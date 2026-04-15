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株式会社サンクワークが語る、柔軟な資金確保による事業運営と成長の実例
将来売上を前払いする中小事業者向けの資金調達サービス「サクっと資金調達」
「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに、中小事業者向けキャッシュフローソリューション「サクっと資金調達」および「サクっと分割」を提供する株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八巻 渉、以下「カンム」）は「サクっと資金調達」公式サイトに、株式会社サンクワーク様のご利用事例インタビューを公開いたしました。
同社は、事業運営において発生する資金ニーズに対し、より柔軟に対応できる資金調達手段を検討されていました。
本インタビューでは「サクっと資金調達」について、「従来の融資が過去を見るものだとしたら、このサービスは現在の売上予測や事業の実態という、私たちの「今の姿」を柔軟に評価してくれる」と、サービスの印象を語ってくださいました。
申込みから入金までのスピードや手続きが簡便であることもご評価いただき、資金調達の選択肢の一つとして、従来の手段と併用する形で 「サクっと資金調達」を活用されています。
当社はBtoB領域において、「中小事業者のキャッシュフロー課題を、入金と支払いの両面からサポートすることで、日本経済にお金の回る仕組みをつくる」ことをミッションに掲げ、「サクっと資金調達」の提供により中小事業者のキャッシュフローに関する課題解決を支援しています。
ご利用の背景や活用方法の詳細は、以下よりご覧いただけます。
インタビュー掲載ページ：http://lp.sakutto-funding.jp/case/thankwork?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=202604-prtimes_thankwork_interview
【株式会社サンクワーク】
コーポレートサイト：https://thankwork.co.jp/
本社：東京都中野区鷺宮3-9-21
代表者：代表取締役社長 勝又 結人
事業内容：飲食店事業、飲食店開業支援事業、飲食店運営委託事業等
■ サクっと資金調達とは
将来売上を前払いする中小事業者向けの資金調達サービスです。申込みから資金提供まで、すべてオンラインで完結し、AI審査により最短4営業日で最大1億円の買取が完了します。一般的な銀行融資と比べて、より短い期間で簡単に資金を調達できる点が特長です。また、決算書・担保・保証人などは不要なため、手続きや心理的な負担を抑えながら、"サクっと"資金調達をご利用いただけます。
サクっと資金調達：https://lp.sakutto-funding.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=202604-prtimes_interview
【カンムの概要】
社名：株式会社カンム
代表者：代表取締役 八巻渉
設立：2011年1月14日
所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階
コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/
ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/
カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。アプリからすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』を開発・運営しており、2026年1月に1,400万ダウンロードを達成。新サービスとして"投資と決済"を1つのアプリで完結できる『Pool』 も開発・運営しています。また、中小事業者向けキャッシュフローソリューションとして『サクっと資金調達』および『サクっと分割』を提供しています。金融サービスが行き届いていない社会を、誰もが利用しやすい社会へ。私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指しています。
前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号
第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号
電子決済等代行業者：関東財務局長（電代）第146号
加入協会：一般社団法人 Fintech協会, 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社カンム 広報担当：塚田
メールアドレス：contact@kanmu.co.jp
関連リンク
サクっと資金調達 公式サイト
https://lp.sakutto-funding.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=202604-prtimes_interview
「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに、中小事業者向けキャッシュフローソリューション「サクっと資金調達」および「サクっと分割」を提供する株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八巻 渉、以下「カンム」）は「サクっと資金調達」公式サイトに、株式会社サンクワーク様のご利用事例インタビューを公開いたしました。
本インタビューでは「サクっと資金調達」について、「従来の融資が過去を見るものだとしたら、このサービスは現在の売上予測や事業の実態という、私たちの「今の姿」を柔軟に評価してくれる」と、サービスの印象を語ってくださいました。
申込みから入金までのスピードや手続きが簡便であることもご評価いただき、資金調達の選択肢の一つとして、従来の手段と併用する形で 「サクっと資金調達」を活用されています。
当社はBtoB領域において、「中小事業者のキャッシュフロー課題を、入金と支払いの両面からサポートすることで、日本経済にお金の回る仕組みをつくる」ことをミッションに掲げ、「サクっと資金調達」の提供により中小事業者のキャッシュフローに関する課題解決を支援しています。
ご利用の背景や活用方法の詳細は、以下よりご覧いただけます。
インタビュー掲載ページ：http://lp.sakutto-funding.jp/case/thankwork?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=202604-prtimes_thankwork_interview
【株式会社サンクワーク】
コーポレートサイト：https://thankwork.co.jp/
本社：東京都中野区鷺宮3-9-21
代表者：代表取締役社長 勝又 結人
事業内容：飲食店事業、飲食店開業支援事業、飲食店運営委託事業等
■ サクっと資金調達とは
将来売上を前払いする中小事業者向けの資金調達サービスです。申込みから資金提供まで、すべてオンラインで完結し、AI審査により最短4営業日で最大1億円の買取が完了します。一般的な銀行融資と比べて、より短い期間で簡単に資金を調達できる点が特長です。また、決算書・担保・保証人などは不要なため、手続きや心理的な負担を抑えながら、"サクっと"資金調達をご利用いただけます。
サクっと資金調達：https://lp.sakutto-funding.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=202604-prtimes_interview
【カンムの概要】
社名：株式会社カンム
代表者：代表取締役 八巻渉
設立：2011年1月14日
所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階
コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/
ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/
カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。アプリからすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』を開発・運営しており、2026年1月に1,400万ダウンロードを達成。新サービスとして"投資と決済"を1つのアプリで完結できる『Pool』 も開発・運営しています。また、中小事業者向けキャッシュフローソリューションとして『サクっと資金調達』および『サクっと分割』を提供しています。金融サービスが行き届いていない社会を、誰もが利用しやすい社会へ。私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指しています。
前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号
第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号
電子決済等代行業者：関東財務局長（電代）第146号
加入協会：一般社団法人 Fintech協会, 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社カンム 広報担当：塚田
メールアドレス：contact@kanmu.co.jp
関連リンク
サクっと資金調達 公式サイト
https://lp.sakutto-funding.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=202604-prtimes_interview