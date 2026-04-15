【ウブロ】新作「ビッグ・バン リローデッド ウサイン・ボルト」信念を体現する、躍動するマニフェスト

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロHUBLOT 「ビッグ・バン リローデッド ウサイン・ボルト」

ウブロ(https://www.hublot.com/ja-jp)は、史上最速の男、ウサイン・ボルトとのコラボレーションにより誕生した世界限定200本の特別モデル「ビッグ・バン リローデッド ウサイン・ボルト」を発表しました。15年以上にわたりアンバサダーを務めるウサイン・ボルトと手を携えて開発されたこのタイムピースは、単なる時計ではなく、躍動するマニフェストです。精度を新たに研ぎ澄まし、そのレガシーを刻み込んだ逸品です。44mmのブラックセラミックとカーボンでつくられたこの時計は、彼のスピードを育んだジャマイカの大地から、ベゼルにゴールドで刻まれた「Anything is Possible, Don’t Think Limits（不可能はない、限界を考えるな）」という彼のモットーに至るまで、ウサイン・ボルトの物語が凝縮されています。自分自身を信じ、限界を超えて、迷いを振り切って前進するためのメッセージです。この時計は、世界最速の男を称えるだけでなく、その偉業を築き上げたマインドセットそのものです。ゴールは決して終着点ではなく、次なる始まりなのです。

HUBLOT 「ビッグ・バン リローデッド ウサイン・ボルト」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/news/introducing-big-bang-reloaded-usain-bolt-manifesto-motion-driven-belief

2026年は、ウサイン・ボルトとウブロのパートナーシップ15周年を迎える年であると同時に、彼がリオ2016オリンピックでの3冠達成により、彼が6個目、7個目、8個目の金メダルを獲得してから10年という節目を迎える年でもあります。今日、私たちは「ビッグ・バン リローデッド ウサイン・ボルト」の発売を通して、新たなエネルギーとインパクトをまとい交差するレガシーとともに、チャンピオンを称えます。

「ビッグ・バン リローデッド ウサイン・ボルト」は、ウブロが誇る妥協なき時計製造の信頼性と、ウサインの伝説的なスピード、そして恐れを知らない自信を融合させたタイムピースです。同世代で最も先進的な一体型のクロノグラフの一つである「ウニコ」は、ウブロが5つの特許を持つイノベーションのうち4つを、時計の構造を通じて見える様になっています。「ビッグ・バン リローデッド」は、ウブロの機械式時計としての揺るぎない技術力を体現し、ウサインの止まることのない勢いと共に動き続けます。

HUBLOT 「ビッグ・バン リローデッド ウサイン・ボルト」

「ビッグ・バン リローデッド ウサイン・ボルト」は、ボルト氏を象徴するコードで時を再構築しています。6時と8時の間にある数字は「6・5・8」と読み取れますが、視点を反転させると、2009年に彼が樹立した100mの世界記録「9.58」を示します。稲妻型のクロノグラフ秒針は、彼の象徴的なポーズを想起させ、ポリッシュ仕上げの18Kイエローゴールドのベゼルには、彼の信条である「Anything is Possible, Don’t Think Limits.（不可能はない、限界を考えるな）」が刻まれています。

HUBLOT 「ビッグ・バン リローデッド ウサイン・ボルト」HUBLOT 「ビッグ・バン リローデッド ウサイン・ボルト」

ケースバックには、稲妻の形をしたサファイアクリスタルの間に、ジャマイカにあるボルトの幼少期のトレーニンググラウンドの本物の土が収められています。それは、“世界最速の男“を育て上げた大地なのです。サファイアの中に封入・圧縮されたその土は、彼の運命が始まった場所へと、この時計を結びつけます。

HUBLOT 「ビッグ・バン リローデッド ウサイン・ボルト」

これらの特徴的なディテールは、ボルト氏のルーツ、歩み、そして記録を塗り替えてきたレガシーへと直接つなぐものです。このモデルには、交換可能な「ワンクリック」システムによる2種類のストラップが付属します。1つはイエローゴールドトーンのベルクロファブリック、もう1つはブラック、イエロー、グリーンのカモフラージュラバーストラップです。内部には、ダイアル側にコラムホイールを備えた自社開発・製造HUB1280「ウニコ」フライバック クロノグラフ キャリバーが搭載され、約72時間のパワーリザーブを誇ります。「ウニコ」ムーブメントが主役となり、コラムホイール、オシレーティングクラッチ、フライバック機構がこれまで以上に視認性を高めています。ジャマイカのグリーンとイエローが、稲妻型のクロノグラフ針、コラムホイール、フライバック表示といった主要な要素を際立たせています。18Kイエローゴールドとフロステッドカーボン製のベゼルは、6本のH字型ゴールドビスで固定されており、これはボルトの表彰台と揺るぎないレガシーへのオマージュとなっています。

世界限定200本の「ビッグ・バン リローデッド ウサイン・ボルト」は、ウブロブティック、公式サイト hublot.com、および正規販売店 にて販売され、ウブロの「5+5年保証」により、保証が最大10年まで拡充されます。

HUBLOT 「ビッグ・バン リローデッド ウサイン・ボルト」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-reloaded-usain-bolt-ceramic-carbon-44-mm

#HUBLOT ＃ウブロ

お問合せ先

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン ウブロ

電話番号： 03-5635-7055

URL ： www.hublot.com