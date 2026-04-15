IT・DX人材向け転職エージェント「Workship CAREER」、オンラインAIプログラミングスクール「SiiD」と連携しキャリア支援を展開

株式会社GIG

株式会社GIG（本社：東京都中央区、代表取締役：岩上貴洋）は、AIプログラミングスクール「SiiD」を運営する合同会社BugFix（本社：東京都世田谷区、代表：堀口セイト）と連携し、2026年4月15日より、SiiD受講生向けのキャリア支援を開始いたします。

株式会社GIGが運営するIT・DX人材向け転職エージェント「Workship CAREER」と「SiiD」が連携し、転職エージェントとスクール担当による「W伴走」体制で、スキル習得から転職までを一貫して支援いたします。本サービスはSiiD受講生であれば条件なく、完全無料でご利用いただけます。

■キャリア支援連携の背景

Workship CAREERは、リモートワーク・ハイブリッド勤務が可能なIT・DX人材向け求人に特化した転職エージェントです。フリーランスや業務委託から正社員への転換（トランジション採用）にも対応し、専門エージェントがスキルや志向に合ったお仕事をご紹介します。

Workship CAREERの詳細：https://career.goworkship.com/

一方SiiDは、AIスキルとプログラミングを融合させた実践的な教育を提供し、エンジニア転職を目指す初学者の方、およびキャリアアップを目指す現役エンジニアの方を支援してきたオンラインAIプログラミングスクールです。

SiiDの詳細：https://bug-fix.org/siid

これまでキャリア支援も提供してきましたが、より専門的な転職支援を強化するため、IT・DX領域に強みを持つWorkship CAREERとの連携に至りました。本連携により、GIGの求人ネットワークと転職支援ノウハウ、SiiDのAI・プログラミング実践教育を掛け合わせ、スキル習得からキャリア形成までを一貫して支援する体制を構築いたします。

■キャリア支援の概要

主な条件

- 対象者：SiiD受講生（コース不問）- 費用：完全無料- 利用条件：SiiD受講生であれば条件なく利用可能

主な支援内容

- スキル・志向に合った求人の提案- 職務経歴書の添削- 選考対策の支援- キャリア相談 など

両社が連携することで、実務未経験からの転職においても、受講生一人ひとりのAIスキルと強みを最大限に活かした支援を実現します。

■キャリア支援利用の流れ

本サービスは、SiiDの受講生向けキャリア支援として提供されます。

■株式会社GIG 代表取締役 岩上貴洋 コメント

- SiiD運営のDiscord内より、エージェント面談応募- SiiD・GIGによる「W伴走」で、受講生様の転職活動支援

Workship CAREERは、IT・DX人材のスキルと希望に合ったキャリア実現を支援する転職エージェントです。SiiDはAIスキルとプログラミングの実践的なカリキュラムで受講生の市場価値を高めるオンラインスクールであり、今回の連携により、スキル習得からキャリア形成まで一貫して支援できる体制が整いました。学んだことを活かして新しいキャリアに挑戦したい方の自己実現を、両社で伴走してまいります

■合同会社BugFix 代表 堀口セイト コメント

SiiDは「AIスキルでキャリアを切り開く」をコンセプトに、プログラミング未経験・経験者を問わず、受講生一人ひとりの可能性を最大限に引き出すことを大切にしてきました。今回、IT・DX領域の転職支援に強みを持つWorkship CAREERと連携することで、スキル習得から転職までを一貫してサポートできる体制が整いました。転職エージェントとSiiD担当のW伴走により、受講生一人ひとりの強みを最大限に活かした転職活動を支援してまいります。

■株式会社GIGについて

ナショナルクライアントからスタートアップ、官公庁まで、Webコンサルティング、UI/UXデザイン、システム開発など、デジタルコミュニケーション支援をおこなう。63,000人以上/1,700社以上が登録するフリーランス・副業向けマッチングサービス『Workship』、IT・DX人材の転職支援『Workship CAREER』、デザイナー専門のエージェントサービス『クロスデザイナー』、インフラエンジニア専門のエージェントサービス『クロスネットワーク』、運用しやすさを第一に設計されたオールインワンCMS『LeadGrid』、コンテンツマーケティング総合パートナー『コンマルク』なども展開する。

GIG：https://giginc.co.jp/

X：https://x.com/giginc2016

Facebook：https://www.facebook.com/gig2016/

Instagram：https://www.instagram.com/giginc.official/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UChaOQ0e95TtSU-hQsyJJ4Uw

TikTok：https://www.tiktok.com/@giginc2016

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社GIG 広報担当

東京都中央区日本橋浜町1-11-8 ザ・パークレックス日本橋浜町4F

メールアドレス：pr@giginc.co.jp