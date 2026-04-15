【ブルガリ】「オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン プラチナ」Watches & Wonders 2026 世界最薄のフライングトゥールビヨン

ブルガリ・ジャパン合同会社

卓越性とイノベーションを極めた多彩な時計ブランドが集う、ジュネーブにおけるウォッチメイキングの国際的イベント、Watches & Wonders 2026に、今年ブルガリは2度目の参加をいたします。ブルガリの展示スペースには、「時の芸術」とも称されるウォッチを創造するローマン ハイジュエラーの真髄が反映されています。

動きを取り入れたキネティックアートと細部までこだわり抜くサルトリアルにインスピレーションを得て内外部が作り上げられたブルガリのWatches & Wondersブースには、独創的なアプローチが取り入れられています。ローマに息づく精神が深く反映された空間では、大理石の美しい色合いとさまざまな貴金属が巧みに組み合わされており、イタリアンカルチャーとブルガリのエレガンス、型にはまらない創造性を体感することができます。

歴史上もっとも薄いプラチナ製トゥールビヨンウォッチ、「オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン」が、「オクト フィニッシモ ウルトラ」の世界をさらなる高みへ導きます。

Watches & Wonders 2026でのブルガリについて、LVMHウォッチ CEOであり、ブルガリ グループ CEOのジャン-クリストフ・ババンは下記のようにコメントを寄せています。

「Watches & Wonders 2026に今年も参加できることを、改めて嬉しく思っています。ブルガリが持つジュエラー、そしてウォッチメイカーとしての両面が発揮される意義深いイベントです。昨年ついに公式参加を果たしましたが、今年はマイクロメカニクスにおけるスイスでの卓越した技術と、創造性と美への情熱の完全なる結実と、前例に捉われないウォッチメイキングの力を存分に発揮することで、私たちの存在意義をさらに高めています。クリエイティブへの挑戦は新たな地平を切り拓いてウォッチとジュエリーの規範を再定義するよう、つねに私たちを突き動かし、大胆なクリエイションと絶えることのない革新へと繋がっているのです。Watches & Wondersは、このヴィジョンとブルガリが描くウォッチメイキングの躍動的な未来を披露するのに最高の舞台なのです」

「オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン プラチナ」

ブルガリはWatches & Wonders 2026において、新しい「オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン」を発表します。チタン製の「オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン」は2025年にGPHG（ジュネーブ ウォッチ グランプリ）で受賞を果たしています。2026年はこのプラチナバージョンとなる「オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン プラチナ」が、10本のみの限定生産で発売されます。

わずか1.85mmという驚異的な薄さは、ウォッチデザインにおける進化の賜物です。ケースとブレスレットの両方に用いられたプラチナ素材が、よりエクスクルーシブな存在感を放ちます。 印象的なブルーのアクセントと、サテンブラッシュ仕上げとポリッシュ仕上げを組み合わせたブレスレットが特徴的なこのモデルは、世界最薄のフライングトゥールビヨンの称号を誇ります。

世界最薄のフライングトゥールビヨン

2025年、ローマのまたはローマン ハイジュエラーであるブルガリのスイスのウォッチ工房は、厚さ1.85mmの「オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン」を実現し、「オクト フィニッシモ」のシリーズにおいて 10番目となる最薄世界記録を樹立しました。



LVMHウォッチ CEOであり、ブルガリ グループ CEOのジャン-クリストフ・ババンは「オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン プラチナ」について次のようにコメントしました。

「昨年のWatches & Wondersにおいて、私たちは『オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン』でウォッチメイキングの新たなる限界への挑戦を果たしました。そして今年発表された『オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン プラチナ』によってこの物語は新たな章へと続いていきます。この新しいタイムピースはただ技術的な偉業を誇るものではありません。記録破りと言える薄さを達成したムーブメントと、加工的難易度が高いプラチナが持つ気品の組み合わせが、ブルガリのイノベイティブな力を証明しています。先鋭的なエレガンスと、ウォッチメイキングにおいて傑出した技術の融合から生まれたこのタイムピースは、希少性と洗練性によってウォッチメイキングの世界に新たな規範を打ち立てることになるでしょう」



比類なきタイムピース「オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン プラチナ」は、42時間のパワーリザーブを備え、振動数は毎時28,800(4Hz)の手巻き機械式ムーブメント、フライングトゥールビヨンBVF900を搭載しています。

プラチナ：稀少なる輝き

「オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン プラチナ」の径40mmケースは、一体型ブレスレットと同様にプラチナ製です。1780年頃にルイ16世の宮廷で初めて使用されたプラチナは、20世紀初頭の近代ジュエリーおよびウォッチ製作において、ラグジュアリーと洗練の頂点にある素材として扱われ、さらにアールヌーヴォーとアールデコの流行とともに特に1920年代から1930年代にさまざまな作品に取り入れられました。今日、プラチナは多くのコレクターから、ウォッチメイキングにおいてもっとも高級な素材のひとつであり、クラフツマンシップのひとつの基準と見なされています。

技術面での新たなる挑戦：超薄型プラチナ製限定シリーズ

ジュエリーメゾンにとって、プラチナは出発点ではなく、もはや礎と言えます。1884年の創業以来ローマに拠点を置くブルガリは、主軸の素材はゴールドとしながらも、ブランドの歴史の初期よりシグネチャーコレクションやユニークピースのハイジュエリーにプラチナを使用してきました。強靭でありながら驚くほど柔軟な高い耐久性を持ち、色石のセッティングにも適したプラチナですが、一方でその成形は非常に困難を極めます。かなり高い密度と純度があるプラチナは、専門的技術とツールを必要とします。基準を満たすプラチナを使用したジュエリーには、犬の頭の刻印が入っていますが、ウォッチの世界ではさらに、仕上げの技術により卓越したクラフツマンシップが表現されているのです。

特徴的なブルーのシグネチャー

「オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン プラチナ」は、スケルトンのダイアルに印象的なブルーを配しています。限定10本という希少性だけでなく、ガルバニック処理が施されたメインプレート、ステンレススティール製のラチェットホイール、サテンブラッシュおよびポリッシュ仕上げを組み合わせたブレスレットなど、審美眼を持つコレクターの注目を集めるのにふさわしいディテールが随所に見られます。

「オクト フィニッシモ ウルトラ」： イノベーションを高めるコンセプト

これまでに発表されたそれぞれの「オクト フィニッシモ ウルトラ」は、ブルガリの超薄型エンジニアリングの継続的な探求をさらに発展させてきました。「オクト フィニッシモ ウルトラ」は、超薄型というオクトのシリーズ中でも独自のポジションにありながらも、「オクト フィニッシモ」のデザイン言語とクリエイション哲学に忠実なタイムピースです。その特徴を際立たせる機能性と耐久性に優れた設計は、高度な機械的構造と、ラグジュアリーウォッチの中でも完璧といえる着用感を実現しています。

【製品概要】



「オクト フィニッシモ ウルトラ トゥールビヨン プラチナ」

品番：104344価格：要お問い合わせムーブメント：BVF900超薄型手巻きトゥールビヨンムーブメント、28,800振動、42時間パワーリザーブケース/ダイアル：径40mm、厚さ1.85mm、超薄型サテンポリッシュ加工プラチナ製ケース、幾何学的装飾がエングレーブされたサーキュラーサンドブラスト加工ステンレススティール製ラチェット、ブルーPVDコーティング加工を施した時/分ディスプレイカウンターブレスレット：サテンおよびポリッシュ加工プラチナ製ブレスレットと一体化されたフォールディングクラスプ

お問い合わせ先：ブルガリ ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/