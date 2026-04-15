母の日ギフトは二極化？「相手重視」の裏で3割が“こだわりなし”と答える実態

株式会社フォーイット

アフィリエイトプラットフォーム「afb（アフィビー）」< https://www.afi-b.com/ (https://www.afi-b.com/)>の開発運用をおこなう株式会社フォーイットは、全国の20代~60代までの500人を対象に母の日についてのアンケートを実施し、年代別等の特徴についてまとめました。

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【調査の背景】

母の日に贈るものと言えばカーネーションが定番ですが、近年ではギフトのバリエーションも多種多様になっており、カーネーション以外をプレゼントする方も多いかもしれません。そこで今回は、母の日に贈るものともらって嬉しいものについてアンケートを実施しました。

【調査概要】

対象者：10歳~59歳の男女

サンプル数：500人

居住地：全国

調査方法：ネットリサーチ

アンケート実施日：2026年3月2日

【質問：母の日のギフトを選ぶ際、最も重視するポイントは何ですか？】

質問に対しての回答選択肢は以下

1．相手（母親）が欲しがっているかどうか

2．自分の予算内に収まるか

3．配送の早さ・手軽さ（EC利用など）

4．見た目に華やかさがあるか

5．限定品・トレンド感があるか

6．実用性・長く使えるか

7．「お返し」を気にさせない程度のものか

8．特にない

最多は「相手が欲しいもの」、一方で“特にない”も3割超と二極化

「母の日のギフトを選ぶ際、最も重視するポイントは何ですか？」というアンケートを実施したところ、最も多かった回答は「相手（母親）が欲しがっているかどうか」で32.2%でした。次いで、「自分の予算内に収まるか」が14.2%、「「お返し」を気にさせない程度のものか」が5.6%で続くという結果になりました。また、「特にない」と回答した方は33.4%という結果になりました。

年代で変わるギフト観、若年層は現実志向・中高年は相手重視へ

年代別の結果を見ると、母の日のギフト選びにおいて重視するポイントには、世代ごとの価値観の違いが明確に表れています。特に40代・50代では「相手（母親）が欲しがっているかどうか」の割合が高く、40代では43％と最も高い水準となっています。この背景には、自身も家庭を持ち、相手目線で物事を考える機会が増えていることが影響しており、実体験を通じて「相手にとっての価値」を重視する意識が強まっていると推察されます。一方で20代・30代では、「自分の予算内に収まるか」や「お返しを気にさせない程度のものか」といった現実的な要素も一定割合を占めており、経済状況や気遣いのバランスを重視している様子が見られます。また若年層では「特にない」の割合も比較的高く、ギフト選びに対する明確な基準がまだ定まっていない層も一定数存在していることがうかがえました。

女性は“相手目線”、男性は“基準なし”が多数派という対照的な結果に

男女別に見ると、ギフト選びにおける価値観の違いが比較的明確に表れています。女性では「相手（母親）が欲しがっているかどうか」が39.1％と最も高く、男性を大きく上回っています。この結果から、女性はより相手の気持ちやニーズを重視した選択をする傾向が強く、日常的に贈り物やコミュニケーションに対する意識が高いことが背景にあると推察されます。一方、男性では「特にない」が42.7％と突出して高く、女性と比較しても大きな差が見られました。これは、母の日のギフト選びに対して明確な判断基準を持たず、慣習的またはその場の判断で選んでいる層が多い可能性を示しています。また、「予算」や「実用性」といった項目については男女差が比較的小さいものの、全体として男性は合理性、女性は共感性を重視する傾向が見られました。

既婚者は相手重視、未婚者は関与度の低さが浮き彫りに

未婚・既婚別に見ると、母の日のギフト選びにおける重視ポイントはライフステージによって大きく異なっています。既婚者では「相手（母親）が欲しがっているかどうか」が39.7％と、未婚者より10%以上高くなっています。これは、家庭生活の中で相手のニーズを汲み取る経験が増えたことや、家族イベントとして母の日を意識する機会が多いことが影響していると考えられます。一方で未婚者では「特にない」が37.1％と高く、既婚者と比較しても大きな差が見られます。母の日が生活の中で優先度の高いイベントとして定着していないことや、単独で判断するため基準が曖昧になりやすいことが要因となっているのかもしれません。また、未婚者では「贈らない」という選択肢とも関連し、そもそもギフト選びに対する関与度が低い層も一定数存在していることがわかりました。

「afb」について＜https://www.afi-b.com/＞

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会社概要

会社名 ：株式会社フォーイット

所在地 ：東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー9階

資本金 ：10百万円 (2025年4月末日時点)

事業内容 ：アフィリエイトプラットフォーム事業、グローバルマーケティング事業、インフルエンサープラットフォーム事業、アプリプロモーション・開発事業、メディア事業、CRM事業

URL ：https://www.for-it.co.jp

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