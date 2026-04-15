5月5日は「ゴーゴーバースデー」！ 今年は当日までの20日間に “来店キャンペーン・映画コラボ・ロースカツカレー無料” などを連続投入する「ゴーゴーバースデーズ」の開幕を宣言！

株式会社ゴーゴーカレーグループ

株式会社ゴーゴーカレーグループ（本社：石川県金沢市、CEO兼代表取締役社長：西畑 誠、以下 ゴーゴーカレー）は、2026年4月23日～5月5日の間、「ゴーゴーバースデー（＝5月5日 / ゴーゴーカレーの日）」に向けた連続キャンペーン企画として「ゴーゴーバースデーズ」を実施いたします。

「ゴーゴーバースデー」は、ゴーゴーカレーが一年でいちばんお祭りモードになる特別な日です。

ゴーゴー（5・5）の語呂にちなむこの日は「ゴーゴーカレーの日」として、カレー文化の発展と、国内外すべてのカレーファンへの感謝の気持ちを込めて日本記念日協会にも正式登録しているメモリアルデイです。

2026年のテーマは「ゴーゴーバースデーズ」。

ゴーゴーカレーと同じく5月5日に誕生日を迎えるお客様や、この期間を楽しみたい皆様と「お祭り」を共有すべく、4月23日からの20日間にわたり、ほぼ毎日、店頭・SNSのギフトキャンペーンや、新たな発表を連続投入いたします！

盛りだくさんとなる「ゴーゴーバースデーズ」のうち、現時点でお伝えできる範囲を先出しします。各企画の参加条件・対象店舗・注意事項等の詳細は、直前に改めて発表いたしますので、ゴーゴーカレー各種SNSアカウントをフォローの上お待ちください。

「5月5日生まれ」の皆さまと、いっしょに誕生日をお祝いしたい！ 来店クジ＋ロースカツカレー無料企画を準備中！（4月23日開始予定）

「ゴーゴーバースデーズ」の中心は “お店に行って楽しい・得する” 企画から。

昨年も好評をいただいた「来店クジ」を、今年も4月下旬より展開予定です。豪華賞品の内容はお楽しみに。

いつものゴーゴーカレーに、ちょっとしたワクワクをプレゼントします。

さらに今年は「5月5日＝いっしょに誕生日をお祝いしよう」に位置づけ、その象徴として、5月5日が誕生日の方を対象に、ロースカツカレー（中サイズ）が「無料」となる企画を実施予定です！

「5月5日が誕生日」のみなさん！ いっしょにバースデーをお祝いしましょう！

【注意事項】

・本キャンペーンは「5月5日生まれ」のお客様が対象です

・ご注文時に、生年月日が確認できる公的証明書のご提示をお願いいたします

（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード など）

・対象商品は「ロースカツカレー（中）」のみとなります

・サイズ変更はできません

・トッピング追加は別途料金にて可能です

・本キャンペーンは期間中お一人様1回限りとさせていただきます

・他のサービス券・キャンペーンとの併用はできません

・お持ち帰りでもご利用いただけます

「#ゴーゴーカレー魔改造トッピング選手権」もついに最終局面！応募800件超の頂上決戦、最優秀賞（55万円）の発表も5月5日を予定

2025年12月に開催を宣言し、X・Instagram・TikTokの3プラットフォームで募集した「#ゴーゴーカレー魔改造トッピング選手権」。その応募総数は800件超！

家庭で再現できるもの、見た目のインパクトで突き抜けるもの、それあり？…な禁断系まで。ゴーゴーカレーの “カツとキャベツ” に一手間を加えた新メニュー探しが、クライマックスを迎えます。

2026年1月の中間発表では「ゴーゴー二郎」「麻婆豆腐の重ねがけ」「あんバターカレー」など社員が唸った注目作品を公開。さらに「ゴリラ級インパクト賞」「ゴリジナル賞」「夜のゴリラ賞」「ゴリ押し組合せ賞」といった部門賞も新設し、後半戦を加速させてきました。

「ゴーゴーバースデーズ」の期間中、まずは審査過程で特に注目を集めたノミネート作品を2026年4月21日（月）に発表予定です。

そして最優秀賞（＝55万円）の発表は、ゴーゴーバースデー当日＝2026年5月5日（火・祝）！

最優秀作品は、ゴーゴーカレー実店舗でのメニュー化を予定しています。ゴーゴーカレーの一年で最も象徴的な日に “みなさまとつくる新メニュー” が決定します。なお、各部門賞についても同日発表予定です。

※ 最優秀賞55万円は、当社が採用を決定した「レシピ案」の対価です。詳細は特設ページをご確認ください。

特設ページ：https://gogocurry.com/pages/recipe-contest

詳細はまだ秘密！ ゴーゴーカレー×4月29日（水・祝）公開予定の映画『SAKAMOTO DAYS』とのコラボが4月下旬から始動予定――特別メニューのみならず “店ごと” 映画の公開を応援します。

「ゴーゴーバースデーズ」期間中、ゴールデンウィークに向けて公開が注目される映画『SAKAMOTO DAYS』と、ゴーゴーカレーのコラボレーションを開始予定です。

今回のコラボは、単なる “限定メニュー登場” で終わりません。

映画にちなんだノベルティつきオリジナルメニューに加え、店内装飾やスタッフ衣装なども含めた特別仕様のコラボ店舗も準備中。

映画鑑賞前後の気分が盛り上がる、ゴーゴーカレーにしかできない「映画公開＝映画にとってのバースデー」のお祝いを用意していく予定です。

詳細は後日発表いたしますので、続報をお待ちください！

5月5日＝ゴーゴーバースデー当日に向けて “もっともっと盛り上げたい！当日配布の特別ギフト＋バースデー直前にはグアム旅行が当たるSNSキャンペーンも

ゴーゴーバースデー＝5月5日当日は、例年好評をいただいている5枚綴りのトッピングサービス券であるプレミアムチケットを贈呈いたします。

加えて今年は、SNSでも「ゴーゴーバースデーズ」を拡張。ゴーゴーカレー公式SNSアカウントを起点に、グアム旅行が当たるキャンペーンを実施予定！

来店が難しい方、遠方の方も参加できる"もうひとつのお祝い"として展開します。

参加方法・期間などは、公式アカウントから順次告知いたしますので、フォローのうえ、続報をお待ちください。

「ゴーゴーバースデーズ」の各企画の詳細は、ゴーゴーカレー公式サイトおよび公式SNSで順次発表します。

※各施策は予告なく変更となる場合があります。最新情報は公式発信をご確認ください。

ゴーゴーカレー公式 X：https://x.com/GOGO_CURRY

ゴーゴーカレー公式 Instagram：https://www.instagram.com/gogocurry55/

ゴーゴーカレー公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@gogocurry5555

【株式会社ゴーゴーカレーグループ】

2003年に創業、04年に1号店を東京・新宿に開き、「金沢カレーブーム」の火付け役となる。05年に金沢本店、07年に海外初進出となる米ニューヨークのタイムズスクエアに出店。2017年から事業承継型M＆Aに力を入れ、金沢の老舗インドカレー店「ホットハウス」や19年に金沢カレーの元祖「ターバンカレー」の運営を引き継ぐ。23年1月に本社を東京から金沢に移転、3月に大手IT（情報技術）企業出身の西畑誠がCEO兼代表取締役社長に就任。ゴーゴーカレーグループは「世界一のカレー専門商社」を目指して、国内外に約140店舗を展開。