【 郡山駅前に “銀だこ” 登場！ 】福島県内2店舗目となる、『銀だこハイボール酒場』4/20（月）オープン！

株式会社ホットランドホールディングス

築地銀だこ(https://www.gindaco.com/) を展開する 株式会社ホットランドホールディングス(https://hotland.co.jp/) （本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬守男）の連結子会社で、「銀だこハイボール酒場」や「おでん屋たけし」などの酒場事業を展開する 株式会社オールウェイズ(https://alwayssaisei.co.jp/hb/) （本社：東京都中央区、代表取締役社長：内田善行）は、2026年4月20日（月）福島県郡山市に『銀だこハイボール酒場 郡山駅前店』 をオープンいたします。

JR郡山駅徒歩約3分！“たこ焼×ハイボール” を楽しもう！

『銀だこハイボール酒場 郡山駅前店』外観イメージ

『銀だこハイボール酒場 郡山駅前店』は、新幹線停車駅であるJR郡山駅から徒歩約3分という利便性の高い立地にオープンいたします。

2026年3月、「銀だこハイボール酒場」福島県初出店として “福島市エリア” に進出し、多くのお客様にご来店をいただいております。勢いをそのままに、このたび早くも福島県内2店舗目となる新店舗を “郡山市エリア” に出店する運びとなりました。

店内では、焼きたてアツアツの「たこ焼」と、爽快感のある超炭酸ハイボールを中心に、多彩なフード・ドリンクメニューをご用意。赤提灯が灯る賑やかな空間で、会話とともにお食事やお酒をお楽しみいただけます。地元のお客様の日常使いはもちろん、出張や観光で訪れる方にも最適な、“ふらっと立ち寄れる酒場” として、幅広いシーンでご利用いただけます。

「銀だこハイボール酒場」メニューイメージ

また、お持ち帰り（一部商品を除く）にも対応しており、ご自宅やお出かけ先、滞在中のホテルなどでも、築地銀だこの「ぜったいうまい!!たこ焼(https://www.gindaco.com/menu/)」をお楽しみいただけます。

＜ グランドオープン記念キャンペーン開催！ ＞

左上：「ぜったいうまい!!たこ焼」、右上：「ねぎだこ」、左下：「チーズ明太子」、右下：「てりたま」商品イメージ

オープンを記念して2026年4月20日（月）から 22日（水）の3日間、『銀だこハイボール酒場 郡山駅前店』限定 で、グランドオープンキャンペーンを実施いたします！

【 キャンペーン概要 】

実施期間：2026年4月20日（月）から 22日（水）の3日間限定

実施内容：「こだわり酒場レモンサワー」・「ジムビームハイボール」が、何杯飲んでも 終日1杯220円 にてご提供いたします。

※通常サイズのみ適用（メガは対象外）

※銀だこハイボール酒場 郡山駅前店のみで実施

友人や仲間との集まりのほか、ゼロ次会の “ちょい飲み” や仕事帰りの一杯など、幅広いシーンで気軽にお立ち寄りください！

【 店舗概要 】

店舗名：銀だこハイボール酒場 郡山駅前店

住所：〒963-8002 福島県郡山市駅前2-2-4

※JR郡山駅より徒歩約3分

電話番号：024-954-9750

営業時間：

[月～金] 16:00～24:00

[土日祝] 12:00～24:00

ラストオーダー：

店内飲食（フード）23：00

店内飲食（ドリンク・たこ焼）23：30

お持ち帰り（たこ焼）23：30

席数：カウンター 5席 ／ テーブル 14卓（28席）

支払い方法：現金、PayPay、クレジットカード、交通系IC

テイクアウト：有

喫煙室：無

※今後の営業状況によって予告なく変更となる場合がございます

【銀だこハイボール酒場 メニュー紹介（一部商品）】

ぜったいうまい!!たこ焼（4個入り・店内飲食限定）…429円

＜酒場限定たこ焼＞Wのりマヨたこ焼（4個入り・店内飲食限定）…539円

＜酒場限定たこ焼＞四川麻辣マヨたこ焼（4個入り・店内飲食限定）…539円

＜NEOもんじゃ＞ガーリックチーズ／カレースパイス…各528円

うずらのおつまみマリネ…385円

燻製ポテトサラダ…528円

たこさん赤ウインナー…1本 308円

たこ焼屋のたこ唐…605円

イチゴ大福アイス…418円

【 アルコール 】

ザ・プレミアムモルツ（生）…605円

角ハイボール／こだわり酒場のレモンサワー…各495円

【 モクテル（ノンアルコール） 】

大人のレモンスカッシュ／烏龍パインミルクティー／ブルーライチソーダ…各528円

※価格はすべて税込価格です

※写真はすべてイメージです

『銀だこハイボール酒場ブランド』 ブランド一覧『銀だこハイボール酒場ブランド』 について

築地銀だこがプロデュースする「たこ焼」と「お酒」を気軽に楽しめる酒場業態。「銀だこハイボール酒場」「銀だこ酒場」「銀だこハイボール横丁」などのブランドで、全国103店舗（2026年3月末時点）を展開しています。

2009年に「銀だこハイボール酒場」1号店を東京都新宿区歌舞伎町にオープンし、創業16周年を迎えました。当初はまだ珍しかった “たこ焼をつまみにハイボールを楽しむ” というスタイルが、都心で働くビジネスパーソンを中心に支持を集め、現在では「ぜったいうまい!! たこ焼」と超炭酸ハイボールに加え、多彩なフードやドリンクメニューを取りそろえた居酒屋として、幅広い世代のお客様にご愛顧いただいております。

ホットランドグループはこれからも、 “ぜったいうまい!! 食” を通じて、ほっとしたひと時をお楽しみいただけるよう、より良い商品、サービスの提案をしてまいります。