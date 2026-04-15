【笹塚発】本場スコットランドの蒸留所限定モルトウイスキーが揃う、大人のための隠れ家バーがクラウドファンディング開始

BAR UIGEADAIL

渋谷区笹塚にひっそり佇むミステリアスな空間のオーセンティックバー。オーナー自らがスコットランド各地の蒸留所を巡り、買い付けた蒸留所限定ボトルや希少なシングルモルトも取り揃えています。静かにウイスキーと向き合える大人の空間でありながら、店内には本格的なブラックジャックテーブルも設置しています。こだわりのモルトウイスキーやクラシックカクテルを味わいながら、大人の遊び心も楽しめる唯一無二の一軒、それがBAR UIGEADAIL（ウーガダール）です。

【プロジェクト立ち上げの背景】

今年2026年4月下旬～5月初旬にかけて、5度目となるスコットランドの蒸留所巡りに行き、各地の蒸留所では選りすぐりのボトルを買い付けてきます。それらの蒸留所限定ボトルや希少ボトルをモルトウイスキー愛好家の皆さんはもちろん、ウイスキー初心者の方にも幅広く楽しんでいただきたい、そんな思いを抱いています。

また、店内には本格的なブラックジャックのテーブルが設置され、大人の遊び心を楽しんでいただけるよう、ブラックジャック体験とドリンクをセットにしたお得なコースもご用意しています。

モルトウイスキーやブラックジャックのゲームを通じて、人と人がつながる大人の社交場を作りたい、そんな思いを抱いて始めたお店です。この機会をきっかけに、多くの方にこの希少ウイスキー体験と隠れ家空間の魅力を知っていただきたいと思っています。

店舗HP：https://www.bar-uigeadail.com/(https://www.bar-uigeadail.com/)

Instagram：https://www.instagram.com/bar_uigeadail/(https://www.instagram.com/bar_uigeadail/)

【魅力的なリターン（返礼品）の一部をご紹介】

今回は多様なテイスティングセットをご用意し、蒸留所でしか手に入らない蒸留所のネーム入りグラスや、蒸留所のショップでしか購入できないグッズがもらえる特典が付くリターンもあります。その他にも多彩なリターンを取り揃えてお待ちしています。

詳細はクラウドファンディングサービス「Makuake」をご覧ください。

URL：https://www.makuake.com/project/uigeadail/

スプリングバンク蒸留所限定ボトルが飲める

キャンベルタウンのスプリングバンク蒸留所限定のハンドフィルボトル（スプリングバンク、ロングロウ、ベーゼルバーン、キルケラン）のテイスティングセットをお手頃価格でご用意しました。蒸留所に訪れないと手に入らないボトルですので、是非この機会にお楽しみいただければと思います。

蒸留所のネーム入りグラスがもらえる

蒸留所でしか手に入らない蒸留所のネーム入りグラスがもらえる特典を付けた希少ボトルのテイスティングセットをご用意しました。お気に入りの蒸留所のグラスをゲットするチャンスです。このグラスで飲むモルトウイスキーは格別なものとなるでしょう。

アードベッグ蒸留所のグッズがもらえる

アードベッグ蒸留所で購入したキャップやグローブなどのグッズがもらえる特典を付けたアードベッグのハイグレードボトルのテイスティングセットをご用意しました。蒸留所のショップでしか販売していないグッズをゲットするチャンスです。アードベギャンたちから羨ましがられるかも。

大人の遊び心を楽しむブラックジャック体験

ブラックジャックに使うチップとドリンクをセットにしたお得なリターンをご用意しました。初めての方でも丁寧に説明しながら進めますので、安心してゲームを楽しむことができます。お気に入りのウイスキーやカクテルを嗜みながら、ブラックジャックに興じる、普段味わえない時間をお過ごしいただけます。

店内貸切のプライベートブラックジャック体験

店内貸切で仲間同士で盛り上がれるプライベートな空間をご用意しました。このリターンにはチップとオーナーお勧めの希少ボトルのショット1杯もお付けします。オーセンティックバーでシックにお酒を飲みながら、おしゃれにブラックジャックを楽しむ極上の夜をお届けします。

その他にも多彩なリターンをご用意しています。詳しくは「Makuake」ページにて！

URL：https://www.makuake.com/project/uigeadail/

【人と人がつながる大人の社交場】

■オーナーコメント

UIGEADAIL（ウーガダール）とはスコットランドのアイラ島にある湖の名前で、ゲール語で「暗くて神秘的な場所」を意味します。そんな雰囲気を醸し出すバー、それが「BAR UIGEADAIL」です。

スコットランド各地の蒸留所を巡り、買い付けた蒸留所限定ボトルや希少なシングルモルトも取り揃えています。ウイスキーの本場スコットランドの情景を思い描きながら楽しんでいただきたいという思いでお店を始めました。スコットランドの蒸留所を巡った訪問秘話を語らいながら飲むウイスキーも一興です。

また、静かにウイスキーと向き合える大人の空間でありながら、店内には本格的なブラックジャックのテーブルも設置しています。

こだわりのモルトウイスキーやカクテルを味わいながら、大人の遊び心も楽しめる唯一無二の一軒です。

モルトウイスキーやブラックジャックのゲームを通じて、人と人がつながる大人の社交場を作りたい、そんな思いを抱いています。

落ち着いた隠れ家空間で大人の時間を楽しめる、お一人でも、女性でも気軽にお酒を楽しめるバーでありたいと思います。

【店舗情報】

店名：BAR UIGEADAIL（バー ウーガダール）

住所：東京都渋谷区笹塚2-16-2 ASP笹塚ビル4F

アクセス：京王線・京王新線 笹塚駅 徒歩約3分

営業時間：月～金 19:30～24:00、土 19:00～24:00

定休日：日曜・祝日・第3水曜

席数：カウンター5席/テーブル4席/ボックスシート4席

平均予算：\3,000～\4,000

店舗HP：https://www.bar-uigeadail.com/(https://www.bar-uigeadail.com/)

Instagram：https://www.instagram.com/bar_uigeadail/(https://www.instagram.com/bar_uigeadail/)