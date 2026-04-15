ミューザ川崎シンフォニーホール「こどもの日オープンハウス」 5月5日（火・祝）開催





2026年4月15日（水）12：00配信





ミューザ川崎シンフォニーホール（川崎市幸区大宮町1310、以下「ミューザ」）は、2026年5月5日（火・祝）に「こどもの日オープンハウス」を開催、ホールを無料開放します。

この「オープンハウス」は普段コンサートに足を運ぶ機会のない方や子どもたちにもミューザに親しんでいただこうと2015年より開催しているもので、今年で11回目を迎えます。

当日は、ホールの舞台に上がったり、普段は一般公開していない楽屋や音響・照明室などの舞台裏を自由に見学することができます。恒例の「オルガンミニコンサート＆照明ショー」（演奏：澤菜摘／ミューザ川崎シンフォニーホール ホールオルガニスト）では、日本最大級のパイプ数を誇る大オルガンと色とりどりの舞台照明のコラボレーションを楽しめるほか、名物企画「オルガンラジオ体操」ではオルガン生演奏にあわせてラジオ体操第一を行います。このほか、燕尾服を着て指揮台の上で写真が撮れる「マエストロなりきりフォトスポット」、身近な素材を使って楽器を作る「リズム楽器づくりワークショップ」（協力＝音楽のまち・かわさき推進協議会）、スタンプラリーなどのイベントが入場無料でどなたでも参加できます。

さらに同日、未来のオルガニスト育成を目指して子どもたちに演奏指導を行う「わたしもぼくもオルガニスト オルガン長期レッスン」の発表会も開催、小学6年生～高校3年生の受講生5名が4カ月間の練習の成果を披露します（観覧無料）。

今年のゴールデンウィークは、ぜひご家族そろってミューザへ遊びにいらしていただき、世界的指揮者サー・サイモン・ラトルが「これは本当の宝だね（This is a real treasure!）」と絶賛してやまない世界有数の美しい響きをぜひ体験してください。

「こどもの日オープンハウス」特設ウェブサイト （各イベントの動画もご覧いただけます）

https://www.kawasaki-sym-hall.jp/wakuwakumuza/event/festa2026/

＊お客様お問合せ＝ミューザ川崎シンフォニーホール チケットセンター

Tel.044-520-0200（10：00～18：00）

《資料》

プレスリリース： ミューザ「こどもの日オープンハウス」5月5日（火・祝）開催

「こどもの日オープンハウス」チラシ

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ミューザ川崎シンフォニーホール 広報営業課

Tel.044-520-0100 Email press@kawasaki-sym-hall.jp