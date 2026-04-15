AIレコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」が、マルチアングルレコメンド表示に対応

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、AIレコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」の拡張機能として、商品データ、ジャンル、ハッシュタグなどの要素と、ユーザーのコンテキストや行動特性などをもとに、多様なレコメンド表示を実現する「マルチアングルレコメンド」に対応したことをお知らせいたします。

AIレコメンドのアプローチには、ユーザーの属性やコンテキストを踏まえたパーソナライズ感を高めたレコメンドだけではなく、セレンディピティを重視した「出会い」やトレンドを重視したレコメンドも重要です。「マルチアングルレコメンド」は、こうした複数のレコメンドアプローチを店舗におけるディスプレイや陳列棚のように、縦横無尽にスクロールが可能な形で表示することで、ユーザーのショッピング体験を向上しさまざまな商品とのエンゲージメントを実現します。

■製品化の背景：リテールメディア時代のAIレコメンドによるCXの向上

ECサイトがリテールメディア化し、単なる購買の場からショッピング体験を楽しむメディアとして進化しつつある中で、ユーザーと商品のエンゲージメントの重要性はさらに高まってきています。

当社は従来より、EC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」とAIレコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」、ハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」、ロイヤルティ向上エンジン「ZETA ENGAGEMENT」、またECキュレーションエンジン「ZETA BASKET」などを提供してまいりました。

これからのECサイトはこれらをシームレスに接続することで、よりユーザーがワクワクするショッピング体験を提供していくことでCXがより高まると考え、「マルチアングルレコメンド」機能の提供を開始いたしました。

これによって、ECサイトにおいてあたかも実店舗におけるディスプレイもしくは陳列棚のような多彩な商品提案を実現します。

例えば、縦方向には「ハッシュタグによるレコメンド」、「行動履歴によるパーソナライズされたレコメンド」、「人気商品によるレコメンド」、「ユーザーによるキュレーションされたレコメンド」などの多様なレコメンドパターンを並べ、それぞれのレコメンドパターンにおいてはカルーセル表示のような横方向のレコメンドにより多彩な商品群を表示し続けることが可能となります。

また、ユーザーは自由にレコメンドの縦軸の設定や並べ替えも可能になり、より没入感のあるショッピング体験を創出します。

当社の強みであるEC商品検索、ハッシュタグ、AI活用を軸とした「マルチアングルレコメンド」は、ECサイトの運用負荷を下げ、ロイヤルティを向上させるという効果が期待できます。

■「マルチアングルレコメンド」の特徴

1.さまざまな種類のレコメンドを表示することでユーザーのCXを向上し、サイト滞在時間の増加に寄与

ユーザーがどのようなタイプのレコメンドを求めているかは、そのタイミングごとにさまざまです。多様なレコメンドを表示することで、ユーザーの顧客体験を向上し、あたかも実店舗かのように購買体験自体を楽しんでもらうことが可能となります。また、レコメンドの種類自体をユーザーがカスタマイズすることにより、質の高いCXを実現します。

2.「ZETA CXシリーズ」との連携による相乗効果

多様なレコメンドを創出するためには、豊富な商品データとユーザーの1st Party Dataの活用が重要です。「ZETA CXシリーズ」には、EC商品検索エンジン、ハッシュタグ活用エンジン、クチコミ・Q&Aエンジン、キュレーションエンジンなどがあり、それらの扱う商品データやユーザー行動履歴をAIレコメンドと連携することで、バリエーション豊かなレコメンドを実現します。

特にハッシュタグは、商品データ、ユーザー行動履歴に加えて、他のユーザーが注目しているトレンドワードも活用でき、ショッピング体験の向上には大変有効です。

また、EC商品検索エンジンと連動することで、ユーザーの検索クエリに基づいたレコメンドの創出も可能となります。

3. AI活用による高度なレコメンド処理

詳細な商品データ、多様なユーザーの1st Party Data、他のユーザーによるUGC等を活用するには、AIの活用が必須です。国内大手ECにおける事例も多く、またAI活用に強みを持つ「ZETA RECOMMEND」は、ユーザーに多様かつ最適なレコメンドの提案を行い、CVR(コンバージョン率)、AOV(注文あたり購買単価)、LTV(顧客生涯価値)などの向上に寄与します。

■「ZETA RECOMMEND」が提供するエージェンティックコマース時代の購買体験

「マルチアングルレコメンド」は、ECサイト自体をユーザーに楽しんでもらう場として活用するためのアプローチであるリテールメディアの実現において今後必須の要素となっていくと思われます。また、マルチアングルレコメンド表示をリテールメディア広告として活用し、メディアにおける広告活用と収益機会を創出する可能性もあります。UGCやリテールメディアを活用した「エージェンティックコマース」時代の購買体験にぜひご活用ください。

ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。

【公式SNS】

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【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】

EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH

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ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG

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リテールメディア広告エンジン ZETA AD

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レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE

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レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND

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EC向けAIチャット ZETA TALK

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生成AI連携基盤 ZETA LINK for AI

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生成AI検索最適化サービス ZETA GEO

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ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT

[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]

ECキュレーションエンジン ZETA BASKET

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OMO・DXソリューション ZETA CLICK

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予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP

[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]

【問合せ先】

製品に関するお問合せ：info@zeta.inc

IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc

■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売