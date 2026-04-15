「創業塾2026」を開催します！

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平塚信用金庫


平塚信用金庫は、地域の起業・創業を推進するため、平塚市、平塚商工会議所、神奈川県信用保証協会、（公財）神奈川産業振興センター（5者連携）の主催で「創業塾2026」を開催します。たくさんの方のご参加をお待ちしております。




「創業塾2026」概要


（１）開催日時


第1・2回講座　2026年5月23日（土）　13：00～17：00


第3・4回講座　2026年6月　6日（土）　13：00～17：00


第5・6回講座　2026年6月20日（土）　13：00～17：00


第7・8回講座　2026年6月27日（土）　13：00～17：00


特別講座　　　 2026年7月25日（土）　13：00～16：30 ※対面開催




（２）場　所


『Zoom』によるオンライン　


※最終日（7/25）のみ対面開催（会場予定：平塚商工会議所）




（３）内　容


【第1・2回講座】


「失敗しない起業のためのビジネスアイデアの考え方」


「ビジネスモデル作成とビジネスプランの必要性」




【第3・4回講座】


「収支計画と資金計画の考え方」


「価格戦略とビジネスプラン策定」


「関係機関からの説明」




【第5・6回講座】


「小さくはじめるマーケティング戦略とデジタル活用」


「顧客ができる集客術 ～SNS活用～


「関係機関からの説明」




【第7・8回講座】


「創業者のための人材活用」


「まとめ講義」


「関係機関からの説明」


　　　


【特別講座】


「創業計画発表会＆交流会」


各講座担当講師：ジャイロ総合コンサルティング株式会社




（４）募集対象


平塚市内での創業を今後１～２年のうちに検討している方


平塚市内で創業して5年未満の方




（５）参加費 3,300円（税込）




（６）定　員 40名（先着順）




（７）主　催 平塚商工会議所、平塚市、平塚信用金庫、神奈川県信用保証協会、


　　　　　　　（公財）神奈川産業振興センター




（８）申込URL　https://kigyo-seminar.net/hiratsuka2026/




○セミナーチラシ（pdf）


https://prtimes.jp/a/?f=d57190-242-1708322a0e1467202279c9160b39dce6.pdf


お問い合わせ先：営業統括部 経営サポートセンター 担当 依田（TEL0463-24-3031）


〒254-0043 平塚市紅谷町11-19　 E-mail：sb1286100@hiratsuka-shinkin.jp