店舗を持たず全国を巡った焼き芋専門店が日本一に。『全国やきいもグランプリ2026』チャンピオンが初の実店舗を4月19日オープン

尾張芋屋 芋吉全国やきいもグランプリ2026 チャンピオン獲得の様子

店舗を持たず、日本全国のマルシェやイベントを飛び回りながら焼き芋を販売してきた「尾張芋屋 芋吉」が、「全国やきいもグランプリ2026」にてチャンピオンを獲得しました。

SNSや口コミを中心に話題となり、各地で行列を生み続けてきた同店が、日本一の称号を掲げ、2026年4月、愛知県一宮市にて初の実店舗を4月19日オープンいたします。

■「店舗を持たない焼き芋屋」として全国へ

尾張芋屋 芋吉は、固定の店舗を持たず、全国各地のマルシェやさつまいもイベントを中心に出店してきた焼き芋専門店です。

マルシェ出店からスタートし、出店場所ごとに仕込みや焼きの調整を行いながら販売。天候や移動距離といった制約の中でも、“その場で最高の一本を提供する”ことにこだわり続けてきました。

その結果、各地で行列ができる人気店へと成長。リピーターやSNSでの拡散を通じて、開催地を越えてファンが増え続けています。

■全国制覇、「日本一」の称号へ

2026年に開催された「全国やきいもグランプリ2026」において、尾張芋屋 芋吉はチャンピオンを獲得。

これまで全国を巡りながら磨いてきた焼きの技術、品種ごとの最適な提供方法、そして商品開発力が評価され、日本一の称号を手にしました。

“店舗を持たない焼き芋屋”という異色のスタイルで挑み続けた結果が、ひとつの形として結実しました。

■なぜ今、実店舗なのか

焼き芋の“温かいもの”というイメージを覆し、季節を問わず楽しめる新しいスタイルを提案します。

焼き芋と言えば秋冬！世間のイメージではそうかもしれませんが実は今の時期が1番甘くて美味しいです。

これまで「イベントでしか出会えない店」として活動してきた中で、

「常設で買える場所がほしい」

「また食べたいけど次はいつ来るのか分からない」

といった声が多く寄せられてきました。

そうした声と、日本一という節目をきっかけに、尾張芋屋 芋吉は初となる実店舗の出店を決定しました。

本店舗は、全国を巡る中で培った経験・技術・商品を凝縮した“集大成”であると同時に、今後の新たな挑戦の拠点となります。

■日常に、日本一の吉を。

芋本来のポテンシャルを引き出すため、産地を厳選した全国の農家さんから、その時々で最高の状態のさつま芋だけを仕入れています。じっくり丁寧に焼き上げることで、芋本来の甘さと個性を最大限に引き出します。皮は香ばしく、中は溢れんばかりの蜜で輝く「ねっとり系」から、昔懐かしい素朴な甘さの「ほくほく系」まで、その個性を一番美味しい状態で焼き上げます。

一口食べれば、まさに・・・

"口福”が広がる至福のひととき。日常のちょっとした贅沢に、日本一の焼き芋で心も体も温まる「吉」の時間をお過ごしください。

当店自慢の焼き芋

■行列を生んだ人気商品を常設提供

店舗では、これまで全国のイベントで人気を集めてきた焼き芋商品を中心に展開します。

・焼き芋（品種ごとに最適な焼き加減で提供）

・冷やし蜜芋（濃密な甘さとしっとり食感が特徴）

・やきいもブリュレ（表面をキャラメリゼした新感覚スイーツ）

・やきいもチーズケーキ

特に「冷やし蜜芋」は、温かい焼き芋とは異なる“ひんやりとした甘さ”が特徴で、気温が上がるこれからの季節でも楽しめる新しい焼き芋のスタイルとして注目されています。

また、「やきいもブリュレ」は、表面を炙って仕上げることで香ばしさと食感のコントラストが楽しめる一品で、見た目にもインパクトがあり、動画や撮影コンテンツとしても人気を集めています。

さらに、ブレンドコーヒーなどのドリンクメニューも用意し、焼き芋とともにゆったりと楽しめる空間を提供します。

オープンは4月19日です。

17日、18日はプレオープンとします。

担当者コメント

全国やきいもグランプリ2026 チャンピオン獲得の様子[尾張芋屋 芋吉／代表 若月]

店舗を持たず全国を巡りながら焼き芋を届けてきましたが、日本一という結果をきっかけに、ようやく“帰ってこられる場所”を作ることができました。

これまで出会ってくださったお客様への感謝とともに、これからはこの場所から、より多くの方に焼き芋の魅力を届けていきたいと考えています。

季節を問わず楽しめる焼き芋の新しいスタイルも提案しながら、日常の中でふと立ち寄りたくなるような存在になれたら嬉しいです。

［お問い合わせ］

尾張芋屋 芋吉

住所:愛知県一宮市三条字ヱグロ33番地 マイズフォレスト1階

MAIL:imokichi.shouten@gmail.com

TEL:090-6094-0281