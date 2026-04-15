【デジライズ】日本最大級IT展「Japan IT Week 春 2026」にて2日間連続登壇-Claude Code実践講座が連日立見の大盛況、見逃しオンラインセミナーの開催を決定！

株式会社デジライズ

株式会社デジライズ（本社：東京都港区、代表取締役：茶圓将裕）は、4月8日(火)～4月10日(金)の3日間にわたり開催された「Japan IT Week 春 2026」において、「Claude Code実践講座」の講師を代表取締役・茶圓将裕が2日間にわたり担当いたしました。連日立見席が出るほどの反響をいただき、この熱量に応える形で4月22日(水)に見逃しオンラインセミナー「徹底比較 Claudeの優位性と2026年最新AI実装戦略」を開催することを決定いたしました。

生成AIの急速な普及に伴い、企業のAI活用への関心はかつてないほど高まっています。なかでも、Claude Codeをはじめとするコーディング特化型AIツールへの注目度は急上昇していますが、正確な知識や導入手順を持たないまま活用を検討している企業が大半を占めているのが現状です。ツールの導入だけが先行し、組織としての活用基盤が整っていないケースも多く、「どこから始めるべきか」という根本的な課題を抱える企業は依然として少なくありません。

本講座では、単なるツール紹介にとどまらず、「企業がAIを活用するために必要なステップを正しく踏む重要性」をお伝え。特にClaude Codeの本格導入に先立ち、社内のAI活用リテラシーや運用体制といった"足元の基盤"を整えることが、持続的な成果につながるという実践的な観点をご提示いたしました。一方で、昨今のClaude Codeへの関心の高まりや、Anthropic社の急速な躍進は目覚ましく、現代のビジネスシーンに大きな変革をもたらしていることもまた事実です。そうした時代の潮流を踏まえ、Claude Codeの基礎から最新動向まで、どのような立場の方にも理解しやすい形で、Claudeの全容を余すことなくお伝えいたしました。

この反響を受け、デジライズは会場にご来場いただけなかった方々を対象に、同テーマを扱うオンラインセミナーの開催を決定いたしました。是非、この機会に皆様のご参加をお待ち申し上げております。

■セミナー概要

徹底比較 Claudeの優位性と2026年最新AI実装戦略

開催日時 ： 2026年4月22日（水）17:30～18:30

開催形式 ： オンライン（Zoom）

参加費： 無料

内容 ： ChatGPT・Gemini・Copilotと比較したClaudeの優位性と使い分けのメリット・デメリッ トを解説。さらにClaude、Cowork、Claude Codeが引き金となるSaaS構造転換など、今後のAI動向と企業の実装戦略を詳説。

詳細URL ：https://x.gd/MYZKs

■デジライズ代表取締役 茶圓 将裕のコメント

今回のJapan IT Weekでは、2日間にわたって多くの方々にお集まりいただき、Claude Codeへの関心の高さを肌で実感いたしました。一方で、強力なツールへの期待が先行するあまり、活用のための基盤づくりが後回しになっているケースも多く見受けられます。AIは正しい順序で導入してこそ、初めて企業の真の力になります。会場にお越しになれなかった皆様にも、そのエッセンスをオンラインでしっかりお届けしたいと考えております。

■Japan IT Week 春 2026 開催概要

Japan IT Week 春 2026 / Japan DX Week 春

会 期 ： 2026年4月8日（水）～10日（金）［全3日間開催］

会 場 ： 東京ビッグサイト

主 催 ： RX Japan 合同会社

概 要 ： ソフトウェア・AI・情報セキュリティ・IoT・クラウドなど

多様なデジタル技術分野の企業・バイヤーが集結する、

日本最大規模のIT専門展示会

URL ： https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html

■株式会社デジライズについて（https://digirise.ai）(https://digirise.ai)

デジライズは、「日本の生成AI活用率を80％以上へ」を掲げ、企業向けAI研修・活用サポート、企業向けChatGPT「AI Works」の開発・販売、AIシステム開発、および個人向けAIスクールの運営を通じて、企業・個人のAI活用変革を支援しています。

■会社概要

会社名：株式会社デジライズ（https://digirise.ai）

所在地：東京都港区海岸１丁目７番１号東京ポートシティ竹芝１０Ｆ

代表者：代表取締役 茶圓将裕

事業内容：企業向けAI研修・活用サポート

企業向けChatGPT「AI Works」開発・販売

AIシステム開発

個人向けAIスクールの運営