保護はもはやコストではなく競争力の源泉となっています。
第三に、新興国における産業活動の拡大です。アジア太平洋地域や中東での大規模プラント建設が、新規導入需要を牽引しています。
3. 業界の主要特徴 - 寡占構造とエコシステム競争
本市場の最も顕著な特徴は、ブランド力・製品信頼性・広範なサービスネットワークで競争する確立されたグローバルプレイヤーの存在です。主要企業には以下のものが含まれます：
Draeger（独）、MSA Safety（米）、RIKEN KEIKI（理研計器・日）、Honeywell（米）、Esders（独）、Crowncon、Industrial Scientific、Testo（独）、Sewerin（独）、KIMO（仏）
これらの企業は単なるハードウェア提供にとどまらず、キャリブレーションサービス、保守契約、トレーニングを含むトータルソリューションを提供することで顧客ロイヤルティを確立しています。一方、価格競争力や特定アプリケーションに特化した新興企業の参入も活発化しており、市場のダイナミズムが増しています。
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび業界関係者必携の最新調査レポート 「ポータブルガス測定器の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、ポータブルガス測定器市場の市場動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析。さらに地域別・国別・製品タイプ別・用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの長期的な成長予測を掲載しています。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解く定性的分析も実施。業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援します。
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1. 製品定義と市場規模 - 世界生産台数450万台、平均単価400ドルの成長市場
ポータブルガス測定器とは、携帯型または装着型の自己完結型デバイスであり、空気中の特定ガス濃度をリアルタイムで検知・測定するための機器です。その主な目的は、有害ガス・毒性ガス・可燃性ガス・酸素欠乏環境から作業者を保護し、個人の安全確保、環境モニタリング、産業衛生を実現することにあります。
2024年時点のグローバルデータによると、世界のポータブルガス測定器の生産台数は約450万台に達し、平均市場価格は1台あたり約400米ドルで推移しています。また、業界の平均粗利益率は40％から65％のレンジにあり、バランスの取れた手動または半自動生産ラインでは、8時間シフトあたり50台から200台の生産が可能です。
2. 市場成長の主要ドライバー - 規制・安全意識・産業活動の三位一体
世界のポータブルガス測定器市場は、以下の3つの強力な要因により堅調な成長を遂げています。
第一に、政府による安全規制の厳格化です。OSHA（米国労働安全衛生局）、EUのATEX指令、日本の労働安全衛生法など、世界中で作業環境のガス濃度監視が法的義務化されており、石油・ガス、鉱業、化学、廃水処理などの業界では非裁量的な需要が継続的に発生しています。
第二に、産業衛生リスクへの認識向上です。企業のESG（環境・社会・ガバナンス）経営の浸透に伴い、従業員の健康保護はもはやコストではなく競争力の源泉となっています。
第三に、新興国における産業活動の拡大です。アジア太平洋地域や中東での大規模プラント建設が、新規導入需要を牽引しています。
3. 業界の主要特徴 - 寡占構造とエコシステム競争
本市場の最も顕著な特徴は、ブランド力・製品信頼性・広範なサービスネットワークで競争する確立されたグローバルプレイヤーの存在です。主要企業には以下のものが含まれます：
Draeger（独）、MSA Safety（米）、RIKEN KEIKI（理研計器・日）、Honeywell（米）、Esders（独）、Crowncon、Industrial Scientific、Testo（独）、Sewerin（独）、KIMO（仏）
これらの企業は単なるハードウェア提供にとどまらず、キャリブレーションサービス、保守契約、トレーニングを含むトータルソリューションを提供することで顧客ロイヤルティを確立しています。一方、価格競争力や特定アプリケーションに特化した新興企業の参入も活発化しており、市場のダイナミズムが増しています。