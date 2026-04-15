和食さとアンバサダー5年目! 『渋谷凪咲』さんご出演新CM放映開始!

SRSホールディングス株式会社

<キャンペーン開始日>2026年4月15日(水)～

■「渋谷凪咲」さんが和食さとアンバサダー5年目を迎えました!!

▲アンバサダー5年目就任のメッセージ

国内201店舗を展開する「和食さと」では、ＴＶＣＭ・新聞折込チラシ、自社アプリや店内POP、X、InstagramのSNSなどを活用した様々なプロモーションをアンバサダーの渋谷凪咲さんと共に行っております。2026年度も和食さとアンバサダーに「渋谷凪咲」さんが就任し、和食さとアンバサダー5年目を迎えました!!そして、本日４月15日(水)から新しいＴＶＣＭの放送がスタートするとともに、和食さと公式アプリ・Xアカウントにて「おなかがすいたらさとへいこう！W(ダブル)キャンペーン」を同時開催いたします!!

■2026年春夏新CM『おなかがすいたら さとへいこう篇』

今回のＴＶＣＭでは、渋谷凪咲さんの「おなかがすいたら、さとへいこう！」というセリフと共に、和食さと定番メニューの和膳や麺メニュー・食べ放題をご紹介！幅広い年代のお客様にお楽しみいただけるよう、豊富なメニューを取り揃えている「和食さと」ですが、そのバラエティ感が伝わる内容となっており、メニューを選ぶ楽しさを感じられます。

また、4月15日(水)から放映するCMでは、期間限定で現在販売中の「天然めばちまぐろ食べ放題コース」をご紹介。濃厚な旨味と脂の甘みが特徴の「天然めばちまぐろ」を使用した食べ放題コースは、5月下旬までの期間限定実施となっております。

さらに和食さと公式YouTubeではTV放送版に加え、WEB限定版も公開。それぞれのメニューをおいしそうに頬張る渋谷さんの表情が魅力的で、見ているだけでおなかがすいてくること間違いなし！

▲TVCM「おなかがすいたら さとへいこう篇」

【TVCM概要】

■放送日程 2026年4月15日(水)～ ■放送地域 関西・東海・静岡・岡山

■出演者 渋谷凪咲さん

渋谷凪咲さんアンバサダーページ https://sato-res.com/sato/ambassador/

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■公式X・アプリ同時開催！ 「おなかがすいたらさとへいこう！Wキャンペーン」開催!!

新CMの放送を記念して、和食さと公式X・アプリにて「おなかがすいたら さとへいこう！W(ダブル)キャンペーン」を開催します。

公式Xでは、和食さと公式アカウントのフォロー・キャンペーン投稿のリポストをすると、抽選で100名様に500円分の電子クーポンをプレゼント。そして和食さと公式アプリでは、アプリ内の専用フォームから必要事項を記入の上ご応募いただくと、抽選で10名様に5,000円分の和食さとで使えるお食事券をプレゼントします。X・アプリ両方から応募OKのダブルキャンペーン！皆様のご応募お待ちしております！

【おなかがすいたらさとへいこう！W(ダブル)キャンペーン概要】

■応募期間 ともに2026年4月15日(水)～4月24日(金)

■景品

・公式X：抽選で100名様に電子クーポン500円分プレゼント

・公式アプリ：抽選で10名様に和食さとお食事券5,000円分プレゼント

■応募方法

・公式X：和食さと公式アカウントをフォロー＆キャンペーン投稿をリポスト

・公式アプリ：アプリ内専用フォームから必要事項を記入

(応募には和食さと公式アプリにご登録のメールアドレスが必要です)

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/