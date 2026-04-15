59年の老舗リサーチ会社が “インタビューの常識” をAIで革新。RJCリサーチ、顧客・従業員への深層ヒアリングを可能にする 「mirAIインタビュー」 を提供開始

インパクトホールディングス株式会社

インパクトホールディングス株式会社の連結子会社で、マーケティングリサーチ事業を展開する株式会社RJCリサーチ （本社：東京都港区、代表取締役社長：藤本 勇樹、以下 「RJCリサーチ」 ） は、最新AI技術と長年のリサーチノウハウを融合させ、顧客や従業員の 「深層心理」 を手軽に、深く、大規模に聴取できる新サービス 「mirAI （ミライ） インタビュー」 の提供を開始いたしました。

開発背景 ： なぜ今 「生の声」 を 「深く」 「全員から」 聴く必要があるのか？

顧客ニーズが多様化し、従業員の価値観も変化する現代において、企業が成長を続けるためには、一人ひとりの 「生の声」 に真摯に耳を傾け、サービスや組織運営に活かすことが不可欠です。 しかし、従来のインタビュー調査は、一人の調査員が対応できる人数に限りがあるため、「高コスト」 「煩雑な日程調整」 「限定的なサンプル数」 といった構造的な課題を抱えていました。また、Webアンケートでは自由記述欄を設けても、回答者の表層的な意見しか得られず、「なぜ、そう感じたのか？」 という最も重要なインサイトまで辿り着けないのが実情でした。

RJCリサーチは、この業界の長年の課題を解決するため、1967年の創業以来培ってきた “人のインサイトを深く引き出す” 対話技術と、最新のAIを掛け合わせることで、「アンケートの手軽さ」 と 「インタビューの深さ」 を両立させ、「全員へのヒアリング」 を現実にする 「mirAIインタビュー」 を開発いたしました。

「mirAIインタビュー」 が提供する3つの革新的価値

１．【深さ】 AIが一人ひとりに寄り添い、本音を深掘り

特別仕様のAIが調査目的を理解し、回答内容に応じてリアルタイムに最適な質問を生成。「なぜそう思ったのですか？」 「具体的に教えてください」 といった対話を通じて、アンケートでは決して得られない 「買わなかった本当の理由」 や 「組織への秘めた想い」 といった深層心理・インサイトを丁寧に抽出します。AIが相手だからこそ、対面では話しにくいコンプレックスや本音も、心理的な負担なく話せるというメリットもあります。

２．【速さ・手軽さ】 24時間365日、好きな場所で。回答後3営業日で納品

対象者はQRコードやURLから、PC・スマートフォンで24時間好きな時に回答できます。購入・体験直後の “鮮度の高い気持ち” も逃しません。最終回答完了後、最短3営業日で全発言録、5営業日で分析レポートを納品する圧倒的なスピードを実現しました。

３．【規模・コスト】 従来の1/10のコストで、数千人規模の定性調査を実現

従来のデプスインタビューと比較し、大幅なコスト削減を実現。これまで予算の都合で諦めていた数千人規模の定性データ収集や、全従業員への1on1面談も低コスト・短期間で実施可能となり、継続的なインサイトの蓄積に貢献します。

「mirAIインタビュー」 の主な活用シーン

- マーケティング・CX推進部門： 顧客満足度調査、商品開発ヒアリング、出口調査に。顧客解像度を飛躍的に高め、サービス改善やLTV向上に繋げます。- 人事・経営企画部門： 全従業員へのエンゲージメント調査や意識調査に。個々の本音を吸い上げ、離職防止や組織風土の改善に繋げます。- 多店舗展開企業 （店舗運営・SV）： SVのフィルターを通らない店舗スタッフの声を直接収集。エリアや店舗ごとの課題を客観的に可視化し、迅速な打ち手を可能にします。

今後の展望とインパクトホールディングスグループとしてのシナジー

今後は、インパクトホールディングスグループの強みである全国30万人のフィールドワーカー網と 「mirAIインタビュー」 を連携させ、リアルな実店舗での推奨販売活動と、その後の深層心理インタビューを組み合わせた新たなマーケティングソリューションの提供も視野に入れております。インパクトホールディングスグループは、今後もリアルとデジタルの力を融合させ、企業の成長を支援する革新的なサービスを創出してまいります。

サービス料金体系

調査対象者の条件 （属性、人数、拘束時間、その他調査に関わる調査条件など） により変動しますが、お客様の多様なニーズにお応えできるプランをご用意しております。 従来のインタビュー調査の費用からの大幅な削減を盛り込んだお見積りが可能です。

会社概要

会社名 ： 株式会社RJCリサーチ （インパクトホールディングス株式会社 連結子会社）

代表者 ： 代表取締役社長 藤本 勇樹

設立 ： 1967年7月 ※2017年12月に分社化により新会社として設立

本社所在地 ： 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル23F

事業内容 ： マーケティングリサーチ事業

WebURL ： https://www.rjc.co.jp/



お問い合わせ先

サービスに関するお問い合わせ

株式会社RJCリサーチ（インパクトホールディングス株式会社 連結子会社）

TEL ： 03-5937-1501

E-mail ： info@rjc.co.jp

URL ： https://www.rjc.co.jp/

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