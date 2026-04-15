「創業塾2026」を開催します！
平塚信用金庫は、地域の起業・創業を推進するため、平塚市、平塚商工会議所、神奈川県信用保証協会、（公財）神奈川産業振興センター（5者連携）の主催で「創業塾2026」を開催します。たくさんの方のご参加をお待ちしております。
「創業塾2026」概要
（１）開催日時
第1・2回講座 2026年5月23日（土） 13：00～17：00
第3・4回講座 2026年6月 6日（土） 13：00～17：00
第5・6回講座 2026年6月20日（土） 13：00～17：00
第7・8回講座 2026年6月27日（土） 13：00～17：00
特別講座 2026年7月25日（土） 13：00～16：30 ※対面開催
（２）場 所
『Zoom』によるオンライン
※最終日（7/25）のみ対面開催（会場予定：平塚商工会議所）
（３）内 容
【第1・2回講座】
「失敗しない起業のためのビジネスアイデアの考え方」
「ビジネスモデル作成とビジネスプランの必要性」
【第3・4回講座】
「収支計画と資金計画の考え方」
「価格戦略とビジネスプラン策定」
「関係機関からの説明」
【第5・6回講座】
「小さくはじめるマーケティング戦略とデジタル活用」
「顧客ができる集客術 ～SNS活用～
「関係機関からの説明」
【第7・8回講座】
「創業者のための人材活用」
「まとめ講義」
「関係機関からの説明」
【特別講座】
「創業計画発表会＆交流会」
各講座担当講師：ジャイロ総合コンサルティング株式会社
（４）募集対象
平塚市内での創業を今後１～２年のうちに検討している方
平塚市内で創業して5年未満の方
（５）参加費 3,300円（税込）
（６）定 員 40名（先着順）
（７）主 催 平塚商工会議所、平塚市、平塚信用金庫、神奈川県信用保証協会、
（公財）神奈川産業振興センター
（８）申込URL https://kigyo-seminar.net/hiratsuka2026/
○セミナーチラシ（pdf）
https://prtimes.jp/a/?f=d57190-242-1708322a0e1467202279c9160b39dce6.pdf
お問い合わせ先：営業統括部 経営サポートセンター 担当 依田（TEL0463-24-3031）
〒254-0043 平塚市紅谷町11-19 E-mail：sb1286100@hiratsuka-shinkin.jp