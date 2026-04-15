デジタル・ナレッジ、5/14～15「地域×Tech九州」に出展。自治体と企業が出会い、地域の課題を解決するための専門展

株式会社デジタル・ナレッジ詳細・お申込みはコチラ :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/47179/

1995年創業、日本初のeラーニング専門ソリューション企業 デジタル・ナレッジは、2026年5月14日（木）～15日（金）、博多国際展示場&カンファレンスセンターにて開催される「第４回地域×Tech九州」に出展いたします。ご来場お待ちしております。

地域×Tech九州とは

本展は、持続可能な地域づくりのために必要な最新テクノロジーやサービスを地域に直接届けることを目的に開催され、主に地方自治体、地域に関わる企業・団体の方々が対象の展示会・セミナーです。

また、「第3回こども×Tech九州」も同時開催しており、両展示会あわせて約95社が出展します。

開催概要

「第４回 地域×Tech九州」

会場 博多国際展示場&カンファレンスセンター（福岡市博多区東光2丁目22番15号）

会期 2026年5月14日（木）～15日（金）各日 10：00～17：00

入場料 無料 ※登録制

デジタル・ナレッジブースの見所

eラーニングシステムで研修をオンライン化。

DX研修をはじめ、研修コンテンツも豊富！「デジタルバッジ発行サービス」もご案内いたします。

LMSの決定版！「knowledgeDeliver」(https://www.digital-knowledge.co.jp/product/kd/)

学習、教材作成、運用管理と、eラーニングに必要な機能をすべて備えた学習管理システム。様々な研修のオンライン化を実現できる機能が充実しています。また、レディメイドコンテンツも、DX研修をはじめ、階層別・職能別研修など豊富なラインナップを取り揃えております。

Skill+デジタルバッジ発行サービス(https://www.digital-knowledge.co.jp/product/badgeservice/)

認定証や参加証などを、完全偽造防止のデジタルバッジを発行できるサービス。国際的な技術標準である１EdTechのオープンバッジ2.0／3.0規格に準拠したデジタルバッジを簡単に作成・発行できます。デジタル庁も推奨する修了証のデジタル化の最新技術にご注目ください。

Teacher‘s Copilot CMSサービス(https://www.digital-knowledge.co.jp/product/tc-cms/)

動画やPDF教材の元データを登録するだけで、生成AIが自動的に多様な教材データに変換。テスト問題、要点やポイントをまとめたスタディノート、用語集を自動生成し、講師の教材作成の負担を軽減します。ブース内でのデモンストレーションにて、実際の機能をご体感ください。

このほか豊富な製品・サービスをご紹介しておりますのでぜひブースにお越しください。

株式会社デジタル・ナレッジについて

詳細・お申込みはコチラ :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/47179/

教育に関する夢や想いを共有しながら、私たちが「学びの架け橋」となり、学習環境を創造します。

私たちの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」を、より効率的かつ効果的に流通させ、受講者に届けること。そして、より良い知識社会の実現に貢献することです。これは、日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任だと考えています。

デジタル・ナレッジは、教育機関様や研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

名 称：株式会社デジタル・ナレッジ

東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード：507A）

所在地：〒110-0005 東京都台東区上野5丁目3番4号 eラーニング・ラボ 秋葉原

代表者：代表取締役社長 はが 弘明／代表取締役COO 吉田 自由児

設立年月日：1995年12月20日

URL: http://www.digital-knowledge.co.jp/

TEL：03-5846-2131(代表)

050-3628-9240(導入ご相談窓口)

【展示に関するお問合せ先】

株式会社デジタル・ナレッジ 九州支店

住所：〒812-0013 福岡県福福岡市博多区博多駅東2丁目5-1アーバンネット博多ビル 4F

TEL：092-475-9277

コンタクトフォーム：https://www.digital-knowledge.co.jp/inquiry/