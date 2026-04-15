愛犬の“移動時の負担”を軽減する新しいドッグキャリーバッグ『愛犬の負担の少ない ケアリーバッグ』を新発売！犬の骨格と重心バランスを考えた独自設計で、通院や外出時も安心して移動できます。

株式会社エムール愛犬の負担の少ない ケアリーバッグ

健康家具のD2C×EC事業を展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司）が運営する、愛犬愛猫専用寝具ブランド『エムールねどっこ』は、2026年4月13日より『愛犬の負担の少ない ケアリーバッグ』（以下、ケアリーバッグ）の販売を開始しました。

商品の詳細はこちら :https://emoor.jp/products/kt-carebag

愛犬の“移動時の負担”をとことん考えた新しいキャリーバッグ

重心バランスを考えた設計とクッション構造

ケアリーバッグは、旅行や通院などの移動時に、愛犬が安心してくつろげることを目指して生まれた新概念のキャリーバッグです。

こんな方におすすめ

□ 傾きにくいキャリーを探している：キャリーバッグが傾いてヒヤッとした経験がある方

□ 通院時の移動に：動物病院への通院時、愛犬を安全に運びたい方

□ シニア世代の愛犬の負担が気になる：移動中の愛犬の姿勢や身体の負担が気になる方

□ お出かけ・旅行に：外出時も愛犬が快適に過ごせるキャリーを探している方

□ 公共交通機関でも使える：電車やバスでも安心して使えるキャリーを探している方

□ ケガや体調不良のケアに：寝かせたままやさしく移動できるキャリーを探している方

商品の特徴

愛犬の移動時の負担軽減を考えたケアリーバッグの主な特徴

犬の重心を考えたストラップの重心設計や姿勢を支える底面構造、クッション構造などにより、愛犬の身体への負担を軽減しながら安心して移動できるエムールねどっこ独自の設計です。

犬の骨格から設計した 傾きにくい重心設計

表のストラップは中央の位置に、裏側はやや前方の位置にすることで、傾きを防止。

ケアリーバッグは、犬の骨格と体重バランスを考慮した独自のストラップ設計を採用しています。

バッグの裏側に配置されたストラップ位置により、肩掛けした際でもバッグが傾きにくく、愛犬の姿勢を安定させます。

キャリーが傾く原因は「重心バランス」

通常のキャリーバッグは、犬の重心が前にあるため、肩掛けするとバッグが傾きやすくなります。

『ケアリーバッグ』は独自のストラップ設計で重心バランスを整え、傾きにくく安定します。

姿勢を支えるクッション構造

安定の底面構造と、着脱式の枕＆サイドクッション

安定した底面構造

底面には、姿勢を安定させる強化プレートと、身体をやさしく支えるウレタンクッションの2層構造を採用。移動中でも愛犬の姿勢を安定させ、身体への負担を軽減しながら安心して移動できます。

専用の枕＆サイドクッション

愛犬がリラックスできるよう、枕＆サイドクッションを搭載し、くつろぎ姿勢をサポート。

何度も試作を重ねて最適なわた密度を採用し、枕は頭をしっかり支え、サイドクッションは身体をやさしく包み込みます。枕＆サイドクッションは、前方のスナップボタン2か所で簡単に固定・取り外しができます。

軽くて丈夫なキルティング仕様

カラーは上品で光沢感のある「ブライトアイボリー」を採用

ツイル生地を二重にし、熱キルティング加工を施すことで、軽量ながら丈夫なバッグに仕上げました。バッグ本体と底面カバー、枕＆サイドクッションは洗濯可能で、いつでも清潔に保てます。

また、愛犬の重さを分散できるよう、ストラップの長さと太さを最適化。

肩にかけても滑りにくく食い込みにくい、ふんわりとしたキルティング生地のストラップで、肩掛け時の負担を軽減し、長時間の移動でも快適に使用できます。

※洗濯時には、底面カバーのファスナーを開き、強化プレートとウレタンを外してから、洗濯ネットに入れて洗濯してください。 ※枕＆サイドクッションはよく乾かしてからお使いください。

安心してお出かけできる 安全設計

メッシュカバーと飛び出し防止リード付きで安心

メッシュカバー付き

電車やバスなどの公共交通機関でも安心して使える、着脱式メッシュカバー付き。

通気性が良く愛犬の様子も確認しやすいため、必要なときだけ装着して快適に外出できます。

※電車やバスなどの公共交通機関をご利用の際は、メッシュカバーを装着してご使用ください。

（メッシュカバーは取り外し可能です）

飛び出し防止リート付き

長さ調節が可能で、愛犬の飛び出しを防ぎます。

※飛び出し防止リードは、首輪ではなくハーネスに取り付けてご使用ください。

愛犬の「移動時間」を、もっとやさしく

愛犬の負担の少ない ケアリーバッグ

ケアリーバッグは、犬の骨格や重心バランスを考え、移動中でも愛犬が安心してくつろげることを目指して開発されたドッグキャリーです。通院や外出など、日常のさまざまなシーンで愛犬と飼い主の快適な移動をサポートします。

ケアリーバッグの詳細はこちら :https://emoor.jp/products/kt-carebag

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/240_1_8786ef9988946a7e6c29efe6a94a1260.jpg?v=202604151051 ]エムールねどっこ犬猫用寝具専門ブランド『エムールねどっこ』

”エムールneDOGko(ねどっこ)”は、「家族の一員であるパートナー(ペット)の健康寿命を伸ばす」そう願って生まれた日本でも数少ない犬猫用寝具専門ブランドです。寝具家具に関する専門性と確かな生産背景をもとに、犬との住まいアドバイザー資格をもった開発担当者が全ての商品を一からデザインします。シニア犬コミュニティの皆様、獣医などの専門家の支援をいただきながら、実用性の高い愛犬愛猫用のベッドや介護アイテムを企画提案しています。

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

<学術論文>

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2024 マットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案―．睡眠と環境，18巻1号：1-8頁．

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2025 50～89歳におけるマットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案（第2報）―．睡眠と環境，19巻1号：1-8頁．

<学会発表>

日本睡眠学会第44回定期学術集会（2019年）

日本睡眠学会第46回定期学術集会（2021年）

日本睡眠学会第47回定期学術集会（2022年）

日本睡眠学会第48回定期学術集会（2023年）

睡眠環境学会第32回学術大会 奨励賞受賞（2023年）

マットレスの寝心地に関する要因分析の論文発表（2024年）

男性における身体的特徴がマットレスの寝心地に与える影響（2025年）

<特許>

寝具選択システム及び寝具物性認識システム．特許第6229983号．

睡眠情報収集システム．特許第6269980号．

寝具選択システム．特許第6385605号．

寝具選択支援システム．特許第6468666号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（寝具提案）．特許第6865485号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（買い替え）．特許第6902809号．

睡眠改善スケジュール提案システム．特許第6919909号．

寝具情報提示システム、及び寝具情報提供方法．特許第7340299号．

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発



関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

・体験ショールーム立川・青山

https://emoor.world/jp/showroom/

・TATAMU(R)ブランドページ

https://emoor.jp/collections/tatamu



SNS：

・Instagram

https://www.instagram.com/emoor_interior_shop/

・Youtube

https://www.youtube.com/user/EMOORch

・TikTok

https://www.tiktok.com/@emoor_interior_shop



▼エムールのプレスリリース一覧はこちら

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51129