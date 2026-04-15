こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
放送・制作現場向けMSステレオマイクロホン2機種を発売
「NAB Show 2026」にて初展示、用途で選べるカメラマウント型と小型固定収音タイプ
株式会社オーディオテクニカは、放送・制作・フィールド収音の現場に向けたMS（ミッドサイド）ステレオマイクロホン『BP350ST-UB』『BP350ST-UL』を、5月11日（月）に発売いたします。両製品は、単一指向性と双指向性のマイクユニットを一体化したMS方式を採用。優れたチャンネル分離と自然で立体的な収音が可能で、収録後のステレオ幅調整やモノラル互換性にも配慮した、扱いやすい音声収録を実現します。
写真左：『BP350ST-UB』、写真右：『BP350ST-UL』
『BP350ST-UB』は、放送・映像制作の現場で求められる信頼性と柔軟性を追求した、小型のMSステレオマイクロホンです。 マイクユニットは、付属の２種類のマウントソリューション「ロープロファイル・バウンダリーハウジング」と「5インチグースネック＋クリップオンマウント」に対応しており、設置環境に応じた柔軟な運用が可能です。視界や画角を妨げることなく設置でき、スポーツ中継や記者会見などの収音に適しています。さらに、当社の楽器用マイク「ATM350a」シリーズと同じコンパクトボディに収められており、付属品に加えて各種マウント（別売）もそのまま利用可能です。
写真左：ロープロファイル・バウンダリーハウジング、写真右：5インチグースネック＋クリップオンマウント
『BP350ST-UL』は、放送・映像制作の現場で求められる信頼性と機動性を追求した、カメラマウント型のMSステレオマイクロホンです。16 cmの干渉管により軸外ノイズを抑制しながら、距離のある音源も明瞭に捉えます。独立構造のラインカーディオイド指向性（超指向性）および双指向性マイクユニットを採用しており、最大144dB SPLの高音圧環境下でもクリアでバランスの取れた音質を維持します。カメラやリグへの取り付けにも対応し、報道クルーやフィールドレコーディングなど動きの多い収録現場での使用に適しています。
マイクロホン装着イメージ
パワーモジュール『AT8547』
なお、本製品は、米国ラスベガス・コンベンションセンター(LVCC) で開催される「NAB Show 2026」にて、4月19日（日）より初展示いたします。
株式会社オーディオテクニカは、放送・制作・フィールド収音の現場に向けたMS（ミッドサイド）ステレオマイクロホン『BP350ST-UB』『BP350ST-UL』を、5月11日（月）に発売いたします。両製品は、単一指向性と双指向性のマイクユニットを一体化したMS方式を採用。優れたチャンネル分離と自然で立体的な収音が可能で、収録後のステレオ幅調整やモノラル互換性にも配慮した、扱いやすい音声収録を実現します。
写真左：『BP350ST-UB』、写真右：『BP350ST-UL』
『BP350ST-UB』は、放送・映像制作の現場で求められる信頼性と柔軟性を追求した、小型のMSステレオマイクロホンです。 マイクユニットは、付属の２種類のマウントソリューション「ロープロファイル・バウンダリーハウジング」と「5インチグースネック＋クリップオンマウント」に対応しており、設置環境に応じた柔軟な運用が可能です。視界や画角を妨げることなく設置でき、スポーツ中継や記者会見などの収音に適しています。さらに、当社の楽器用マイク「ATM350a」シリーズと同じコンパクトボディに収められており、付属品に加えて各種マウント（別売）もそのまま利用可能です。
写真左：ロープロファイル・バウンダリーハウジング、写真右：5インチグースネック＋クリップオンマウント
『BP350ST-UL』は、放送・映像制作の現場で求められる信頼性と機動性を追求した、カメラマウント型のMSステレオマイクロホンです。16 cmの干渉管により軸外ノイズを抑制しながら、距離のある音源も明瞭に捉えます。独立構造のラインカーディオイド指向性（超指向性）および双指向性マイクユニットを採用しており、最大144dB SPLの高音圧環境下でもクリアでバランスの取れた音質を維持します。カメラやリグへの取り付けにも対応し、報道クルーやフィールドレコーディングなど動きの多い収録現場での使用に適しています。
マイクロホン装着イメージ
どちらの製品も付属のパワーモジュール『AT8547』のスイッチにより、MS出力、ワイドステレオ、ナローステレオの切り替えが行えます。80Hzハイパスフィルターのオン／オフも選択でき、ファントム電源対応プリアンプへの接続に対応したTA5F Mini XLR5 - XLR3変換ケーブルも付属しています。
パワーモジュール『AT8547』
なお、本製品は、米国ラスベガス・コンベンションセンター(LVCC) で開催される「NAB Show 2026」にて、4月19日（日）より初展示いたします。
【BP350ST-UB 製品概要】
屋内外の固定収音に最適な小型のMSステレオマイクロホン
5月11日発売
MSステレオマイクロホン
BP350ST-UB オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/proaudio/product/BP350ST-UB
＜特長＞
■独立構造の単一指向性＋双指向性によるコンデンサーマイクユニット
■優れたチャンネル分離に加え、最大音圧148dB SPLでも鮮明かつクリアでバランスの取れたレスポンスを実現
■付属のパワーモジュール『AT8547』のスイッチにより、MS 出力／ワイドステレオ／ナローステレオの3モードから選択可能、80Hzハイパスフィルターを搭載
■取り回しに優れたコンパクト・軽量設計
■頑丈な5インチグースネック『AT8490』により、正確な位置決めが可能
■ユニバーサルクリップオンマウント『AT8491UC』で、多様な設置場所へ安全に固定
三脚に取り付け可能な1/4インチカメラネジも装備
■「ATM350a」シリーズの全マウント／取り付けシステム（別売*）に対応
*対応製品：ピアノマウント AT8491P｜ウッドウインドマウント AT8491W｜ドラムマウント AT8491D｜サーフェスマウント AT8491S/B｜ギターマウント AT8491G/B
■ユニットの交換によりハイパーカーディオイドと超指向特性の切り替えが可能
【BP350ST-UL 製品概要】
放送・取材・ロケ収音に最適なカメラマウント型のMSステレオマイクロホン
5月11日発売
MSステレオマイクロホン
BP350ST-UL オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/proaudio/product/BP350ST-UL
＜特長＞
■16cmのショットガン構造を備え、遠距離の音も捉えるカメラマウントタイプ
■独立構造のライン単一指向性＋双指向性コンデンサーマイクユニット
■優れたチャンネル分離に加え、最大音圧144dB SPLでも鮮明かつクリアでバランスの取れたレスポンスを実現
■付属のパワーモジュール『AT8547』のスイッチによりMS 出力／ワイドステレオ／ナローステレオから選択可能、80Hzハイパスフィルターを搭載
■取り回しに優れたコンパクト・軽量設計
■パワーモジュールをカメラ側ホルダーへ装着する際、口径が合わない場合は付属のOリングを2つ装着することで、隙間を埋めるスペーサーとして使用可能
【NAB Show2026 出展概要】
展示会名：NAB Show2026
展示ブース公開期間：2026年4月19日（日）〜22日（水）
会場：米国ネバダ州ラスベガス・コンベンションセンター（LVCC）
ブース番号：C6316
概要：放送業界最大のイベントでNAB（エヌエービー＝National Association of Broadcasters）が主催する世界最大の映像メディアテックイベント
公式サイト：https://www.nabshow.com/
屋内外の固定収音に最適な小型のMSステレオマイクロホン
5月11日発売
MSステレオマイクロホン
BP350ST-UB オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/proaudio/product/BP350ST-UB
＜特長＞
■独立構造の単一指向性＋双指向性によるコンデンサーマイクユニット
■優れたチャンネル分離に加え、最大音圧148dB SPLでも鮮明かつクリアでバランスの取れたレスポンスを実現
■付属のパワーモジュール『AT8547』のスイッチにより、MS 出力／ワイドステレオ／ナローステレオの3モードから選択可能、80Hzハイパスフィルターを搭載
■取り回しに優れたコンパクト・軽量設計
■頑丈な5インチグースネック『AT8490』により、正確な位置決めが可能
■ユニバーサルクリップオンマウント『AT8491UC』で、多様な設置場所へ安全に固定
三脚に取り付け可能な1/4インチカメラネジも装備
■「ATM350a」シリーズの全マウント／取り付けシステム（別売*）に対応
*対応製品：ピアノマウント AT8491P｜ウッドウインドマウント AT8491W｜ドラムマウント AT8491D｜サーフェスマウント AT8491S/B｜ギターマウント AT8491G/B
■ユニットの交換によりハイパーカーディオイドと超指向特性の切り替えが可能
【BP350ST-UL 製品概要】
放送・取材・ロケ収音に最適なカメラマウント型のMSステレオマイクロホン
5月11日発売
MSステレオマイクロホン
BP350ST-UL オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/proaudio/product/BP350ST-UL
＜特長＞
■16cmのショットガン構造を備え、遠距離の音も捉えるカメラマウントタイプ
■独立構造のライン単一指向性＋双指向性コンデンサーマイクユニット
■優れたチャンネル分離に加え、最大音圧144dB SPLでも鮮明かつクリアでバランスの取れたレスポンスを実現
■付属のパワーモジュール『AT8547』のスイッチによりMS 出力／ワイドステレオ／ナローステレオから選択可能、80Hzハイパスフィルターを搭載
■取り回しに優れたコンパクト・軽量設計
■パワーモジュールをカメラ側ホルダーへ装着する際、口径が合わない場合は付属のOリングを2つ装着することで、隙間を埋めるスペーサーとして使用可能
【NAB Show2026 出展概要】
展示会名：NAB Show2026
展示ブース公開期間：2026年4月19日（日）〜22日（水）
会場：米国ネバダ州ラスベガス・コンベンションセンター（LVCC）
ブース番号：C6316
概要：放送業界最大のイベントでNAB（エヌエービー＝National Association of Broadcasters）が主催する世界最大の映像メディアテックイベント
公式サイト：https://www.nabshow.com/