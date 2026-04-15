アディッシュプラス、「えるぼし認定（三つ星）」を取得。女性が長く、自分らしく働ける会社へ

「えるぼし認定」について



女性活躍推進法に基づき、採用・継続就業・労働時間等の働き方・管理職比率・多様なキャリアコースの５項目について一定の基準を満たし、女性の活躍推進に関する取り組みが優良であると認められた企業に対して付与されるものです。そのうち三つ星とは、全５項目の基準をクリアした企業に与えられる最高ランクの認定です。



「制度を整えるだけでなく、現場で実際に機能する文化をつくること」を大切にしてきたアディッシュプラスにとって、今回の認定はこれまでの取り組みを社会的に認められたことと捉えています。



