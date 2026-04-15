【四街道市/新店舗情報】リバウンドしない“奇跡のメソッド”で有名なパーソナルジム「リアルボディ」が4月18日(土)四街道市にグランドオープン！1回3,500円～の関東最安値級！体験も無料開催中

株式会社リアルボディRグループ

株式会社リアルボディRグループ（本社：宮城県仙台市）が展開するパーソナルジム「リアルボディ」とは、1回3,500円～という地域最安値水準の価格設定 と、病院内でも講演会を開催する医学的根拠に基づいた指導により、多くの支持を集めています。2026年度には20店舗への拡大を予定しており 、東北最大級の店舗数を誇る規模を活かした独自のサービスを展開しています 。

東北最大級の店舗数

そして、今回四街道市に4月18日(土)8時～グランドオープンします。

■ なぜリアルボディが選ばれるのか：3つの強み

1. 業界の価格破壊に挑む「1回3,500円～」の低価格

「パーソナルジムは高額で手が出せない」という常識を覆し、1回3,500円～という千葉・四街道エリアでの最安値級を実現しました 。東北最大手として会員数が1,000名を超える規模があるからこそ、広告費や固定費を抑え、高品質なトレーニングを誰もが通いやすい価格で提供できています 。

Googleマップでも高評価多数！Googleクチコミでも高評価

2. 「筋肉を増やしても痩せない」という事実に着目した独自のメソッド

多くのパーソナルジムでは「筋肉を増やして代謝を上げる」ことを目的としています。しかし、女性がダイエット（アンダーカロリー）の環境下で筋肉を増やそうとしても、年間でわずか約1.5kg程度。基礎代謝の増加は1日約20kcal前後に留まります。実は、女性が単に筋トレをしても筋肉は増えづらく、それだけでは痩せられないのが現実です。

そのため、多くの方がつらい食事制限に頼らざるを得なくなりますが、リアルボディのアプローチは全く異なります。

「代謝が下がっている本当の原因」へのアプローチ：

1人1人の骨格や現状の姿勢を分析。本来使えているはずの筋肉を目覚めさせることで、自然と代謝が高まる身体へと導きます。

最短で痩せ、疲れ知らずの身体へ：

眠っていた筋肉が動くことで、最短で結果が出るだけでなく、身体が驚くほど軽く感じられるようになります。

無理な食事制限からの解放： 太らない身体の土台を作るため、リバウンドの原因となる過度な制限は必要ありません。「頑張っているのに痩せない」「どうせまたリバウンドする」と諦めていた方にこそ、この『奇跡のメソッド』を体感していただけます。





リアルボディ体験者様の実績

3. 病院内での講演実績が裏付ける「確かな信頼」

幅広い年齢の方が効果を実感！

リアルボディのトレーナーは、病院内での講演会も担当しており 、生活習慣病予防や基礎代謝向上のメカニズムについて、医療現場での知見に基づいた指導を行っています 。運動初心者の女性を中心に、4年で15店舗まで拡大した実績がその信頼を証明しています 。

医療機関での講演会も開催

■ 四街道店・店舗代表 澤田公史より

「何度もダイエットに挑戦したけれど、結局続かない」

「食事制限を頑張っても、気づけば体重が戻っている……」

そんな経験はありませんか？これまで何度も壁にぶつかってきたのは、意志が弱いからではなく、

「痩せやすい体の土台」が整っていなかっただけかもしれません。

リアルボディが大切にしているのは、ただ筋肉をつけることではなく、

「体の使い方」を根本から整える機能改善です。動かせていない筋肉を目覚めさせ、

姿勢から変えていくことで、日常の何気ない動作が自然とダイエットに変わります。

「頑張っているのに結果が出ない」と一人で悩む時間は、

もうここでおしまいにしましょう。

あなたの生活スタイルに合わせ、無理なく、気づけば体が変わっている。

そんな体験を私たちが全力で提供いたします。

四街道店・店舗代表 澤田







■ 店舗情報：リアルボディ四街道店

住所：千葉県四街道市四街道2丁目2-7ラインヴィラ四街道2階

１.四街道駅・南口を出て、 ロータリーを抜けて直進。２.大きな交差点を渡って右へ... 約10秒！３.黄色い100円の看板が見える T字路を左へ約30秒...４.リアルボディ四街道店へ到着...！！







主なサービス：完全個室パーソナルトレーニング、食事管理サポート（無料）

対応可能なお悩み：ダイエット、産後ダイエット、膝痛・腰痛の改善、健康維持

お支払い：現金、クレジットカード、PayPay対応

■ 会社概要

会社名：株式会社リアルボディRグループ

本社所在地：宮城県仙台市泉区泉中央4丁目11-6 啓進ビル4階

公式サイト：https://personalgym-realbody.com/

四街道店WEBサイト：https://personalgym-realbody.com/yotsukaido

■ 本件に関するお問い合わせ先

リアルボディ四街道店（担当：澤田） TEL：070-5634-0062

公式サイトより無料体験・カウンセリング随時受付中



■ 体験申込サイト

https://realbodyn-yoyaku.com/_taiken_form/?_gl=1*1hej1p7*_gcl_au*MTkxNTQ3OTk5NC4xNzczMjIzNTM3*_ga*MTQ2Nzg1MDM5LjE3NTc2NDczMDc.*_ga_FYTXM5B17M*czE3NzUwMTA4MzEkbzE3MCRnMSR0MTc3NTAxMDgzNyRqNTQkbDAkaDA





パーソナルジムリアルボデイRグループ店舗一覧



▽宮城県

■リアルボディ長町店

住所：宮城県仙台市太白区大野田3丁目11-34-103 第二横山ハイツ

■リアルボディ長町駅前店

住所：宮城県仙台市太白区長町3-3-9 39ビルディング303

■リアルボディ泉東口店

住所：宮城県仙台市泉区泉中央4丁目11-6 啓進ビル4階

■リアルボディ泉西口店

住所：宮城県仙台市泉区泉中央1丁目35-3 ネオハイツ泉中央

■リアルボディ卸町店

住所：宮城県仙台市宮城野区銀杏町35-8 小野ビル3階

■リアルボディ多賀城店

住所：宮城県多賀城市高橋3丁目11-22 鈴木ビル102

■リアルボディ石巻店

住所：宮城県石巻市大街道北1丁目1-16 かじやビル1F

■リアルボディ岩沼店

住所：宮城県岩沼市大手町9-6 第一マサキビル1階

▽山形県

■リアルボディ山形店

住所：山形県山形市あかねヶ丘2丁目16-9 国井商店ビル2階

▽福島県

■リアルボディ郡山店

住所：福島県郡山市駅前2丁目3-9 東京萬ビル301

■リアルボディいわき店

住所：福島県いわき市平大町20-5 小宅テナント2階西

▽青森県

■リアルボディ八戸店

住所：青森県八戸市沼館1丁目2-21 ウエスタンビル2階

▽千葉県

■リアルボディ北習志野店

住所：千葉県船橋市習志野台3丁目18-9 フラワービル2階

■リアルボディ松戸八柱店

住所：千葉県松戸市稔台1丁目1-2 祥城ビル1階

■リアルボディ四街道店

住所：千葉県四街道市四街道2丁目2-7 ラインヴィラ四街道2階

本プレスリリースに記載の内容は、2026年4月1日現在の情報です 。