2026年4月15日

長瀬産業株式会社

ナガセヴィータ株式会社

ナガセサンバイオ株式会社

食品素材等の販売事業 ナガセフードソリューションズとして新たな体制で始動 NAGASEグループのフード事業強化めざす

長瀬産業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：上島 宏之、以下「長瀬産業」）は、フード事業のさらなる強化を目的として、長瀬産業と、子会社であるナガセヴィータ株式会社（本社：岡山市北区、代表取締役社長：万代 隆彦、以下「ナガセヴィータ」）、ナガセサンバイオ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：佐々木 寿博、以下「ナガセサンバイオ」）の３社フード事業※1を段階的に統合し、「ナガセフードソリューションズ株式会社」※2として、2026年7月より新たな体制のもと運営を開始いたします。なお、ナガセヴィータのフード事業については、2026年10月に統合を予定しています。

本統合により、NAGASEグループがこれまで培ってきた食品素材に関する知見、開発力、ソリューション提案力、ならびにグローバルな調達・販売ネットワークを結集し、基礎原料から高付加価値・機能性素材までを網羅する幅広い製品ラインナップの提供が可能となります。市場環境が急速に変化するフード業界において、原料供給にとどまらず、用途提案、処方設計、課題解決型のソリューションを一体的に提供することで、顧客価値の最大化を図ります。

NAGASEグループは今後も、グループ総合力を戦略的に活用し、付加価値の高い製品・サービスの創出を通じて、持続可能なフード業界の発展に貢献してまいります。

※1:本統合には、長瀬産業のライフ＆ヘルスケア製品事業部フードイングリディエンツ部、

ナガセヴィータのフードシステムソリューションズ部門、およびナガセサンバイオの全事業が含まれます。

※2:「ナガセフードソリューションズ株式会社」は、2026年7月1日付けでナガセサンバイオが社名変更するものです。

ナガセフードソリューションズについて

・社 名：ナガセフードソリューションズ株式会社

・本社所在地：東京都中央区

・事業概要：食品原料、健康食品原料、酵素、畜水産飼料及び農業関連資材等の販売

・資本金：1.1億円







長瀬産業について

・社 名：長瀬産業株式会社

・本社所在地：東京都千代田区

・代 表 者：代表取締役社長 上島 宏之

・事業概要：化学品、合成樹脂、電子材料、化粧品、健康食品等の輸出・輸入及び国内販売

・U R L：https://www.nagase.co.jp/

ナガセヴィータについて

・社 名：ナガセヴィータ株式会社

・本社所在地：岡山県岡山市北区

・代 表 者：代表取締役社長 万代 隆彦

・事業概要：食品原料、医薬品原料、化粧品原料、健康食品原料、機能性色素、酵素、リン脂質の開発・製造・販売

・U R L： https://group.nagase.com/viita/

ナガセサンバイオについて

・社 名：ナガセサンバイオ株式会社

・本社所在地：東京都中央区

・代 表 者：代表取締役 佐々木 寿博

・事業概要：農業用薬剤、畜水産飼料および天然機能材の販売

・U R L：https://division.nagase.co.jp/nagasesanbio/

◆本件に関するお問い合わせ先

長瀬産業株式会社 URL：https://www.nagase.co.jp/

＜事業に関するお問い合わせ＞

ライフ＆ヘルスケア製品事業部 事業推進部 nagase_lhc@nagase.co.jp

＜報道に関するお問い合わせ＞

経営管理本部 経営管理部 コーポレートコミュニケーション課 TEL:080-8828-8676