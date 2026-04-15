30年長期一括借上で安定収益を目指す「老人ホーム不動産投資」セミナー開催｜住宅投資と介護施設投資の違いを4月22日に解説【オンライン・福岡同時開催】

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント30年長期一括借上で安定収益を目指す「老人ホーム不動産投資」セミナー開催｜住宅投資と介護施設投資の違いを4月22日に解説【オンライン・福岡同時開催】

九州・福岡を拠点に新築アパート投資と長期一括借上げの安定収益を目指せる老人ホーム投資のハイブリッド型不動産投資支援を行う(https://seikoed.co.jp/)株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント（代表取締役：高木政利）は、2026年4月22日（水）19:00より、不動産投資家や経営者、医師、士業、資産形成に関心のある方向けに、「30年長期一括借上で安心！老人ホーム×新築アパート不動産投資」セミナー(https://seikoed.co.jp/seminar-20260422/)を、オンラインZOOMと福岡本社会議室で同時開催します。参加費は無料です。今回のセミナーでは、少子高齢化が進む日本で注目される老人ホーム不動産投資の仕組み、新築アパート等の住宅投資との違い、安定収益を目指す実践的な考え方を解説します。

日本では高齢化が進み、総務省によると65歳以上人口の割合は2025年時点で29.4％と過去最高を更新しました。さらに国立社会保障・人口問題研究所は、2040年に高齢化率が34.8％に達する見通しを示しています。こうした人口動態の変化を背景に、一般的な賃貸住宅投資だけでなく、高齢者向け施設を対象とした不動産投資への関心が高まっています。

今回のセミナーで扱う老人ホーム不動産投資は、介護事業者との長期一括賃貸契約をベースに、景気変動や一般賃貸の入居率変動の影響を受けにくい収益モデルを学べる内容です。セミナー特設ページでは、一棟で家賃年収3000万円以上を目指せる考え方や、土地を持たない会社員・医師・士業・経営者でも検討できるスキーム、さらに銀行融資で評価される非公開情報を希望者に案内する特典も告知されています。

セイコー・エステート＆ディベロップメントは、不動産会社と建設会社の機能を併せ持ち、土地仕入れ、建築設計・施工、金融機関への融資提案、介護事業者との一括賃貸契約交渉までをワンストップで支援しています。本セミナーでは、単なる情報提供にとどまらず、銀行評価を意識したプランニングや、住宅投資と介護施設投資の違いまで踏み込んで解説します。

前回3月28日開催の同テーマセミナーでも、同社は「攻めの新築アパート投資」と「守りの老人ホーム投資」を組み合わせたハイブリッド型不動産投資戦略を打ち出していました。今回4月22日開催分では、その流れを引き継ぎつつ、より平日夜の参加しやすさを活かした形で、忙しい会社員や経営者でも学びやすい内容として展開します。

私を信頼して任せてくれる全ての不動産投資家様へ伝えたいメッセージ(https://www.youtube.com/watch?v=X2I2-W78JYo&list=PLM8S4dK083AuBTCvbPN3tLN2upwRo0GZR&index=5)

30年長期一括借上で安心！老人ホーム×新築アパート不動産投資。一棟で家賃年収3000万円以上を目指す土地活用。土地なしでも始められる。(https://seikoed.co.jp/seminar-20260422/)

老人ホーム×不動産投資セミナー詳細 :https://seikoed.co.jp/seminar-20260422/[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=X2I2-W78JYo ]

開催日：2026年4月22日（水）19:00～

会場：【オンライン】ZOOM(https://us06web.zoom.us/webinar/register/2117585200946/WN_djrL_WxfTlCoNTnrJ_grjg)／【オフライン】当社セミナールーム

参加費：無料

参加申込：オンラインZOOMはコチラ(https://us06web.zoom.us/webinar/register/2117585200946/WN_djrL_WxfTlCoNTnrJ_grjg)／不動産投資ポータル『楽待』から申込はコチラ(https://www.rakumachi.jp/info_seminar/show/59244)

申込ページ： https://seikoed.co.jp/seminar-20260422/

セミナー詳細： https://seikoed.co.jp/seminar/

楽待：

https://www.rakumachi.jp/info_seminar/show/59244

https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=13404

背景｜なぜ今「老人ホーム不動産投資」なのか(https://seikoed.co.jp/lp-1/)

セミナーで分かる事- なぜ今、住宅投資だけでなく老人ホーム不動産投資が注目されているのか- 長期一括借り上げ型の収益モデルの考え方- 土地なしでも始められる老人ホーム投資の入口- 新築アパート投資と組み合わせる考え方- 銀行評価を意識した不動産投資の進め方

日本では65歳以上人口の割合がすでに29.4％に達しており、2040年には34.8％に上昇する見通しです。こうした人口構造の変化は、一般的な住宅需要とは異なる形で、高齢者向け住まい・介護施設への需要を押し上げる要因になります。セイコー・エステート＆ディベロップメントは、こうした社会背景の変化を見据え、“住宅から介護へ”という新しい不動産投資の選択肢を提案しています。

当社が提供する老人ホーム不動産投資(https://seikoed.co.jp/lp-1/)は、介護事業者へ施設を賃貸することで賃料収入を得る投資モデルであり、長期契約による安定収益を目指す資産運用として注目されています。

人口減少時代に「高齢化社会への不動産投資」へ。

従来の不動産投資は、賃貸アパートやマンション経営が中心でした。

しかし近年、賃貸需要の二極化・新築コストの上昇・空室リスクの増大により、“入居者を確実に確保できる物件”へのニーズが高まっています。セイコー・エステート＆ディベロップメントが提案する「住宅型有料老人ホーム投資」は、高齢化によって今後も入居需要が見込まれる介護施設を対象とし、安定した長期一括借り上げ（マスターリース契約）をベースにした堅実な収益構造が特徴です。

不動産投資は“住宅”から“介護”へ。少子高齢化を追い風にする老人ホーム投資の新潮流

国土交通省の予測によると、2040年には高齢者人口が全体の35％に到達。

一方で、賃貸住宅市場では人口減少により空室率が上昇傾向にあります。その中で、「住宅」ではなく「介護施設」を所有し、介護事業者に長期一括貸しする新たな不動産投資モデルが注目されています。

セイコー・エステート＆ディベロップメントが提供する『老人ホーム×不動産投資』のスキームイメージ

老人ホーム×新築アパートの不動産投資 :https://seikoed.co.jp/lp-1/

セイコー・エステート＆ディベロップメントは、建設会社×不動産会社の二刀流として、土地仕入れから融資・建築・運営支援までワンストップで提供。安定収益を狙う長期オーナー層やFIRE志向の投資家に、新しい選択肢を提案します。

「攻めの資産拡大」と「守りの安定収入」を両立する“ハイブリッド型不動産投資戦略”

・攻め：新築アパート一棟投資による資産拡大

・守り：老人ホーム投資による長期安定収入

同社はこれらを組み合わせた「ハイブリッド型資産形成」を提案。銀行評価を意識したプランニングと、介護事業者との長期一括の賃貸契約支援により、初心者でも再現性の高い投資を実現します。

『老人ホーム×新築アパート』のハイブリッド不動産投資について詳しくはコチラ(https://seikoed.co.jp/lp-1/)

■福岡の不動産投資・新築アパートで資産拡大を続けるセミナー講師の紹介

高木政利（株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント代表取締役）高木政利（株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント代表取締役）

日本では高齢化が進み、住まいのニーズも大きく変化しています。これからの不動産投資は、単に住宅を持つだけでなく、社会課題と需要の変化を見据えて考えることが重要です。今回のセミナーでは、老人ホーム不動産投資の基本から、住宅投資との違い、銀行評価を意識した進め方まで、初めての方にも分かりやすくお伝えします。

「福岡を中心に10棟FIREを目指す不動産投資を支援してきましたが、老人ホーム投資は、今後10年で最も伸びる分野の一つです。不動産投資に“社会的意義”と“安定性”を両立させるこのモデルを、多くの方に知ってほしいと思います。」

会社員が働きながらFIREできる会社。お客様も従業員も幸せにする会社作り(https://recruit.seikoed.co.jp/)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=5ChenAQusBI ]会社員が働きながらFIREできる会社。お客様も従業員も幸せにする会社作り

私たちの毎日のリアルを動画100本以上でお届けしています。動画100本で発信するリアルな採用サイト。会社員が働きながら不動産投資でFIREできる会社(https://recruit.seikoed.co.jp/)。

実際に福岡の不動産投資に成功されたお客様（会社員・女性不動産投資家）のインタビュー動画も公開

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=1t2TiSUgSWc ][動画4: https://www.youtube.com/watch?v=lif3D0SoAGg ]

会社員・女性不動産投資家の永島様インタビュー動画｜YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=lif3D0SoAGg)

初めての方や会社員の不動産投資家にこそ伴走型サポートが必要

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=4c8YAnq8L7Q ]初めての方や会社員の不動産投資家にこそ伴走型サポートが必要

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメントは、福岡市博多区を拠点に不動産投資支援と建築事業を展開しています。土地仕入れから融資戦略、建築プラン、施工、入居者管理までをワンストップで提供し、投資家の資産形成を伴走型で支援することを理念としています。福岡エリアでの不動産投資において、「投資家目線に立ったアパート建築会社」として、多くの投資家から高い信頼をいただいております。

福岡の不動産投資・新築アパート一棟投資のお客様の事例も配信

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=bSGg3UDuvKs ]

福岡の不動産投資・新築アパート一棟投資のお客様の事例も配信

新築アパート一棟投資の一から10までを実際の物語で見れる(https://seikoed.co.jp/service/flow/)

初めて福岡で不動産投資・アパート一棟の経営に挑戦される方に向けて、リアルに感じてもらえるように様々な事例を配信しています。

初めての方でも分かりやすく福岡の新築アパート一棟不動産投資を学べる『福岡投資ナビ』。アパート経営の専門家・実践不動産投資家が監修。初めての方でも分かりやすく福岡の新築アパート一棟不動産投資を学べる『福岡投資ナビ』。アパート経営の専門家・実践不動産投資家が監修。

福岡投資ナビ（https://fukuokatoushi.com/）は、これから福岡で新築アパート一棟投資に挑戦したい方、アパート経営を通じて長期的な資産形成を目指す方に向けて、土地探しから融資戦略、間取り設計、施工、管理運用、売却までを包括的に解説。全ての記事を、不動産投資初心者でも安心して読み進められるよう構成しています。

福岡の不動産投資・新築アパート経営を伴走支援する専門家としてマイベストプロ福岡・KBC九州朝日放送に掲載福岡の不動産投資・新築アパート経営を伴走支援する専門家としてマイベストプロ福岡・KBC九州朝日放送に掲載

全国の不動産投資に興味のある会社員、公務員、個人投資家など、幅広い層に向けて「銀行に評価される。資産を積上げられる。土地探しからサポートする再現可能な新築アパート一棟投資in福岡」の情報、お客様の事例や不動産投資セミナーの開催情報をお届けしています。

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株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメントの会社概要

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント

2024年11月8日社名変更（旧社名：株式会社セイコー住建）

住所：福岡市博多区東光寺町一丁目4-17 グランドールS 1階

代表者：高木政利

事業内容：不動産投資支援、新築アパート一棟投資、建築設計・施工法人向け建築、海外建設プロジェクト、土地活用・不動産コンサルティング

保有資格：一級建築士×2名、宅地建物取引士×3名

保有資格：宅地建物取引業 福岡県知事（3）第16827号、建設業 福岡県知事許可（般-5）第116662号、一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-62510号



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