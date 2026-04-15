D1 Milano、クロノグラフモデル「POLYCHRONO」発売 / 5週連続で展開した2026年春夏コレクションの最終モデル登場

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株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が日本総輸入代理店を務めるイタリア・ミラノ発のウォッチブランドD1 Milano（ディーワンミラノ）は、2026年春夏コレクションの第5弾として、クロノグラフモデル「POLYCHRONO（ポリクロノ）」を2026年4月17日(金)に発売します。




5週連続新作企画の最終モデルが登場


本モデルは、2026年春夏コレクションとして展開してきた“5週連続リリース企画”の最終モデルとなります。3月20日からスタートした本企画では、ミニマルウォッチからカラーウォッチ、小径モデル、スポーツデザインモデルまで、D1 Milanoの多様なデザインアプローチを5週にわたり紹介してきました。その締めくくりとして登場するのが、機能性とデザイン性を兼ね備えたクロノグラフモデルPOLYCHRONOです。




POLYCHRONOCOLLECTION




POLYCHRONOは、D1 Milanoの特徴であるミニマルデザインをベースに、クロノグラフ機能を搭載したスポーティなモデルです。ダイヤルにはクロノグラフ特有のサブダイヤルを配置しながらも、ブランドらしいクリーンなデザインバランスを保ち、ファッションウォッチとしての洗練された印象に仕上げています。スポーティでありながら日常のスタイリングにも取り入れやすく、カジュアルからストリートスタイルまで幅広いコーディネートに対応するモデルです。


Models

Gilded Lunar　\44,000(税込)


Gilded Solar　\44,000(税込)


Void Phantom　\44,000(税込)


Blue Spectrum　\44,000(税込)


Ice Phantom　\44,000(税込)

PRODUCT INFORMATION

Collection POLYCHRONO


Case Size：40.5mm


Material：Polycarbonate


GLASS：MINERAL WITH BLUE ANTI-REFLEX COATING


Movement：Quartz WITH 3 HANDS


WATER RESISTANCE：5ATM


Launch Date：2026年4月17日(金)



◆発売店舗


エイチエムエスウォッチストア表参道、エイチエムエスウォッチストア横浜ジョイナス店、ビヨンクールキャッスル、H°M’S” WatchStore公式オンラインストア（https://www.hms-watchstore.com/）、その他D1 Milano取り扱い店舗



◆お客様お問い合わせ先


エイチエムエスウォッチストア表参道


東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F


TEL：03-6438-9321


2026 SPRING / SUMMER COLLECTION


5 WEEK RELEASE PROGRAM

3月20日(金)：ULTRA THIN（4SKU）


3月27日(金)：POLYCARBON（4SKU）


4月3日(金)：NANO POLY（2SKU）


4月10日(金)：POLY DIVER DESIGN（5SKU）


4月17日(金)：POLYCHRONO（5SKU）

ブランドを象徴するミニマルウォッチから、ポリカーボネート素材を使用したカジュアルライン、スポーツデザイン、クロノグラフモデルまで、D1 Milanoの多様なデザインアプローチを5週にわたって紹介します。