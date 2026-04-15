ＪＲ四国・リレーションシップファンド

日本プライベートエクイティ株式会社

― 日本プライベートエクイティ株式会社が運営、ＪＲ四国が全額出資するファンドと資本提携

― 四国のスイーツ業界のアライアンスを形成する、「Ｊ・マルシェ」を通じて株式を取得

― ＪＲ四国との事業連携、組織経営への移行でさらなる成長を目指す

― ＪＰＥでは、39社目となる投資先

日本プライベートエクイティ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 法田真一。以下、「ＪＰＥ」）は、今般、四国旅客鉄道株式会社（本社：香川県高松市、代表取締役社長：四之宮和幸。以下、「ＪＲ四国」）が全額出資する「ＪＲ四国・リレーションシップ1号投資事業有限責任組合」（以下、「四国リレーションシップファンド」）を通じて、株式会社夢菓房たから（本社：香川県高松市、代表取締役：濱田浩二。以下、「たから」）に出資、資本提携をいたしました。

たからは、昭和11年の「たからまんぢう」創業から今日に至るまで90年、地元では、『たからの“いちご大福”』といった看板商品をはじめ、四季折々の素材を活かしたフルーツ大福や創業当時から変わらない『栗みかさ』など、和菓子の伝統を大切に守りつつ、常に新しい驚きを感じさせる革新的なお菓子づくりを続けてきました。

今般、たからでは、創業以来、変わることのない、お客様を笑顔にしたいという“心”に基づき、これからも“お客様に愛される和菓子屋さん”であり続けるため、中立性や独立性、さらには地域性も担保される四国リレーションシップファンドを“資本と経営のパートナー”としました。

今後は、ＪＲ四国グループとの連携により、新しい売り場や店舗づくりへの挑戦、コラボ商品や新業態の開発、新しい販路の開拓といった、新たな挑戦への機会を共に創り出す他、場所（駅ビル・ホテル・催事）や顧客（乗客・宿泊客等）、人材や売り場、物流や保管・管理といった双方が有する有形無形の経営資源の共有や有効活用を進め、事業や経営面での相乗効果の創出も目指します。



今後も、たからの経営は、現・社長である濱田浩二氏が、代表取締役を務め、ＪＰＥは、社外取締役として“経営の応援団”となって経営に参画することで、さらなる成長を共に実現し、大切な事業を確実に次世代へと継承していきます。

ＪＰＥとしては、夢菓房たからが、39社目の投資先となります。

今般の資本提携では、ＪＰＥが運営する「四国リレーションシップファンド」が100％株主として設立した持株会社「Ｊ・マルシェ株式会社（以下、「Ｊ・マルシェ」）」が、たからの新たな株主となります。

Ｊ・マルシェでは、今後、洋菓子・和菓子・銘菓・土産菓子・郷土菓子といった、四国のスイーツ業界の中小・小規模企業、あるいは、スイーツの素材の生産や流通に関わる周辺企業も視野に置き、Ｊ・マルシェを通じて投資や株式の承継（譲り受け）を行うことで、資本によるつながりを構築し、事業上の相乗効果も創出していきます。

ＪＰＥでは、引き続き、「四国リレーションシップファンド」を通じて、四国を中心に、「事業の承継と成長を両立させたい中小企業」や「ＪＲ四国との連携や四国経済・社会・文化の発展に資する事業を展開する中小企業」に出資、地元で共に成長することで、地域・業界・人材の活性化を促し、ファンドを通じた“成長の好循環”を地元に創出、共存共栄による“地域的意義”を果たすことを目指します。

（2026年2月27日 ＪＲ高松オルネ店 リニューアル ＯＰＥＮ）

■ 各社概要（順不同） ＊2026年3月31日現在

□ 株式会社夢菓房たから https://e-takara.jp/

・本社所在地：香川県高松市春日町214番地

・設立：1985年3月6日（創業：1936年）

・代表者：代表取締役 濱田 浩二

・資本金：1,000万円

・従業員数：82名（2025年12月現在、パートを含む）

・事業内容：「いちご大福」をはじめ40種類を超えるフルーツ大福など、和洋菓子の製造小売、

本店及びオルネ店を運営

□ ＪＲ四国・リレーションシップ１号投資事業有限責任組合 https://jr-shikoku-fund.jp/

・組合名称：ＪＲ四国・リレーションシップ1号投資事業有限責任組合

・設立：2023年10月3日

・ファンド規模：20億円

・投資対象：四国地域の発展に資する全国の中堅・中小・スタートアップ企業等

・出資者：四国旅客鉄道株式会社

・運営者：日本プライベートエクイティ株式会社

□ 四国旅客鉄道株式会社 https://www.jr-shikoku.co.jp/

・所在地：香川県高松市浜ノ町8番33号

・設立：1987年4月1日

・資本金：35億円

・代表者：代表取締役社長 四之宮 和幸

・従業員数：2,010名（2025年4月現在）

・事業内容：旅客鉄道事業、旅行業、その他関連事業

□ 日本プライベートエクイティ株式会社（ＪＰＥ） https://www.private-equity.co.jp/

・所在地：東京都千代田区神田三崎町二丁目15番6号 K-STAGE 5F

・設立：2000年10月24日

・資本金：60百万円

・代表者：代表取締役社長 法田 真一

・事業内容：中堅・中小、小規模企業の事業承継や事業再編を対象としたファンドの運営、

コンサルティング

【 本件に関するお問い合わせ先 】

日本プライベートエクイティ株式会社

東京都千代田区神田三崎町二丁目15番6号 K-STAGE 5F

Tel：03-3238-1726 担当： 投資企画部 （info@private-equity.co.jp）

以上