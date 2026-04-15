月額2,800円～で実現！　熱中症・労働災害・体調異変をリアルタイム検知。バイタルケアサービス「SR-LINK」提供開始

エヌエスティ・グローバリスト株式会社

エヌエスティ・グローバリスト株式会社（本社：東京都豊島区）は、2026年7月よりウェアラブルIoTを活用したバイタルケアサービス「SR-LINK」の提供を開始します。建設・製造・物流など現場で働く人の体調変化や居場所をリアルタイムで可視化し、管理者が異常を即時に把握・対応できる環境を実現。労働安全衛生規則は、2025年6月施行の改正法で義務化された高温環境下の健康管理にも対応し、現場の安全管理をITで根本から変えます。

■ 背景：現場が抱える「見えない危険」

建設・製造・物流・農業など屋外・重作業現場では、熱中症や労働災害が依然として深刻な課題です。従来の対策は「声かけ」や「環境測定」が中心であり、作業者一人ひとりの体調変化や居場所をリアルタイムに把握する手段がありませんでした。また、現場が広い・従業員が多い・夜間や単独作業があるといった環境では、管理者が全員を目視で確認することは物理的に困難です。

こうした状況を受け、2025年6月施行の法改正により、高温環境下における作業者の健康管理が事業者に義務付けられました。事業者は適切な健康管理措置を講じることが求められます。現場では一律の管理では対応しきれない個人差も大きく、テクノロジーを活用したリアルタイムな体調把握が急務となっています。

本サービスは、このような現場課題を「テクノロジーで可視化」することで解決します。

■ サービス概要：「SR-LINK」とは

「SR-LINK」は、ウェアラブルデバイス・IoT通信・クラウドを組み合わせた現場向けバイタルケアサービスです。作業者が装着したウェアラブルデバイスが各種バイタルデータと位置情報を継続取得し、クラウドへリアルタイム送信。管理者は専用ダッシュボードで全員の状態を一元把握でき、異常検知時には即時アラートを受け取ることができます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/93995/table/34_1_bf5151ab6fd5399d594ab7b382a83f7a.jpg?v=202604151051 ]▼ データ通信について

本サービスは、LTE・Wi-FiなどのインターネットとLPWAの両方に対応しています。すでにインターネット環境が整った現場はそのままご利用いただけ、電波が届きにくいトンネルや山間部・地下施設などにはLPWAで広域無線エリアを構築します。インターネット接続がない環境でも単独で運用できる点に加え、LPWAを利用する場合はウェアラブルデバイスごとの月額通信費用が不要な点も、当社サービスの大きなポイントです。お客様の現場環境に応じて最適な通信構成をご提案します。

■ 主な機能

3つの特長：「つながる・選べる・安心できる」

▼ 管理者向けダッシュボード画面【アラート通知】【マッピング】【ルート追跡】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/93995/table/34_2_8ad5a69ea5f7a9c5bf607422794c5d8c.jpg?v=202604151051 ]（１）あらゆる現場環境でつながる

LTE・Wi-FiなどのインターネットからLPWAまで、お客様の現場環境に合わせた通信構成でご提供します。既存のインターネット環境をそのまま活用できるほか、電波が届かないエリアではLPWAでカバーが可能です。データ通信の相互補完で「うちの現場では使えない」をなくし、あらゆる環境への導入をサポートします。

（２）現場に合わせて選べる3つのプラン[表3: https://prtimes.jp/data/corp/93995/table/34_3_abe6a75d1097ae43cde0b0c8933ede6f.jpg?v=202604151051 ]▼ デバイス--- 腕時計タイプ ---

【計測（4バイタル）】

心拍数、体温、血中酸素、血圧

--- アームバンド ---

【計測】

心拍数

--- ご注意 ---

本サービスはヘルスケアサービスです。医療機器には該当しません。バイタルの異変をお知らせするサービスであり、疾病の診断・治療・予防を目的とするものではありません。

■ ご提供価格

（３）継続しやすい適正価格- PLAN２ 手頃な価格設定月額2,800円～／デバイス（クラウドサービス費用、通信費用）- 短期プランイベント・工事期間に合わせて柔軟に設定可能ご利用される期間はご相談ください- 利用休止休止している間は月額料金が発生せず、休止中は月額料金がゼロ円。休止期間はご相談ください[表4: https://prtimes.jp/data/corp/93995/table/34_4_c200fb58740aa1634703f29dc1a8476b.jpg?v=202604151051 ]

※ウェアラブルデバイスは別途お見積もり。

※夏季のみ利用したい場合、「短期プランや利用休止」えの対応可能。

■ 会社概要

■ お問い合わせ先

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/93995/table/34_5_fe710728bc9c5c6388b89e2af6a014ee.jpg?v=202604151051 ]

エヌエスティ・グローバリスト株式会社

担当：スマートIoT事業部 坂本一輝

TEL：03-5949-4711

Email：m2m@nstg.co.jp

専用URL：https://www.nstg-sr.com/sr-link/home/