D1 Milano、クロノグラフモデル「POLYCHRONO」発売 / 5週連続で展開した2026年春夏コレクションの最終モデル登場

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が日本総輸入代理店を務めるイタリア・ミラノ発のウォッチブランドD1 Milano（ディーワンミラノ）は、2026年春夏コレクションの第5弾として、クロノグラフモデル「POLYCHRONO（ポリクロノ）」を2026年4月17日(金)に発売します。

5週連続新作企画の最終モデルが登場

本モデルは、2026年春夏コレクションとして展開してきた“5週連続リリース企画”の最終モデルとなります。3月20日からスタートした本企画では、ミニマルウォッチからカラーウォッチ、小径モデル、スポーツデザインモデルまで、D1 Milanoの多様なデザインアプローチを5週にわたり紹介してきました。その締めくくりとして登場するのが、機能性とデザイン性を兼ね備えたクロノグラフモデルPOLYCHRONOです。

POLYCHRONOCOLLECTION

POLYCHRONOは、D1 Milanoの特徴であるミニマルデザインをベースに、クロノグラフ機能を搭載したスポーティなモデルです。ダイヤルにはクロノグラフ特有のサブダイヤルを配置しながらも、ブランドらしいクリーンなデザインバランスを保ち、ファッションウォッチとしての洗練された印象に仕上げています。スポーティでありながら日常のスタイリングにも取り入れやすく、カジュアルからストリートスタイルまで幅広いコーディネートに対応するモデルです。

ModelsGilded Lunar \44,000(税込)Gilded Solar \44,000(税込)Void Phantom \44,000(税込)Blue Spectrum \44,000(税込)Ice Phantom \44,000(税込)PRODUCT INFORMATION

Collection POLYCHRONO

Case Size：40.5mm

Material：Polycarbonate

GLASS：MINERAL WITH BLUE ANTI-REFLEX COATING

Movement：Quartz WITH 3 HANDS

WATER RESISTANCE：5ATM

Launch Date：2026年4月17日(金)

◆発売店舗

エイチエムエスウォッチストア表参道、エイチエムエスウォッチストア横浜ジョイナス店、ビヨンクールキャッスル、H°M’S” WatchStore公式オンラインストア（https://www.hms-watchstore.com/）、その他D1 Milano取り扱い店舗

◆お客様お問い合わせ先

エイチエムエスウォッチストア表参道

東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F

TEL：03-6438-9321

2026 SPRING / SUMMER COLLECTION

5 WEEK RELEASE PROGRAM3月20日(金)：ULTRA THIN（4SKU）3月27日(金)：POLYCARBON（4SKU）4月3日(金)：NANO POLY（2SKU）4月10日(金)：POLY DIVER DESIGN（5SKU）4月17日(金)：POLYCHRONO（5SKU）

ブランドを象徴するミニマルウォッチから、ポリカーボネート素材を使用したカジュアルライン、スポーツデザイン、クロノグラフモデルまで、D1 Milanoの多様なデザインアプローチを5週にわたって紹介します。