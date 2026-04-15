解像度や機能だけでは語れない、“写真の雰囲気”を楽しむための一本。LIGHT LENS LAB「M 50mm f/1.5 Z21 マットブラック」発売

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、LIGHT LENS LABの交換レンズ 「M 50mm f/1.5 Z21 マットブラック」を2026年4月15日(水)より販売開始いたします。

解像度や機能で語れるレンズは多くても、写真の雰囲気まで印象に残るレンズは、そう多くありません。いまあらためて注目したいのは、スペックの比較だけでは見えてこない、描写の個性と写真を撮る楽しさです。

LIGHT LENS LAB「M 50mm f/1.5 Z21 マットブラック」は、フランスの銘玉「Angenieux 50mm F1.5 Type S21」を現代の光学技術と新素材で再構築し、柔らかさと芯のある描写、そして数値だけでは語れない味わい深い写りをもたらす特別な一本です。

往年の銘玉を、現代の光学技術で再構築

「M 50mm f/1.5 Z21 マットブラック」は、フランスの銘玉「Angenieux 50mm F1.5 Type S21」をベースに、現代の光学技術と新素材によって再構築した特別なモデルです。

Z21の「Z」は、設計者・周（Zhou）氏の頭文字に由来し、オリジナルS21を手がけた開発者たちの精神を受け継ぐという想いが込められています。

クラシックなダブルガウス構成を継承しながら、「S21」の特徴的な外観を追求するため、新たに設計を見直しました。

単なる復刻ではなく、歴史ある描写の魅力を、現代の撮影環境で楽しめるよう仕上げた一本です。

“あえて残した個性”が、写真をもっと印象的にする

本製品の魅力は、数字だけでは測りきれない描写の個性にあります。

他社が収差を取り除く中、あえて収差を残すという設計思想は、光学的な理解と表現へのこだわりがあってこそ実現したものです。

その結果として生まれるのは、「S21」を彷彿とさせる独特の柔らかなトーンやボケ味です。

ただシャープなだけではない、やさしさや深みを感じさせる写りは、被写体そのものだけでなく、その場の空気感まで印象的に写したい方におすすめです。

オリジナルの風格と、新時代の性能を両立

プロ用測定機器を使用して補正値を徹底的に分析し、歴史的な資料やサンプル画像から得られるオリジナルの描写傾向を忠実に再現。

その一方で、画面中心から周辺にかけて、中央部30%においてはオリジナルを約10%上回る光学性能を実現しました。

さらに、全面に最新の光学ガラスを採用し、コーティングも現代技術で最適化。

シャープネスとコントラストを高めながらも、「S21」のような独特の柔らかなトーンやボケ味を活かした描写を実現しています。周辺光量もオリジナルよりわずかに向上し、より自然な周辺描写が可能です。

クラシックレンズの魅力に惹かれる方はもちろん、Mマウントレンズをこれから楽しんでみたい方にとっても、個性的な写りを体験できる一本です。

撮影の幅を広げる、大きめのイメージサークル

イメージサークルは、オリジナルよりも一回り大きく設計されています。

44×33mmフォーマットの撮像素子でも、近～中距離であればケラレを気にせず使用できるため、撮影の幅を広げられる設計となっています。

クラシカルな描写を継承しながらも、現代の撮影環境に配慮している点も、本製品の魅力のひとつです。

眺めても、触れても満たされる。精悍なマットブラック仕上げ

レンズ外観はクラシカルな雰囲気を重視しながら、緻密なヘリコイドや絞りリングの操作感にもこだわりました。

伝統的な「S21」のスタイルと、現代ならではの使いやすさが融合し、撮影する時間そのものを心地よくしてくれます。

また、鏡筒には光の反射を抑えた艶消し仕上げの「マットブラック」を採用。

落ち着いた佇まいが高級感を演出し、所有する喜びをいっそう引き立てます。手に取ったときのしっとりとした質感や外観からも、上質さを実感できるこだわりのモデルです。

仕様レンズ構成：4群6枚

- 対応マウント：ライカM- 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ- 焦点距離：50mm- レンズ構成：4群6枚（ダブルガウスタイプ）- フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）※距離計連動型- 絞り：F1.5-F22- 絞り羽根：10枚- 最短撮影距離：0.7m- フィルター径：52mm（E52）- サイズ：約Φ61×64.3mm（マウント部・突起部除く）- 質量：約313g- 付属品：前後キャップ、レンズケース- その他：レンズフード レンズ一体式LIGHT LENS LAB UVレンズフィルター M 50mm f/1.5 Z21 専用 セットも発売サンプルフォト

more Samples >>(https://stkb.co.jp/info/?page_id=42737)

発売情報

発売日：2026年4月15日（水）

※メーカー希望小売価格：オープンプライス

※最新情報は下記リンク先、焦点工房オンラインストアの商品ページをご確認ください。

ご購入はこちら :https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002457

▼その他商品ページ

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[ ヤフーショッピング ]

https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/search.html?p=LLL-Z21-MB#CentSrchFilter1

About LIGHT LENS LAB

LIGHT LENS LAB（ライトレンズラボ）は、中国の投資家が発起人となり設立されたメーカー。趣味から始まった初代ズミクロン35mmF2復刻プロジェクトでは、レンズ構成や使用する素材だけではなく描写性能までオリジナルに限りなく近い製品（周八枚）を生み出し話題になりました。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

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