製薬業界特化のマーケティングイベントMDMD2026 Summer｜「再発見」をテーマに、6月4日（木）東京開催

株式会社医薬情報ネット

株式会社医薬情報ネットが運営するメディア「メディカルマーケティングマガジン『Medinew』」は、2026年6月4日（木）にJPタワー ホール＆カンファレンス（東京）にて、リアルイベント「Medinew Digital Marketing Day 2026 Summer（MDMD2026 Summer）」を開催いたします。

本イベントの特設サイトにて全プログラム情報を公開し、参加登録受付を開始しました。

チャネルの多様化やデータ活用の進展により製薬企業のマーケティングは高度化する一方で、「何が成果につながっているのか」「各チャネルの役割をどう捉えるべきか」といった問いが改めて重要になっています。本イベントでは「再発見」をテーマに、こうした課題に向き合うための視点と実践的なヒントを提供します。

参加は無料（事前登録制）で、5月25日（月）15:00まで受付中（※ワークショップ講演は5月15日（金）まで）です。ぜひお申し込みください。

詳細はこちら :https://event.pin-japan.com/mdmd2026summer?utm_source=prtimes&utm_medium=press_releaseMDMD2026 Summer特設サイトに遷移します

■今回のイベントテーマは「再発見」-複雑化するマーケティングの中で、本質を捉え直す

デジタル化の進展により、製薬マーケティングを取り巻く環境は大きく変化しています。チャネルは多様化し、施策やデータは増え続ける一方で、

- 施策が増えるほど全体像が見えにくい- 何が成果につながっているのか分かりづらい- 組織や役割の最適なあり方が定まらない

といった課題を抱える企業も少なくありません。

そこで、本イベントでは「再発見」をテーマに、他社の実践や議論を通じて自社の前提を問い直し、次の戦略を描くヒントを得る機会を提供します。

■多様な講演を通じて、本質に立ち返る

当日は、講演やワークショップを通じて、多様なテーマが扱われます。

なかでもMedinew特別企画として実施する基調講演とワークショップの2セッションでは、同一テーマのもと、MRチャネルの価値や役割を「再発見」します。

【A-1】基調講演では、事業責任者・リーダークラスの視点から、製薬企業のマーケティングにおけるMRチャネルの真の価値や今後のあり方を俯瞰的に捉えます。

続く【B-8】ワークショップでは、グループワークを通じて議論を深め、各社の前提や課題の違いを踏まえながら、自社の戦略を見つめ直します。他社の考えや実践に触れることで、新たな視点を得る機会となります。

全17講演を通じて、各社の最新の取り組みをもとに、顧客接点の設計やオムニチャネル推進、データ活用など実践的なテーマを共有し、マーケティングの次の打ち手を多角的に提示します。

■展示・交流を通じて、実務に生かせるヒントを得る

会場では、MDMD過去最多となる16社の協賛企業による展示を実施。製薬業界のマーケティングをサポートする各社のソリューションや取り組みに触れることで、実践への具体的なヒントを得ることができます。

また、展示ブースを回るスタンプラリーや懇親会も開催予定です。登壇者や他社の製薬マーケターとの交流を通じて、新たな視点やつながりを持ち帰られるのも、本イベントの価値の一つです。

■こんな方におすすめ

- 施策が増える中で、全体最適に課題を感じている方- 他社の取り組みや意思決定の考え方を知りたい方- 自社の戦略を見直すヒントを得たい方- 業界内でのネットワークを広げたい方 など

■イベント概要

【日 時】2026年6月4日（木） 12:00～20:00

（講演：12:15～19:00、懇親会：19:00～20:00）

【場 所】JP タワーホール＆カンファレンス（https://www.jptower-hall.jp/）

東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

【主 催】Medinew（株式会社医薬情報ネット）

【協 賛】木村情報技術株式会社、株式会社メディウィル、株式会社Yuimedi、

株式会社メディクト、ゴウリカ株式会社、株式会社メディカルトリビューン、

株式会社インテージヘルスケア、ミーカンパニー株式会社、株式会社JMDC、

株式会社シャペロン、株式会社おいしい健康、株式会社Medii、

エバリュエート・ジャパン株式会社、DeSCヘルスケア株式会社、

株式会社ネクスウェイ、harmo株式会社、富士通株式会社

【対 象】製薬企業、医療機器メーカー勤務の方

＊上記以外の企業関係者の参加はご遠慮ください。

【定 員】A会場・B会場ともに90名

＊【B-8】ワークショップ講演のみ別設定。申込多数の場合、抽選となります。

【参加費】無料（事前登録制）

■ 参加登録受付中

MDMDは製薬企業および医療機器メーカー勤務の方のみ参加いただける、事前登録制のイベントです。

申込締切は5月25日（月）15:00です。

※【B-8】参加型講演（ワークショップ）のみ、グループ分けの都合上5月15日（金）15:00が申込締切となります。申込数多数の場合は抽選となりますこと、あらかじめご了承ください。

皆さまからのお申し込みを、心よりお待ちしております。

■Medinewとは

イベント参加申込はこちら :https://event.pin-japan.com/mdmd2026summer/registration?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release※MDMD2026 Summer特設サイトに遷移します

Medinewは、株式会社医薬情報ネットが運営するメディカルマーケティングマガジンです。製薬企業や医療機器メーカーに勤務する医療用医薬品マーケティング施策の検討・実行者に向けて、業界の最新情報から実践的な製薬マーケティング戦略、効果的な資材制作テクニックなど、幅広いコンテンツをお届けしています。

https://www.medinew.jp/

【会社概要】- 社名：株式会社医薬情報ネット- URL：https://www.pin-japan.com/- 所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-21-12 アローム赤坂4階- 代表者：代表取締役 笹木 雄剛- 設立：1995年8月1日- 資本金：1,000万円- 事業内容：医療用医薬品のマーケティングサポート事業、コンベンションサポート事業、学会・論文情報などのデータベースサービス事業、メディア事業