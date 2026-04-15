AIプログラミングスクール「SiiD」、IT・DX人材向け転職エージェント「Workship CAREER」と連携しキャリア支援を強化

合同会社BugFix

合同会社BugFix（本社：東京都世田谷区、代表：堀口セイト）が運営するオンラインAIプログラミングスクール「SiiD」は、株式会社GIG（本社：東京都中央区、代表取締役：岩上貴洋）と連携し、2026年4月3日より、SiiD受講生向けのキャリア支援を開始いたします。

本取り組みでは、SiiDと株式会社GIGが運営するIT・DX人材向け転職エージェント「Workship CAREER」が連携。スクール担当者と転職エージェントによる「W伴走」体制を構築し、受講生のスキル習得から転職活動までを一貫して支援いたします。本サービスはSiiD受講生であれば条件なく、完全無料でご利用いただけます。

キャリア支援連携の背景

「SiiD」は、AIスキルとプログラミングを融合させた実践的な教育を提供し、エンジニア転職を目指す初学者の方、およびキャリアアップを目指す現役エンジニアの方を支援するオンラインAIプログラミングスクールです。 SiiDの詳細：https://bug-fix.org/siid

当スクールではこれまでも独自のキャリア支援を提供してまいりましたが、受講生の皆様により専門的かつ強力な転職サポートを提供するため、今回、IT・DX領域の転職に豊富な実績を持つ「Workship CAREER」との連携に至りました。

一方「Workship CAREER」は、リモートワークやハイブリッド勤務が可能な求人に特化した転職エージェントであり、フリーランスから正社員への転換（トランジション採用）など多様な働き方にも対応しています。 Workship CAREERの詳細：https://career.goworkship.com/

本連携により、SiiDが培ってきたAI・プログラミングの実践教育と、GIG社の持つ強力な求人ネットワークおよび転職支援ノウハウを掛け合わせることで、実務未経験からの転職においても、受講生一人ひとりのAIスキルと強みを最大限に活かしたキャリア形成を実現いたします。

キャリア支援の概要

主な条件

対象者：SiiD受講生（コース不問）

費用：完全無料

利用条件：SiiD受講生であれば条件なく利用可能

主な支援内容

キャリア支援利用の流れ

- スキル・志向に合った求人の提案- 職務経歴書の添削- 選考対策の支援- キャリア相談 など

本サービスは、SiiDの受講生向けキャリア支援プログラムとして提供されます。

- SiiD運営のDiscord内より、エージェント面談へ応募- SiiD担当者・GIG社エージェントによる「W伴走」で、受講生様の転職活動を全面サポート

合同会社BugFix 代表 堀口セイト コメント

SiiDは「AIスキルでキャリアを切り開く」をコンセプトに、プログラミング未経験・経験者を問わず、受講生一人ひとりの可能性を最大限に引き出すことを大切にしてきました。今回、IT・DX領域の転職支援に強みを持つWorkship CAREERと連携することで、スキル習得から転職までを一貫してサポートできる体制が整いました。転職エージェントとSiiD担当のW伴走により、受講生一人ひとりの強みを最大限に活かした転職活動を支援してまいります。

株式会社GIG 代表取締役 岩上貴洋氏 コメント

Workship CAREERは、IT・DX人材のスキルと希望に合ったキャリア実現を支援する転職エージェントです。SiiDはAIスキルとプログラミングの実践的なカリキュラムで受講生の市場価値を高めるオンラインスクールであり、今回の連携により、スキル習得からキャリア形成まで一貫して支援できる体制が整いました。学んだことを活かして新しいキャリアに挑戦したい方の自己実現を、両社で伴走してまいります。

合同会社BugFixについて

「世の中のバグを解決する。」をミッションに「テクノロジー×教育×Webマーケティング」の3つの分野から事業を展開しています。

教育事業として、経産省のReスキル講座にも一部採択されているAIプログラミングスクール「SiiD」を運営。また法人向けに、Webアプリケーション開発、技術顧問・採用コンサルティングなどの技術・研修支援のほか、登録者約12万人の自社YouTubeチャンネル（セイト先生のWeb・ITえんじにあ亭）の運用実績を活かしたWebマーケティング支援を提供しています。

Webサイト：https://bug-fix.org

YouTube：https://www.youtube.com/@programming-siid

【本件に関するお問い合わせ先】

合同会社BugFix（https://bug-fix.org/contact）

東京都世田谷区桜上水４－９－１１ ｗｄｓビル３０３