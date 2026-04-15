コンパニオン診断市場は2035年までに314億6000万米ドル規模へ拡大しCAGR12.18％で成長する精密医療を支える次世代診断ソリューション市場 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

コンパニオン診断市場は2035年までに314億6000万米ドル規模へ拡大しCAGR12.18％で成長する精密医療を支える次世代診断ソリューション市場 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース