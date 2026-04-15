beME RightsCon 2026（ザンビア・ルサカ／オンライン）へ出展

ライツテック株式会社

ライツテック株式会社（本社：東京都）が提供するオンライン安全支援プラットフォーム beME（ビーミー） は、2026年5月5日（水）～8日（金）にザンビア・ルサカで開催される国際会議 RightsCon 2026 に 公式出展・参加することをお知らせします。

RightsCon は、テクノロジーが人権にもたらす影響について議論する世界有数のグローバルサミットであり、政策担当者、企業、NPO、アカデミア、デジタル権利擁護者など多様なステークホルダーが集います。2026年の第14回大会は、ザンビア・ルサカ（Mulungushi International Conference Centre）とオンラインのハイブリッド形式で開催されます。

■ beME 出展の目的

beME の RightsCon 出展は、単なるプロダクト紹介に留まらず、グローバルなデジタル安全・人権コミュニティとの対話の場として位置づけています。beME の技術・運用事例を通じて、以下のテーマに貢献します。

デジタルハラスメントやオンライン被害への実践的な対策 AI技術を活用したリスク検知とユーザー支援の人権的側面 プラットフォーム運用と透明性のある報告手法 民間企業と市民社会の協働モデル

RightsCon は技術と政策が交差する重要なフォーラムであり、beME の知見を共有することで、デジタル安全と人権保護の共通課題に対する理解促進と連携強化に努めます。

■ RightsCon 2026 開催概要

名称：RightsCon 2026（第14回 RightsCon）

日程：2026年5月5日（水）～8日（金）

会場：ザンビア・ルサカ Mulungushi International Conference Centre （ハイブリッド参加可）

主催：Access Now（デジタル人権団体）

公式サイト：https://www.rightscon.org/rc26-in-zambia/

RightsCon 2026 では、世界各地域からの参加者が集い、人権とテクノロジーに関わる最新の課題・政策・実践について議論・共有します。

■ beME 出展内容（予定）

beME の RightsCon 2026 出展において、以下の内容を取り上げる予定です：

- beME の AI×人権に基づくオンライン安全支援技術の紹介- グローバル市場でのオンライン被害対策と地域差への対応- 多様なステークホルダーとの意見交換・パートナーシップ構築- デモンストレーションおよびケーススタディ共有

■ ライツテックが取り組む課題 - デジタル性被害について

全世界で300万人がデジタル性加害・誹謗中傷を経験しています。被害にあった90％の方は、声を上げることができず、沈黙を守っています。支援を求めて正しい専門家にアクセスできたのは、わずが10%だけでした。しかしながら70%の方は法的に訴えるための十分な証拠が保全されておらず、弁護士は対応することができませんでした。わずか1％の方しか法的手続きにアクセスできていないのです。

ライツテック株式会社のサイト: https://rights-tech.jp/

■ beMEについて

beMEはデジタル性被害に対する検知・相談・削除支援・法的サポートをワンストップで提供します。各国・各地域の弁護士事務所および個人向けサイバー保険事業者と連携し、オンライン性被害、誹謗中傷で苦しむ人を無くす取り組みを続けております。

公式サイト：https://www.beme-online.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

ライツテック株式会社（RightsTech Inc.）

Email: info@beme-online.com