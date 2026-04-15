お稲荷さんはぜんぜんこわくない！一生守ってくれるお稲荷さんの魅力を綴った『お稲荷さんのすごいひみつ』が好評（5刷）

株式会社ハート出版

お稲荷さんは気の毒なことに誤解されることが多い神様であり、失礼な噂があったり、根も葉もない情報が流されていたりしやすい。現に著者の元には「噂は本当なのでしょうか？」という質問が時々届くようだ。

正しい知識がなければ間違った情報に惑わされることもある。著者は、お稲荷さんという神様をよく知らないという方のために、ガイド本のようなものをいつか書きたいと思っていたそうだが、なかなかそういったチャンスに恵まれなかった。そんな時に、白龍お稲荷さんが我が家に来たそうで、来られた理由は自分がいるお社に来てほしいとか、そのようなことではなく、「龍神のため」だった。お稲荷さんは人間にごりやくを与えるだけの神様ではないようで、龍神という別の神様のことを心から心配したり、思いやったり、励ましたりする心優しい神様なのである。

白龍お稲荷さんの感動的なエピソードを知って、皆様にもっとお稲荷さんのことを知ってもらいたいと思うとともに、お稲荷さんを正しく理解していただくためには、情報を多く集める必要があると感じ、新たに各地の稲荷神社を訪れたという著者。そこで体験したことや感じたことがありのままに書かれていて、今までのお稲荷さんのイメージや考え方が大きく変わるかもしれない魅力的な一冊になっている。

本書は、東日本編9社、西日本編9社を写真付きで紹介するほか、過去に本の中で取り上げた稲荷神社の神様の特徴も再録。さらに、キツネつながりで、新美南吉の名作童話「ごん狐」の桜井識子バージョンも併載している。

こちらの『ごんぎつね』も、ほっこりとしつつも感動的な内容となっている。

お稲荷さんの参拝に関して、皆様が「ん？」と疑問に思うことがないようにしたというお稲荷さんづくしの一冊。どのお稲荷さんにも素敵な個性があって、知れば知るほど参拝するのが楽しくなる内容だ。

【著者プロフィール】

桜井識子 さくらい・しきこ

神仏研究家、文筆家。

霊能者の祖母・審神者の祖父の影響で霊や神仏と深く関わって育つ。

神社仏閣を2,000ヶ所以上参拝して得た、神様仏様世界の真理、神社仏閣参拝の恩恵などを広く伝えている。神仏を感知する方法、ご縁・ご加護のもらい方、人生を好転させるアドバイス等を書籍やブログを通して発信中。

『新装改訂版“識子流”ごりやく参拝マナー手帖』『お稲荷さんのすごいひみつ』（ハート出版）、『七福神めぐりのすごいひみつ』（PHP研究所）、『龍で開運！ 運気爆発を叶えるすごい神様』（幻冬舎）、『神仏のみことば』（宝島社）、『100年先も大切にしたい日本の伝えばなし』（KADOKAWA）など著書多数。

「桜井識子オフィシャルブログ～さくら識日記～」

https://ameblo.jp/holypurewhite/

【書籍情報】

書名：お稲荷さんのすごいひみつ

著者：桜井識子

四六並製 280ページ

ISBN：978-4-8024-0167-8 C0011

発売：2023.10.05

本体：1,760円（税込）

発行：ハート出版

商品URL：https://www.810.co.jp/hon/ISBN978-4-8024-0167-8.html