総フォロワー100万人、美容化学者「かずのすけ」開発セララボより｜春夏の毛穴目立ち・皮脂テカリ・メイク崩れに応えるフェイスパウダー、復刻リニューアル＆完全新作を同時発売

株式会社CORES

【CeraLabo 公式販売サイト】(https://cores-ec.site/ceralabo?inflow=231&utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=ceralabo_pr_260415)

CeraLaboは、敏感肌向けのスキンケアブランドとして2014年より販売開始。

お肌に悩む方を中心に、多くのお客様にご愛用いただいております。

現在では、ハンズやTSUTAYAなどの一部店舗でも取り扱いしています。

左：『ナチュラルリフレクター』 右：『ナチュラルフィットパウダーR』

気温や湿度が上昇し、皮脂崩れや肌の揺らぎが気になるこれからの季節。そんな時期にも心強い、2つのフェイスパウダーがセララボより登場します。

多くの方に愛された「ナチュラルフィットパウダー Clear」が、よりシンプルな処方とマイルドな肌当たりで復活を遂げた『ナチュラルフィットパウダーR』。

そして、完全新作の皮脂テカリ防止パウダー『ナチュラルリフレクター』。

どちらもデリケートな肌への思いやりと、優れたメイクアップ効果を両立させたアイテムです。

◼️復刻リニューアル版『ナチュラルフィットパウダーR』

〈製品特徴〉

●ソフトフォーカス効果とくすみを防ぐ処方

光の乱反射により、毛穴や肌の凹凸を自然にカバーします。さらに、皮脂と混ざってもくすみにくいクリア発色処方を採用し、透明感*のある印象に仕上げます。

*メイクアップ効果による

●絶妙なベージュカラーで叶える、陶器のようなセミマット肌

肌になじみやすい絶妙なベージュカラーが、赤みや色ムラを自然にカバー。均一感のある、素肌のように上品なセミマット肌へと導きます。

●デリケートな肌に配慮したフリー設計

紫外線吸収剤・酸化亜鉛・パール剤・ラメ剤は不使用。毛穴詰まりや成分選びにこだわる、デリケートな肌の方にも配慮した設計です。

◼️完全新作『ナチュラルリフレクター』

〈製品特徴〉

●光の乱反射効果

ふんだんに配合した真球状パウダーが光を乱反射し、肌の凹凸を錯視効果により目立ちにくくします。テカリを抑えながら、厚塗り感のない自然で美しい仕上がり*を実現します。

*メイクアップ効果による

●皮脂をコントロールし、シルクのような肌へ

皮脂と混ざってもくすみにくく、崩れにくい処方を採用。ファンデーションの色や素肌のトーンを損なうことなく、自然なツヤ感を活かしながら、内側から発光するようなシルクのような肌へと導きます。

●シーンを選ばない快適な使い心地

仕上げ用パウダーとしてはもちろん、日焼け止めのみで過ごす軽やかな日にも適しています。紫外線吸収剤・酸化亜鉛・パール剤・ラメ剤を使用しない肌への負担に配慮した設計です。

◼︎開発ストーリー

旧「ナチュラルフィットパウダー Clear」は、敏感肌にも配慮したシンプル設計と、毛穴カバー・皮脂テカリ防止を両立した製品として多くの支持を得ていましたが、製造上の都合によりやむなく終売となりました。再現が困難な処方に向き合いながら試行錯誤を重ね、新たに誕生した「ナチュラルフィットパウダーR」は、従来のコンセプトを継承しつつ、よりシンプルな設計で同等以上の仕上がりを実現しています。

また開発の過程で、新たな発想から「ナチュラルリフレクター」が誕生しました。無色タイプのパウダーで色がつかないため、肌色を問わず、どの部位にも気軽に使用できます。さらに、肌本来のツヤを活かしながら自然なセミマット肌に仕上げます。パールフリー・ラメフリーで、毛穴なども目立ちにくいのが特長です。

これらの性質の異なる2つのパウダーは、単体での使用はもちろん、組み合わせて使う「2層使い」でそれぞれの強みを最大限に引き出し、より幅広い肌悩みに対応することができます。

＜製品概要＞【商品名】：セラネージュ ナチュラルフィットパウダーR

【価 格】： 2,300円(税込)

【容 量】： 13g

【発売日】： 2026/4/14(火)より販売開始

ご購入はこちら(https://cores-ec.site/ceralabo/products/detail/1145?inflow=231&utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=ceralabo_pr_260415)から（公式販売サイト）

【不使用成分】紫外線吸収剤/亜鉛系成分/パール剤/ラメ剤/タール色素/染料/植物エキス/香料/精油/エタノール/フッ素樹脂/塩化アルミニウム

※どちらもコンパクトケースは別売りです。【商品名】： セラネージュ ナチュラルリフレクター

【価 格】： 2,300円(税込)

【容 量】： 14g

【発売日】： 2026/4/14(火)より販売開始

ご購入はこちら(https://cores-ec.site/ceralabo/products/detail/1144?inflow=231&utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=ceralabo_pr_260415)から（公式販売サイト）

【不使用成分】紫外線吸収剤/亜鉛系成分/パール剤/ラメ剤/タール色素/染料/植物エキス/香料/精油/エタノール/フッ素樹脂/塩化アルミニウム

◼️セララボ 人気のスキンケアアイテムがプチサイズで新登場！

お客様からの「まずは少量で試してみたい」という声にお応えして、セララボからプチボトルが登場。

「プラチナムクレンジングオイル」や「ローション」、「センシティブローション」をはじめとした人気商品を、20mLのプチサイズでご購入いただけるようになりました。

少量から使用感や肌への相性を確認でき、また持ち運びにも便利で旅行や外出先でも手軽にお使いいただけます。

＜製品概要＞

⚪︎セラヴェール プラチナム クレンジングオイル(https://cores-ec.site/ceralabo/products/detail/1147?inflow=231&utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=ceralabo_pr_260415)（プチボトル）

・価格：800円（税込）

・容量：20mL

・発売日：4月14日（火）

⚪︎セラキュア ローション(https://cores-ec.site/ceralabo/products/detail/1146?inflow=231&utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=ceralabo_pr_260415)（プチボトル）

・価格：700円（税込）

・容量：20mL

・発売日：4月14日（火）

⚪︎セラキュア センシティブローション(https://cores-ec.site/ceralabo/products/detail/1148?inflow=231&utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=ceralabo_pr_260415)（プチボトル）

・価格：600円（税込）

・容量：20mL

・発売日：4月14日（火）

⚪︎セラキュア センシティブミルク(https://cores-ec.site/ceralabo/products/detail/1149?inflow=231&utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=ceralabo_pr_260415)（プチボトル）

・価格：750円（税込）

・容量：20mL

・発売日：4月14日（火）

⚪︎セラヴェール ゴールデンクレンジングオイル(https://cores-ec.site/ceralabo/products/detail/1150?inflow=231&utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=ceralabo_pr_260415)（プチボトル）

・価格：800円（税込）

・容量：20mL

・発売日：4月14日（火）

⚪︎セラキュア センシティブジェリー（プチボトル）

・価格：650円（税込）

・容量：20mL

・発売日：5月13日（水）

⚪︎セラキュア スキンクリーム（プチボトル）

・価格：750円（税込）

・容量：20mL

・発売日：5月13日（水）

■「CeraLabo」とは

CeraLaboは、美容YouTuber“かずのすけ”プロデュースの敏感肌向けのスキンケアブランドとして2014年より販売開始。

「目指すのはスキンケアに頼らない肌」というコンセプトのもと“オフスキンケア”という考え方を提唱。

“オフスキンケア”とは、洗顔やクレンジングといったお肌への「洗浄」を適切なものに見直すことで、肌本来の保湿機能を最大限に活かすというとてもシンプルなスキンケア方法。

CeraLaboでは、敏感肌の人でも使用できるよう、余分な成分は極力排除したシンプル設計のスキンケア商品を販売しており、お肌に悩む方を中心に多くのお客様にご愛用いただいております。

現在では、ハンズやTSUTAYAの一部店舗でも取り扱いしています。

◆セララボ公式SNS（ LINE(https://page.line.me/762wsdbu?openQrModal=true) ／ X(https://twitter.com/cera_labo)(旧Twitter) ／ Instagram (https://www.instagram.com/ceralabo/)）

◆公式販売サイト(https://cores-ec.site/ceralabo?inflow=231&utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=ceralabo_pr_260415)

◆公式Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/stores/CeraLabo/page/ADB80C17-B6B3-461E-A5E8-52D026251EE1)

◆公式取扱い店舗(https://cores-ec.site/ceralabo/user_data/shoplist?inflow=231&utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=ceralabo_pr_260415)

直近では3月28日よりTSUTAYA BOOKSTORE 大井町トラックス店での展開を開始しております。

（展開日時や詳細については、随時公式販売サイトをご確認ください。）

詳細は公式LINE(https://page.line.me/762wsdbu?openQrModal=true)にて配信しております。

■CeraLaboブランド開発者「かずのすけ」とはかずのすけ

アトピーで肌荒れに悩んだ経験から美容や化粧品に関心を持ち、大学院等で化粧品や界面活性剤について研究。

2013年頃より各種SNSにて化粧品の成分解析や、美容情報の発信を行ってきました。

ブログには1,000件以上の化粧品の詳細な成分解析を掲載。

化粧品の成分解析や美容、化粧品にまつわる噂を化学的に検証・解説しています。

最高月間500万PV＆フォロワー約9万人の「Ameba美容ブログ」では、常にランキング上位入り。『くりぃむしちゅーのハナタカ！優越館』を始めとしたTV番組や美容雑誌など様々なメディア様からオファーを頂いています。

また、累計10万部突破の『オトナ女子のための美肌図鑑』や超ベテランコスメ開発者と共同執筆した『美肌成分事典』など著書多数。

敏感肌向けオリジナル化粧品「CeraLabo」の製品設計・企画開発等も行っています。

株式会社セララボ 代表取締役

『YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCSRGk4AtN7iyS1YOu79EG8Q)：64.5万人* ／ X(https://twitter.com/kazunosuke13)（旧Twitter）：26.5万人* ／ ブログ(https://ameblo.jp/rik01194/)：9万人* 』

*2026年4月現在

【商品に関するお問い合わせ】(https://cores-ec.site/contact)