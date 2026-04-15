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セルフ形式のカラオケCLUB DAM東金店 個室でダーツに打ち込めるB-GARAGE併設で4月24日にオープン
株式会社第一興商（以下、当社）は、セルフ形式のカラオケCLUB DAM東金店（千葉県東金市）を2026年4月24日にオープンします。
フラッグシップモデル「LIVE DAM WAO!」を10室に導入し、全室に大型モニターを取り付け、充実した環境でのカラオケ体験を提供します。また、幅広いニーズに対応すべく、キッズルームを3室、加熱式たばこ専用ルームを8室ご用意しました。フードとドリンクの持ち込みが自由であるのに加え、全てのプランでソフトドリンクバーを無料で利用できます。
セルフシステムの採用により受付も会計も簡単に済ませることができ、快適でストレスフリーな環境を整えました。当店は、千葉県を東西に結ぶ幹線道路である国道126号沿いに立地しており、車でのアクセスにも便利です。車での来店に広く対応すべく70台収容の平面駐車場を完備しています。
併設のB-GARAGEには、個室3室にダーツライブ社の最新機種「ダーツライブ3」をそれぞれ設置。カラオケもダーツも思う存分に楽しめるエンターテインメント空間をお届けします。
■カラオケCLUB DAM 東金店 店舗概要
開店日 ：2026年4月24日(金)
所在地 ：千葉県東金市田間748-3
電話番号 ：0475-54-1322
アクセス ：東金ICから車で13分
駐車場 ：あり（70台）
営業時間 ：全日 9:00〜翌5:00
定休日 ：なし
店舗面積 ：1210.775平方メートル
ルーム数 ：全33室（10室に「LIVE DAM WAO!」／全室に65インチモニター設置）
・キッズルーム3室
・加熱式たばこ専用ルーム8室
メニュー ：フード、ドリンク持ち込み可
ソフトドリンクバー（無料）、アルコールバー（有料）
喫煙ブース：あり
店舗URL ：https://karaokeclub.jp/?p=36991
運営会社 ：株式会社第一興商
■オープン記念キャンペーン
2026年4月24日(金)から4月30日(木)までの期間中、利用料金総額50%OFF
■B-GARAGE 東金店 店舗概要 ※下記以外はカラオケCLUB DAM 東金店に準じます
全国に33店（2026年4月24日時点）を展開。ダーツに本格的に打ち込みたい方をはじめ、仲間うちでワイワイ楽しみたい方にも気軽にご利用いただけます。
店舗面積 ：15.5平方メートル
ルーム数 ：全3室（全室に最新機種「ダーツライブ3」設置）
店舗URL ：https://darts-b-garage.jp/shop/b1470
当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。
◇カラオケCLUB DAM
株式会社第一興商が主にフランチャイズチェーンとして全国に71店（2026年4月24日時点）を展開するカラオケボックスです。
姉妹店のビッグエコー同様に、清潔で過ごしやすい空間に最新のカラオケ機器を設置し、優れた映像・音響環境により、歌う楽しさとコミュニケーションの場を提供しています。
フラッグシップモデル「LIVE DAM WAO!」を10室に導入し、全室に大型モニターを取り付け、充実した環境でのカラオケ体験を提供します。また、幅広いニーズに対応すべく、キッズルームを3室、加熱式たばこ専用ルームを8室ご用意しました。フードとドリンクの持ち込みが自由であるのに加え、全てのプランでソフトドリンクバーを無料で利用できます。
併設のB-GARAGEには、個室3室にダーツライブ社の最新機種「ダーツライブ3」をそれぞれ設置。カラオケもダーツも思う存分に楽しめるエンターテインメント空間をお届けします。
■カラオケCLUB DAM 東金店 店舗概要
開店日 ：2026年4月24日(金)
所在地 ：千葉県東金市田間748-3
電話番号 ：0475-54-1322
アクセス ：東金ICから車で13分
駐車場 ：あり（70台）
営業時間 ：全日 9:00〜翌5:00
定休日 ：なし
店舗面積 ：1210.775平方メートル
ルーム数 ：全33室（10室に「LIVE DAM WAO!」／全室に65インチモニター設置）
・キッズルーム3室
・加熱式たばこ専用ルーム8室
メニュー ：フード、ドリンク持ち込み可
ソフトドリンクバー（無料）、アルコールバー（有料）
喫煙ブース：あり
店舗URL ：https://karaokeclub.jp/?p=36991
運営会社 ：株式会社第一興商
■オープン記念キャンペーン
2026年4月24日(金)から4月30日(木)までの期間中、利用料金総額50%OFF
■B-GARAGE 東金店 店舗概要 ※下記以外はカラオケCLUB DAM 東金店に準じます
全国に33店（2026年4月24日時点）を展開。ダーツに本格的に打ち込みたい方をはじめ、仲間うちでワイワイ楽しみたい方にも気軽にご利用いただけます。
店舗面積 ：15.5平方メートル
ルーム数 ：全3室（全室に最新機種「ダーツライブ3」設置）
店舗URL ：https://darts-b-garage.jp/shop/b1470
当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。
◇カラオケCLUB DAM
株式会社第一興商が主にフランチャイズチェーンとして全国に71店（2026年4月24日時点）を展開するカラオケボックスです。
姉妹店のビッグエコー同様に、清潔で過ごしやすい空間に最新のカラオケ機器を設置し、優れた映像・音響環境により、歌う楽しさとコミュニケーションの場を提供しています。