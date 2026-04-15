ママベビーから夏のクールケアに新提案。日本初*アルコールフリーで冷感「－5℃」** 赤ちゃんと敏感肌のための自然由来100％の「クールミスト」発売

株式会社pP

株式会社pP（本社：東京都渋谷区、代表取締役 田中雅己）が展開する、生後0日目から12歳までの大切な日々に寄り添う、創業80年の医療機関向け製薬会社がつくる環境再生型オーガニックブランド MammaBaby（ママベビー）は、夏季限定商品「ママベビー クールミスト」を2026年4月22日(水)より発売いたします。本製品は日本で初めて*、アルコールとメントールを使用せず、自然由来100％で新生児から使用できるクールミストとして誕生しました。アルコールやメントールによる刺激に頼らず、北欧フィンランドの寒冷地に育つ野生のコケモモ由来成分を採用し、肌の刺激センサーに作用せず温感センサーのみに働きかけることで「－5℃」**のやさしく持続する清涼感を実現します。

*1 2026年1月時点 / 当社調べ（アルコール・メントールフリーの自然由来100%クールミスト）** 肌センサーの働きによる / 当社測定

アウトドアも屋内も快適に。家族みんなで使える夏のクールケア

本製品は、赤ちゃんの未熟な肌バリアにも配慮した低刺激設計であり、顔や髪、全身に使用できます。また、アルコールフリーのため化粧が崩れにくく***、メイクの上からの使用もおすすめです。外出先や屋内でも手軽に暑さ対策ができます。さらに保湿成分を配合することで、冷感だけでなくエアコンや紫外線による乾燥から肌を守り、うるおいを保ちながら心地よい清涼感をもたらします。

香りには、ユーカリやレモングラスなどの天然精油をブレンド。爽やかな香りが広がり、暑い季節のリフレッシュにも最適です。また、使用回数の制限があるDEET（ディート）は使用していません。

暑さ対策とリフレッシュ、さらにアウトドアシーンでの快適性を兼ね備えた、家族みんなで安心して使用できる夏の新しいデイリーケアアイテムとして活躍します。

***メイク崩れを完全に防ぐものではありません。

厳しい夏の暑さにアルコールフリー&メントールフリーで冷感「－5℃」**を実現

年々暑さが厳しさを増す日本の夏。外出時はもちろん、室内でも快適に過ごすためのクールケアアイテムは、今や多くの方にとって夏の必需品となりつつあります。一方で、赤ちゃんや敏感肌の方にとっては、アルコールやメントールの刺激が気になり、使用をためらうことも少なくありません。

そんな夏の悩みに寄り添うために誕生したのが、「ママベビー クールミスト」です。新成分「野生コケモモ****」を使い、自然由来100％・新生児から使用できるやさしい処方と、刺激に頼らない持続する冷感を両立しました。

暑さ対策をしたくても、刺激が不安で冷感アイテムを使えなかったベビーカー利用時の赤ちゃんや、汗をかきやすい子どものスポーツ時、敏感肌の大人の方にも。家族みんなで使える新しい夏のクールケアを提案します。

**肌センサーの働きによる / 当社測定 ****コケモモ果実エキス（清涼成分）

「野生のコケモモ****」由来成分が実現する、メントールの約２倍*****の冷感効果

※グラフはそれぞれ塗布後に、肌の温感センサーTRPM8の測定をし、（冷感成分の入っていない）コントロールを100とした場合の、相対的に数値化したデータになります。

本製品は、北欧フィンランドの極寒の山岳地帯に自生する野生のコケモモに含まれる成分「アビクラリン」に着目しました。－40℃にもなる厳しい自然環境の中で育つこの植物由来成分は、メントールのように刺激センサーに作用するのではなく、刺激センサーの発現を抑えながら温感センサーのみにアプローチするという特性を持ちます。これにより、アルコールやメントールに頼ることなく「－5℃」**のやさしい清涼感を実現しました。

うるおいを守りながら、ひんやり感が長く続く処方

※グラフはそれぞれ塗布後に、肌の刺激センサーTRPA1の測定をし、（冷感成分の入っていない）コントロールを100とした場合の、相対的に数値化したデータになります。

さらに、うるおい成分に包まれた冷感成分が肌表面にとどまることで、気化によって一時的に冷たさを生むアルコールタイプの冷感とは異なり、ひんやりとした心地よさが穏やかに長く続くのも特徴です。暑さ対策だけでなく、エアコンや紫外線による乾燥から肌を守りながら、赤ちゃんから大人まで心地よくご使用いただけます。

**肌センサーの働きによる / 当社測定 ****コケモモ果実エキス（清涼成分） ***** 当社調べ

【NEW】

ママベビー クールミスト

販売価格：1,760円（税込）

内容量 ： 30mL

生産国 ：日本

取扱店舗：MammaBaby公式オンラインストア、楽天、Amazon、Cosme Kitchen・Biople

発売日：2026年4月22日(水)

【使用方法】

肌から約20cmほど離して、腕や首筋など汗やべたつきが気になる部分へスプレーしてください。

顔・髪・全身にご使用いただけます。

⚪︎敏感肌パッチテスト済み

※すべての方に皮膚刺激が起こらないわけではありません。

【全成分】

水、エリスリトール、ペンチレングリコール、コケモモ果実エキス、シラカバ樹液、アルギニン、フィチン酸、ラウリン酸ポリグリセリル-１０、ＢＧ、クエン酸、クエン酸Ｎａ、酸化銀、ユーカリ葉油、オレンジ果皮油、ニオイテンジクアオイ油、ニュウコウジュ油、レモングラス葉油

【ママベビーの13フリー】

石油系界面活性剤フリー（SLES、SLS）、GMO-free（遺伝子組み換え成分不使用）、ノンシリコン、ワセリンフリー、鉱物油フリー、合成着色料フリー、合成香料フリー、合成ポリマー（PEG）不使用、パラベン（防腐剤）フリー、アルコールフリー、Vegan、Cruelty Free（動物実験は行っていません）

MammaBaby（ママベビー）とは？

子どもは私たちにとって、一人ひとりがかけがえのない存在です。

『ママベビー』は創業者の子どもが重度のアトピーをもって生まれてきたことをきっかけに誕生したイタリア生まれの製薬会社。生後0日目から12歳までに決まると言われる肌と髪の基礎機能をはぐくむことをめざし、80年前から産婦人科などの医療機関へ良質なオーガニック製品をお届けしてきました。

いま新たに自然由来100%のスキンケアや無添加ノンケミカルのUV製品を加えて、子どもたちが生きる地球の未来への贈り物としてラインナップ。持続可能性を求め、親と子の感性と知性をはぐくむ製品づくりにチャレンジしています。

2023年、キッズ＆ベビーカテゴリーにおいて日本で初めて、社会や環境に配慮した公益性の高い企業に対して与えられる国際認証B-corp（B-corporation）を取得しました。

ママベビー公式ウェブサイト: https://mammababy.jp/

ママベビー公式 lnstagram : @mammababy_jp(https://www.instagram.com/mammababy_JP)



