無臭元工業、えびの市と災害協定を締結／宮崎県

無臭元工業株式会社

令和8年4月13日、無臭元工業株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役社長：田崎雄大、以下 無臭元工業）は、宮崎県えびの市（市長：中山義彦）と災害協定の締結式を行い、「災害時における携帯トイレ等の供給に関する協定」を締結しました。

本協定は、災害時における携帯トイレ等の供給をはじめ、トイレ環境や生活にかかわる衛生環境の保全を支援するとともに、平時からの防災・備蓄に関する普及啓発活動についても連携して取り組むことを目的としています。

【協定締結の背景】

（左）えびの市長 中山義彦、（右）無臭元工業株式会社 代表取締役 田崎雄大

えびの市では、火山活動（新燃岳）や線状降水帯の発生など、地域特性に起因する災害リスクを抱えており、近年では自然災害の激甚化・頻発化を背景に、防災体制の強化がより一層求められています。

また、能登半島地震や日向灘地震に伴う南海トラフ地震臨時情報の発表などを踏まえ、「いつどこで災害が発生してもおかしくない時代」として、事前防災の重要性が高まっています。

災害時における避難所では、衛生対策が重要な課題となりますが、特にトイレ環境の不備や悪臭問題は、避難者の健康や心理的負担に大きな影響を及ぼすことが指摘されています。

こうした背景のもと、災害時におけるトイレ環境および生活にかかわる衛生環境の保全を支援する体制として、防臭・防虫機能を備えた製品や衛生ソリューションを展開する無臭元工業との連携のもと、本協定の締結に至りました。

【今後に向けて】

無臭元としては、本協定を有事のための支援体制の整備にとどまらず、「地域における具体的な防災行動の実装に向けた出発点」と捉えています。

特にえびの市においては、火山活動や豪雨災害など地域特性に応じたリスクへの備えが重要であり、トイレ環境や生活にかかわる衛生環境の確保は、避難生活の質を左右する重要な要素の一つです。

無臭元は、携帯トイレの供給に加え、防臭・防虫対策や廃棄物管理、空間衛生に至るまで、現場の実情に即した衛生ソリューションを提供することで、災害時の環境改善に貢献してまいります。

また、平時においても、防災備蓄の普及啓発や防災訓練への協力などを通じて、「いざという時に機能する備え」の実現に向け、えびの市と連携して取り組みを進めます。

今後も無臭元は、社会インフラを支える企業として、災害時の生活環境・衛生環境を守る役割を担い、各地域との連携を通じて実効性のある防災体制の構築を推進してまいります。

【協定の概要】

＜協定名＞

災害時における携帯トイレ等の供給に関する協定

＜協定の目的＞

災害時における携帯トイレ等の供給を通じた衛生環境保全の支援および、平時における防災・備蓄の普及啓発活動等に関する連携



＜主な供給物資・支援内容＞

- 携帯トイレ(https://www.mushugen.co.jp/products/mushulet)- 仮設トイレ・マンホールトイレ向け防臭・防虫剤- 災害廃棄物集積時における臭気対策薬剤- 浄化槽復旧時における管理薬剤- 避難所等における空間の消臭除菌パック など

【無臭元工業株式会社について】

1960年の創業以来、環境・衛生分野で社会の要請に応えながら事業を展開しています。

祖業であるトイレタリー分野では、船舶、輸送車両から災害時用に至るまで、あらゆるトイレの衛生問題に向き合い、いつでもだれでも安心して使用いただけるトイレ環境の創造に貢献しています。現在では、社会環境の変化に伴い、下水処理場に代表される環境衛生施設や紙パルプ業をはじめとする民間工場などの悪臭問題や水処理トラブルといった社会インフラにかかわる課題に対し、薬剤を使用したソリューションの提供を主力とするまでに発展しています。

無臭元はこれからもメーカーとして、ものづくりと技術を通じて社会に貢献していくことを追求し続け、「ニオイなら無臭元から ニオイだけじゃない無臭元」への進化を目指し、挑戦を続けていきます。

■会社名：無臭元工業株式会社

■所在地：〒123-0872 東京都足立区江北2-8-6

■代表取締役：田崎 雄大

■URL：https://www.mushugen.co.jp/(https://www.mushugen.co.jp/)

無臭元工業株式会社

【本件に関するお問い合わせ先】

広報窓口

E-mail：pr@mushugen.co.jp