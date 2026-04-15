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世界12カ国で人気のフレーバーが「プロテインシリーズ」に仲間入り「BE-KIND(R) プロテイン ダークチョコレート＆ラズベリー」新発売！
〜 ラズベリーの優しい酸味とチョコレートのコクが調和した「大人のご褒美」4月28日発売 〜
マース ジャパン リミテッド（本社：東京都港区、社長：後藤 真一）は、素材をまるごと使用したナッツバーブランド「BE-KIND（R）（ビーカインド（TM））」（http://www.bekindsnacks.jp）より、植物由来のプロテインをおいしく摂取できるプロテインシリーズの新製品「BE-KIND（R）（ビーカインド（TM））プロテイン ダークチョコレート＆ラズベリー」を、4月28日より全国のコンビニエンスストアで新発売します。
「BE-KIND（R）（ビーカインド（TM））プロテイン ダークチョコレート＆ラズベリー」は、「プロテインシリーズ」の新フレーバーで、コクのあるダークチョコレートとラズベリーの優しい酸味が調和し、甘さ控えめながらも華やかな味わいを実現しました。軽やかな食後感と満足感の両立を追求し、忙しい毎日の中で「自分を上手に甘やかしたい」という大人のニーズに応えます。ヨーロッパをはじめとした12カ国で展開実績のある人気のフレーバーで、健康意識とおいしさの両立を求める方に向けた「ご褒美ヘルシー」な新提案として、日本でも発売します。
BE-KIND（R）（ビーカインド（TM））は「カラダよろこぶナッツバー（R）」として、「世界を少しでもやさしくする」というミッションを掲げています。「こころに嬉しい」と「カラダに嬉しい」を両立するナッツバーとして、食物繊維が豊富なナッツをできるだけ丸ごと使い、自然でほんのりとした甘さと素材本来の味わいを生かしています。植物由来のタンパク質を含む低GI設計で、おいしいかヘルシーかでもう迷わない、ヘルシーナッツバーです。
＜「BE-KIND（R）（ビーカインド（TM））プロテイン ダークチョコレート＆ラズベリー」＞
製品特長
・植物由来のプロテインを豊富に含みます。
・「総タンパク質」は10グラムで、食物繊維も豊富です。
・低GI
・ラズベリーの優しい酸味とダークチョコレートのコクが絶妙に調和。
・ヨーロッパを含む12カ国で販売された人気フレーバー
製品概要
※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合があります。
※店舗によっては、取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合があります。
BE-KIND（R）（ビーカインド（TM））⁑1について
「BE-KIND（R）」は、厳選されたナッツをまるごと使用し、素材本来の味わいが楽しめる、カラダよろこぶナッツバー（R）です。「おいしいものは、人を優しい気持ちにする。その優しさは連鎖し、社会へと広がっていく。」という想いから「世界を少しでもやさしくする」をミッションに掲げ、”こころに嬉しい”と”カラダに嬉しい”を両立する新しい選択肢を提案しています。
日本には「BE-KIND（R）（ビーカインド（TM））」として2020年4月に初上陸し、2026年3月には日本での出荷数の累計が4,600万個を突破しました⁑2。ナッツをまるごと使った「カラダよろこぶナッツバー（R）」として、多くの皆様にご愛顧いただいています。
「BE-KIND（R）（ビーカインド（TM））」のブランドサイトは、http://www.bekindsnacks.jp
⁑1 米国で「KIND（カインド）」として展開するブランドを、日本では「BE-KIND（R）（ビーカインド（TM））」として取り扱っています。
⁑2 2020年4月〜2026年3月までの出荷数の累計
マース ジャパン リミテッドについて
マース ジャパン リミテッドは1975年に設立し、ペットフード事業とスナック菓子事業（スニッカーズ（R）やM&M’S（R）、BE-KIND（R）（ビーカインド（TM）など））を展開しています。ペットフード事業では、「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指し、カルカン/ウィスカス（R）、シーザー（R）、シーバ（R）、プロマネージ（TM）、アイムス（TM）、ペディグリー（R）等のトップブランドや、ニュートロ（TM）、グリニーズ（TM）などの主にペット専門店で扱われているブランドを展開しています。ホームページは、
http://www.marsjapan.co.jp
親会社のマース インコーポレイテッドは、世界70以上の国と地域で事業を展開。世界における年間総売上高は 約650億米ドルで、その製品は世界中で販売されています。総従業員数は約17万名。ホームページは、http://www.mars.com
本件に関するお問合わせ先
マース ジャパン お客様相談室
TEL：0120-123-764（土日、祝日、年末年始を除く9:30〜16:00）
マース ジャパン リミテッド（本社：東京都港区、社長：後藤 真一）は、素材をまるごと使用したナッツバーブランド「BE-KIND（R）（ビーカインド（TM））」（http://www.bekindsnacks.jp）より、植物由来のプロテインをおいしく摂取できるプロテインシリーズの新製品「BE-KIND（R）（ビーカインド（TM））プロテイン ダークチョコレート＆ラズベリー」を、4月28日より全国のコンビニエンスストアで新発売します。
「BE-KIND（R）（ビーカインド（TM））プロテイン ダークチョコレート＆ラズベリー」は、「プロテインシリーズ」の新フレーバーで、コクのあるダークチョコレートとラズベリーの優しい酸味が調和し、甘さ控えめながらも華やかな味わいを実現しました。軽やかな食後感と満足感の両立を追求し、忙しい毎日の中で「自分を上手に甘やかしたい」という大人のニーズに応えます。ヨーロッパをはじめとした12カ国で展開実績のある人気のフレーバーで、健康意識とおいしさの両立を求める方に向けた「ご褒美ヘルシー」な新提案として、日本でも発売します。
BE-KIND（R）（ビーカインド（TM））は「カラダよろこぶナッツバー（R）」として、「世界を少しでもやさしくする」というミッションを掲げています。「こころに嬉しい」と「カラダに嬉しい」を両立するナッツバーとして、食物繊維が豊富なナッツをできるだけ丸ごと使い、自然でほんのりとした甘さと素材本来の味わいを生かしています。植物由来のタンパク質を含む低GI設計で、おいしいかヘルシーかでもう迷わない、ヘルシーナッツバーです。
＜「BE-KIND（R）（ビーカインド（TM））プロテイン ダークチョコレート＆ラズベリー」＞
製品特長
・植物由来のプロテインを豊富に含みます。
・「総タンパク質」は10グラムで、食物繊維も豊富です。
・低GI
・ラズベリーの優しい酸味とダークチョコレートのコクが絶妙に調和。
・ヨーロッパを含む12カ国で販売された人気フレーバー
製品概要
※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合があります。
※店舗によっては、取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合があります。
BE-KIND（R）（ビーカインド（TM））⁑1について
「BE-KIND（R）」は、厳選されたナッツをまるごと使用し、素材本来の味わいが楽しめる、カラダよろこぶナッツバー（R）です。「おいしいものは、人を優しい気持ちにする。その優しさは連鎖し、社会へと広がっていく。」という想いから「世界を少しでもやさしくする」をミッションに掲げ、”こころに嬉しい”と”カラダに嬉しい”を両立する新しい選択肢を提案しています。
日本には「BE-KIND（R）（ビーカインド（TM））」として2020年4月に初上陸し、2026年3月には日本での出荷数の累計が4,600万個を突破しました⁑2。ナッツをまるごと使った「カラダよろこぶナッツバー（R）」として、多くの皆様にご愛顧いただいています。
「BE-KIND（R）（ビーカインド（TM））」のブランドサイトは、http://www.bekindsnacks.jp
⁑1 米国で「KIND（カインド）」として展開するブランドを、日本では「BE-KIND（R）（ビーカインド（TM））」として取り扱っています。
⁑2 2020年4月〜2026年3月までの出荷数の累計
マース ジャパン リミテッドについて
マース ジャパン リミテッドは1975年に設立し、ペットフード事業とスナック菓子事業（スニッカーズ（R）やM&M’S（R）、BE-KIND（R）（ビーカインド（TM）など））を展開しています。ペットフード事業では、「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指し、カルカン/ウィスカス（R）、シーザー（R）、シーバ（R）、プロマネージ（TM）、アイムス（TM）、ペディグリー（R）等のトップブランドや、ニュートロ（TM）、グリニーズ（TM）などの主にペット専門店で扱われているブランドを展開しています。ホームページは、
http://www.marsjapan.co.jp
親会社のマース インコーポレイテッドは、世界70以上の国と地域で事業を展開。世界における年間総売上高は 約650億米ドルで、その製品は世界中で販売されています。総従業員数は約17万名。ホームページは、http://www.mars.com
本件に関するお問合わせ先
マース ジャパン お客様相談室
TEL：0120-123-764（土日、祝日、年末年始を除く9:30〜16:00）