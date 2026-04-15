Revieve、Beauty Product IQを発表：ビューティーAI、コマース、マーケット戦略の未来を支える新たなインテリジェンスレイヤー

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Revieveは本日、Beauty Product IQの提供開始を発表しました。

東京、日本（2026年4月19日） - Revieve(https://www.revievebeautytech.jp/)は、AIを活用したビューティーパーソナライゼーションのグローバルリーダーとして、本日、次世代の構造化・高度化されたビューティー製品インテリジェンスソリューションであるBeauty Product IQの提供開始を発表しました。本ソリューションは、AI、Eコマース、アナリティクス、そしてビューティーエコシステム全体を支えることを目的としています。

ビューティー業界がAI主導の体験やデータドリブンな意思決定へと急速に移行する中、従来の製品カタログではもはや十分ではありません。断片化され、一貫性に欠け、平面的な製品データは、ブランド、小売業者、テクノロジープロバイダーが有意義なパーソナライゼーション、正確なインサイト、スケーラブルなデジタル体験を提供する上での制約となっています。

はこの課題に対応し、従来の製品カタログを、現代のAIおよびコマースの要件に適した構造化・高度化されたインテリジェンスレイヤーへと変革します。

「私たちは製品カタログから製品インテリジェンスへの転換を進めています」と、Irina Mazur（Revieve 最高商務責任者兼マーケティング責任者）は述べています。「Beauty Product IQは新たな基準を定義します。製品データは構造化され、文脈化され、AIやパーソナライゼーション、次世代の消費者体験を支える準備が整っています。これは、ビューティー業界が現代のAIの可能性を最大限に引き出すための基盤です。」

ビューティー製品インテリジェンスの新たな基準

Beauty Product IQは、製品データをシステム、プラットフォーム、パートナー間で完全に理解・統合・活用できるようにする、深く構造化され高度化された基盤を提供します。

ビューティー製品の複雑性を機械可読なインテリジェンスへと変換することで、以下を実現します：

AIを活用したパーソナライゼーション、ディスカバリー、レコメンデーションの強化 高度なマーチャンダイジングおよび検索によるEコマース体験の向上 製品ポジショニングおよびメッセージ戦略の強化 より正確な分析、予測、トレンド把握の実現 エコシステム全体におけるデータ流通および統合の支援 幅広く拡大するエコシステムに対応

Beauty Product IQは、ビューティーおよびテクノロジー領域における多様なステークホルダーに向けて設計されています。

「Beauty Product IQはRevieveにとって戦略的な拡張を意味します」と、Sampo Parkkinen（CEO）は述べています。「私たちはブランドや小売業者の支援を超え、アナリティクス、データシンジケーション、テクノロジープラットフォームを支える基盤データレイヤーを提供します。これにより、ビューティーエコシステム全体に新たな価値創出の機会が生まれます。」

対象となる主なプレイヤー：

製品発見やコンバージョン、デジタル体験の向上を目指す小売業者およびEコマースプラットフォーム 製品戦略やイノベーション、ポジショニングを強化したいビューティーブランドおよびプライベートラベル より深いインサイトや予測のためにデータセットを強化する市場分析・アナリティクス企業 AIモデルやレコメンデーションエンジン、コマース基盤を支えるテクノロジープロバイダー 大規模なデータ品質と一貫性を向上させるカタログシンジケーションおよびデータプロバイダー 製品トレンド、リスク、成長機会の可視化を求める投資家および金融機関 製品データから戦略的優位性へ

急速に変化し競争の激しい市場において、単に優れたデータを持つだけでは不十分です。重要なのは、そのデータをどれだけ高度に構造化し、活用できるかです。

Beauty Product IQは、静的な製品データを超え、より賢明な意思決定、迅速なイノベーション、そして進化する消費者ニーズとの強固な整合性を実現する戦略的資産へと転換します。

ビューティーの次世代を支える基盤

AIや生成技術の進化、そして高度化する消費者の期待により、高品質で構造化された製品インテリジェンスの重要性はかつてないほど高まっています。

Beauty Product IQは、プラットフォーム、パートナー、そしてデジタルエコシステム全体にわたり、次世代のビューティー体験を支えるデータ基盤を確立します。

Revieveについて

Revieveは、グローバルなビューティーブランドおよび小売業者に選ばれるパートナーとして、AIを活用したパーソナライゼーション、高度な診断機能、次世代のデジタル体験を提供しています。ゼロパーティおよびファーストパーティデータの活用に注力し、ブランドが有意義でパーソナライズされた顧客体験を創出しながら、測定可能なビジネス成果を実現できるよう支援しています。

プレスお問い合わせ先：

Vitalia Vasilkova

Marketing Director

vitalia@revieve.com

www.revieve.com