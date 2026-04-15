Microchip社、高密度AIデータセンター電源、複雑なモータ制御、インテリジェント センシング向けにdsPIC33A DSCファミリを拡充
2026年4月15日[NASDAQ: MCHP] - AIサーバ、データセンター、車載、産業用システムにおいて高効率設計、決定論的リアルタイム制御、耐量子暗号への要求が高まる中、Microchip Technology Incorporated(日本法人: 東京都港区浜松町、代表: 櫟晴彦 以下Microchip社)は本日、dsPIC33A DSCファミリにdsPIC33AK256MPS306(https://www.microchip.com/en-us/product/dspic33ak256mps306) DSC(デジタル シグナル コントローラ)を追加した事を発表しました。dsPIC33AK256MPS306デバイスは、高分解能制御、高速アナログ、セキュリティ機能を統合し、耐量子暗号をサポートしています。コンパクトで対費用効果の高い本デバイスは、部品点数の削減と基板レイアウトの簡素化により、電力変換、モータ制御、インテリジェント センシング アプリケーションの開発期間を短縮するように設計されています。
dsPIC33AK256MPS306ファミリは、倍精度FPU(浮動小数点ユニット)搭載の200 MHz 32ビットコアをベースに、78 psの高分解能PWM(パルス幅変調器)、複数の40 MSPS 12ビット ADC(A/Dコンバータ)、5 nsの高速コンパレータ、スロープ補償機能付きDAC(D/Aコンバータ)を内蔵しています。これらの機能により、高効率DC/DCコンバータ、補助電源レール、インテリジェント センシング設計に向けた高速かつ決定論的な制御ループを構築できます。SiC(シリコン カーバイド)やGaN(窒化ガリウム) パワー半導体を用いた高スイッチング周波数で動作するシステムにも適しています。
Microchip社digital signal controller business unit担当副社長、Joe Thomsenは次のように述べています。「お客様の関心は、個々の部品の選定に留まらず、いかに迅速かつ確実にシステム全体を立ち上げられるかという点に移っています。本DSCは、幅広い制御機能、アナログ機能、セキュリティ機能を1つのデバイスに統合する事で、こうしたニーズに応えます。この統合と包括的な開発エコシステムとの組み合わせにより、開発チームは複雑さを管理しながら、初期設計から実運用展開まで、進化し続ける性能要件やサイバー セキュリティ要件に対応できます」
高まるサイバー セキュリティ要件に対応するため、dsPIC33AK256MPS306ファミリには、セキュアブート、セキュア ファームウェア更新、セキュアデバッグを実装するためのハードウェア セキュリティ機能が備わっています。CNSA (Commercial National Security Algorithm) Suite 2.0で推奨されているPQC(耐量子暗号)アルゴリズムのライブラリをサポートし、OCP (Open Compute Project)電源やその他のコネクテッド リアルタイム制御設計で必要となるハードウェア アクセラレーション暗号化機能も内蔵しています。ライブ アップデート機能をサポートしているため、最新のサーバ設計で求められる中断のないフルサイクル ファームウェア更新が可能です。
最新のサーバラックおよび産業用ラックにおけるスケーラブルで低レイテンシのテレメトリおよびセンサ ネットワーク向けにI3C接続を備える他、CAN FD、LIN、SPI、I2C、SENT等の通信インターフェイスも搭載しています。
dsPIC33Aコア アーキテクチャは、20 nsという高速な三角関数(サイン、コサイン)実行により、応答性の高い位置制御や効率的なFOC(界磁制御)アルゴリズムの実装を支援します。dsPIC33AK256MPS306ファミリは、BiSS-C(双方向シリアル同期)、EnDat、直交/光学エンコーダ、レゾルバに対応する機械式モータ フィードバック インターフェイスを備えています。高度に統合されたアナログ機能との相乗効果により、高分解能で正確なリアルタイム制御ループを実現でき、モータ制御アルゴリズム全体の性能向上に寄与します。
dsPIC33AK256MPS306ファミリは、倍精度FPU(浮動小数点ユニット)搭載の200 MHz 32ビットコアをベースに、78 psの高分解能PWM(パルス幅変調器)、複数の40 MSPS 12ビット ADC(A/Dコンバータ)、5 nsの高速コンパレータ、スロープ補償機能付きDAC(D/Aコンバータ)を内蔵しています。これらの機能により、高効率DC/DCコンバータ、補助電源レール、インテリジェント センシング設計に向けた高速かつ決定論的な制御ループを構築できます。SiC(シリコン カーバイド)やGaN(窒化ガリウム) パワー半導体を用いた高スイッチング周波数で動作するシステムにも適しています。
Microchip社digital signal controller business unit担当副社長、Joe Thomsenは次のように述べています。「お客様の関心は、個々の部品の選定に留まらず、いかに迅速かつ確実にシステム全体を立ち上げられるかという点に移っています。本DSCは、幅広い制御機能、アナログ機能、セキュリティ機能を1つのデバイスに統合する事で、こうしたニーズに応えます。この統合と包括的な開発エコシステムとの組み合わせにより、開発チームは複雑さを管理しながら、初期設計から実運用展開まで、進化し続ける性能要件やサイバー セキュリティ要件に対応できます」
高まるサイバー セキュリティ要件に対応するため、dsPIC33AK256MPS306ファミリには、セキュアブート、セキュア ファームウェア更新、セキュアデバッグを実装するためのハードウェア セキュリティ機能が備わっています。CNSA (Commercial National Security Algorithm) Suite 2.0で推奨されているPQC(耐量子暗号)アルゴリズムのライブラリをサポートし、OCP (Open Compute Project)電源やその他のコネクテッド リアルタイム制御設計で必要となるハードウェア アクセラレーション暗号化機能も内蔵しています。ライブ アップデート機能をサポートしているため、最新のサーバ設計で求められる中断のないフルサイクル ファームウェア更新が可能です。
最新のサーバラックおよび産業用ラックにおけるスケーラブルで低レイテンシのテレメトリおよびセンサ ネットワーク向けにI3C接続を備える他、CAN FD、LIN、SPI、I2C、SENT等の通信インターフェイスも搭載しています。
dsPIC33Aコア アーキテクチャは、20 nsという高速な三角関数(サイン、コサイン)実行により、応答性の高い位置制御や効率的なFOC(界磁制御)アルゴリズムの実装を支援します。dsPIC33AK256MPS306ファミリは、BiSS-C(双方向シリアル同期)、EnDat、直交/光学エンコーダ、レゾルバに対応する機械式モータ フィードバック インターフェイスを備えています。高度に統合されたアナログ機能との相乗効果により、高分解能で正確なリアルタイム制御ループを実現でき、モータ制御アルゴリズム全体の性能向上に寄与します。