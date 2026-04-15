平塚信用金庫

平塚信用金庫は、地域の起業・創業を推進するため、平塚市、平塚商工会議所、神奈川県信用保証協会、（公財）神奈川産業振興センター（5者連携）の主催で「創業塾2026」を開催します。たくさんの方のご参加をお待ちしております。

「創業塾2026」概要

（１）開催日時

第1・2回講座 2026年5月23日（土） 13：00～17：00

第3・4回講座 2026年6月 6日（土） 13：00～17：00

第5・6回講座 2026年6月20日（土） 13：00～17：00

第7・8回講座 2026年6月27日（土） 13：00～17：00

特別講座 2026年7月25日（土） 13：00～16：30 ※対面開催

（２）場 所

『Zoom』によるオンライン

※最終日（7/25）のみ対面開催（会場予定：平塚商工会議所）

（３）内 容

【第1・2回講座】

「失敗しない起業のためのビジネスアイデアの考え方」

「ビジネスモデル作成とビジネスプランの必要性」

【第3・4回講座】

「収支計画と資金計画の考え方」

「価格戦略とビジネスプラン策定」

「関係機関からの説明」

【第5・6回講座】

「小さくはじめるマーケティング戦略とデジタル活用」

「顧客ができる集客術 ～SNS活用～

「関係機関からの説明」

【第7・8回講座】

「創業者のための人材活用」

「まとめ講義」

「関係機関からの説明」

【特別講座】

「創業計画発表会＆交流会」

各講座担当講師：ジャイロ総合コンサルティング株式会社

（４）募集対象

平塚市内での創業を今後１～２年のうちに検討している方

平塚市内で創業して5年未満の方

（５）参加費 3,300円（税込）

（６）定 員 40名（先着順）

（７）主 催 平塚商工会議所、平塚市、平塚信用金庫、神奈川県信用保証協会、

（公財）神奈川産業振興センター

（８）申込URL https://kigyo-seminar.net/hiratsuka2026/

○セミナーチラシ（pdf）

https://prtimes.jp/a/?f=d57190-242-1708322a0e1467202279c9160b39dce6.pdf

お問い合わせ先：営業統括部 経営サポートセンター 担当 依田（TEL0463-24-3031）

〒254-0043 平塚市紅谷町11-19 E-mail：sb1286100@hiratsuka-shinkin.jp