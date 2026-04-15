補助金クラウド、みらいコンサルティンググループと業務提携を開始　「人と経営プラットフォーム」への協賛を通じ、人的資本経営支援を強化

株式会社Stayway

補助金クラウドを運営する株式会社Stayway（本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO 佐藤淳、以下「Stayway」）は、みらいコンサルティンググループ（本社：東京都中央区、代表：久保光雄、岡田烈司）と業務提携を開始いたします。本提携を通じて、Staywayはみらいコンサルティンググループが理事として参画する「一般社団法人労務コンプライアンス協会」が運営する「人と経営プラットフォーム」に協賛企業として参画いたします。これにより、中堅・中小企業における人的資本経営の推進を後押しし、日本企業の持続的成長と企業価値の最大化に貢献することを目的としています。

業務提携の背景

補助金クラウドはこれまで、金融機関、士業、自治体などの支援機関と連携しながら、補助金・助成金の活用支援を通じて中小企業の成長投資や生産性向上を後押ししてまいりました。単なる資金支援にとどまらず、事業計画の策定や中長期的な経営戦略の検討まで伴走することで、「人」や「組織」の成長を起点とした企業価値向上に取り組んでいます。

また、補助金クラウドは数年後の上場を視野に入れ、経営の透明性やガバナンスの強化、拠点拡大、採用強化への投資を進めるとともに、自社の成長を通じて、より多くの企業や支援機関に価値を還元できる体制づくりを進めています。こうした取り組みの中で、人的資本を経営の中心に据え、知見の共有と実践を重視する「人と経営プラットフォーム」の理念と方向性に強い共感を抱き、みらいコンサルティンググループとの業務提携に至りました。

業務提携の概要

本提携により、Staywayは「人と経営プラットフォーム」の協賛企業として、同プラットフォームが主催する勉強会やセミナー等を通じて、会員企業に対する補助金情報の提供を行います。また、補助金クラウドを活用し、設備投資やDX推進に関する補助金活用の提案に加え、成長投資に向けた事業計画策定支援の事例共有を行うことで、企業の具体的な取り組みを後押ししてまいります。

さらに、みらいコンサルティンググループが有する人的資本経営や人材戦略に関する知見と、補助金クラウドの補助金活用支援を組み合わせることで、人的資本を起点とした経営の実践を支援する体制を構築してまいります。

一般社団法人労務コンプライアンス協会 のコメント

このたび、「人と経営プラットフォーム」の協賛企業として、補助金クラウドをお迎えできることを大変心強く感じております。人的資本経営を実効性あるものとするには、経営戦略と人材戦略を連動させた人への投資を、中長期的な視点で継続的に行うことが不可欠です。補助金は、こうした投資を実際に行いやすくする手段としても活用でき、事業計画の策定や中長期的な経営戦略の検討を通じて、企業の持続的な成長基盤を支える重要な手段になり得るものと考えます。本協賛を通じて、補助金クラウドが培われたノウハウをパートナーの皆さまと共有し、企業の健全な成長と社会的価値の創出に寄与していきたいと考えています。

Stayway代表取締役 佐藤淳のコメント

このたび「人と経営プラットフォーム」の協賛企業に就任いたしましたことを、大変意義深く感じております。補助金クラウドはこれまで、補助金活用を通じて企業の成長投資や生産性向上を支援してきましたが、その根底には「企業の持続的な成長は、『人への投資』と『経営の質の向上』によってこそ実現される」という考えがあります。

本協賛を通じて、補助金という資金面の支援にとどまらず、人的資本を軸とした経営の実践を後押しし、企業が持続可能な経営基盤を築く一助となることを目指します。今後も、日本企業の持続可能な成長と企業価値向上の両立に向け、挑戦を続けてまいります。

「人と経営プラットフォーム」とは

「人と経営プラットフォーム」は、みらいコンサルティンググループが理事として参画する「一般社団法人労務コンプライアンス協会」が運営する実践型のプラットフォームです。企業経営における「人」を軸に、労務管理、法改正対応、IPO・M&A、人的資本経営など経営に直結するテーマについて、各分野の専門家が知見を共有します。定期的な勉強会やセミナーを通じて、参加者は最新動向や実務に直結するスキルを学ぶことができます。また、人的資本経営や人権デューディリジェンスなど現代企業が直面する課題への対応を支援するとともに、金融機関やシステム会社との連携や国際労務に関する体系的な学習プログラムの提供など、多方面で企業価値向上に貢献しています。

詳細はこちら：https://roumu-compliance.jp/

「補助金クラウド」シリーズについて

「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに分散している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。

詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。

「補助金クラウド」Webサイト：https://www.hojyokincloud.jp/

株式会社Staywayについて

Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。

また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関や事業会社等と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、FIN/SUM 2025では金融庁や日経新聞の選ぶFinTechスタートアップに選抜されております（https://stayway.co.jp/news/1367/）

■社 名：株式会社Stayway

■代 表：代表取締役 佐藤淳 公認会計士/認定支援機関

■設立日： 2017年7月7日

■URL：https://stayway.co.jp/

■拠点：

大阪本社：大阪府大阪市中央区備後町4-3-4 大阪タイガービル8階

東京本社：東京都港区芝浦3-12-7 住友不動産田町ビル3階 グロース田町 ROOM2

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他拠点：札幌・仙台・新潟・静岡・名古屋・神戸・岡山・福岡

■事業内容：

１.補助金DX事業

２.BPass（BPO×SaaS）事業

３.コンサルティング事業

■主な運営サービス：

１.補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ

https://www.hojyokincloud.jp/

補助金クラウド for Bank【金融機関向け】

https://www.hojyokincloud.jp/bank/

補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】

https://www.hojyokincloud.jp/pro/

補助金クラウド for Sales【法人営業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/sales/

補助金クラウド for ESG【ESG関連補助金の活用企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/esg/

補助金クラウド for Startup【ベンチャーキャピタル向け】

https://www.hojyokincloud.jp/forstartup/

補助金クラウド for SMEs【自社で申請したい企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/smes/

※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です（商標登録第6488996）

２.専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」

https://biz.stayway.jp/hojyokin/

３.補助金債権の早期資金化「前ほじょくん」

https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/