放送・制作現場向けMSステレオマイクロホン2機種を発売





















【BP350ST-UB 製品概要】屋内外の固定収音に最適な小型のMSステレオマイクロホン5月11日発売MSステレオマイクロホンBP350ST-UB オープン価格製品の詳細はこちら＜特長＞■独立構造の単一指向性＋双指向性によるコンデンサーマイクユニット■優れたチャンネル分離に加え、最大音圧148dB SPLでも鮮明かつクリアでバランスの取れたレスポンスを実現■付属のパワーモジュール『AT8547』のスイッチにより、MS 出力／ワイドステレオ／ナローステレオの3モードから選択可能、80Hzハイパスフィルターを搭載■取り回しに優れたコンパクト・軽量設計■頑丈な5インチグースネック『AT8490』により、正確な位置決めが可能■ユニバーサルクリップオンマウント『AT8491UC』で、多様な設置場所へ安全に固定三脚に取り付け可能な1/4インチカメラネジも装備■「ATM350a」シリーズの全マウント／取り付けシステム（別売*）に対応*対応製品：ピアノマウント AT8491P｜ウッドウインドマウント AT8491W｜ドラムマウント AT8491D｜サーフェスマウント AT8491S/B｜ギターマウント AT8491G/B■ユニットの交換によりハイパーカーディオイドと超指向特性の切り替えが可能【BP350ST-UL 製品概要】放送・取材・ロケ収音に最適なカメラマウント型のMSステレオマイクロホン5月11日発売MSステレオマイクロホンBP350ST-UL オープン価格製品の詳細はこちらhttps://www.audio-technica.co.jp/proaudio/product/BP350ST-UL＜特長＞■16cmのショットガン構造を備え、遠距離の音も捉えるカメラマウントタイプ■独立構造のライン単一指向性＋双指向性コンデンサーマイクユニット■優れたチャンネル分離に加え、最大音圧144dB SPLでも鮮明かつクリアでバランスの取れたレスポンスを実現■付属のパワーモジュール『AT8547』のスイッチによりMS 出力／ワイドステレオ／ナローステレオから選択可能、80Hzハイパスフィルターを搭載■取り回しに優れたコンパクト・軽量設計■パワーモジュールをカメラ側ホルダーへ装着する際、口径が合わない場合は付属のOリングを2つ装着することで、隙間を埋めるスペーサーとして使用可能【NAB Show2026 出展概要】展示会名：NAB Show2026展示ブース公開期間：2026年4月19日（日）〜22日（水）会場：米国ネバダ州ラスベガス・コンベンションセンター（LVCC）ブース番号：C6316概要：放送業界最大のイベントでNAB（エヌエービー＝National Association of Broadcasters）が主催する世界最大の映像メディアテックイベント公式サイト：https://www.nabshow.com/