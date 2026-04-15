Upstage - シリーズCで1億3,500万米ドル（約200億円）を調達

Upstage AI株式会社

Upstageは本日、シリーズCファーストクローズとして 1億3,500万米ドル（約200億円） の調達完了を発表しました。これにより累計調達額は 約2億7,000万米ドル（約400億円） に達します。本ラウンドはSazzePartnersをリードインベスターとし、アジアを中心とする有力金融投資家が参画。今回の調達により、Upstageは企業評価額10億ドル超を達成し、ユニコーン企業となりました。

■ モデル性能から、本番稼働するシステムへ

Upstageは年間130%超の売上成長を維持しています。その原動力となっているのは、AIを現実のビジネス環境で確実に機能させることという一点に集中した取り組みです。企業がAI導入に踏み出す際、最大の課題はモデルそのものではなく、データにあります。Upstageがデータ構造化技術に強みを持つことが、システムが本番環境で確実に動作し、その価値が継続的に評価される理由です。

主要プロダクト：

- Solar(https://www.upstage.ai/blog/en/solar-pro-3-0127)（日本市場向けにはSynシリーズ(https://www.upstage.ai/blog/ja/upstage-ai-jp-syn-pro)） - エンタープライズ用途に最適化された独自大規模言語モデル- Document Parse(https://www.upstage.ai/blog/ja/upstage-document-parse) - PDF・表・スキャン文書など、複雑な非構造化データを高精度で処理するドキュメントインテリジェンスソリューション

これらの技術は、以下の要件が求められる産業においてすでに実装・稼働しています。

■ 日本市場での事業展開を強化

- 出力の一貫した正確性が不可欠な環境- プロセスのトレーサビリティが求められる環境- 厳格なガバナンス要件のもとで稼働するシステム

日本の企業・公共機関は、文書から基幹システムまで、膨大な量の非構造化データを保有しており、AIによる価値創出の大きな機会が眠っています。同時に、日本は信頼性・ガバナンス・データ統制が重視されるフィジカルAIやセキュアなエンタープライズ展開において、グローバルをリードする素地を持っています。Upstageが日本市場に戦略的注力を続ける理由はここにあります。

UpstageのLLMは、経済産業省が認定する「国産基盤モデル」として、日本語対応・セキュリティ・エンタープライズユースケースに最適化されたトップ性能を発揮します。

Document Parseはこれを補完する形で、複雑な非構造化データを構造化インプットへと変換し、信頼性の高いAIシステムの基盤を形成します。

Upstageは、セキュアでスケーラブルかつローカル要件に適合した展開を実現するため、日本HP(https://www.upstage.ai/blog/ja/hp-upstage-ai-collaboration)・Amazon Web Services(https://www.upstage.ai/blog/ja/upstage-series-b-bridge-funding)をはじめとする主要エコシステムパートナーと連携を深めています。また、AIエージェントによるエンド・ツー・エンドのワークフロー自動化を実現するUpstage Studioの提供を開始するとともに、フィジカルAI分野における先端的な取り組みを推進しています。

Upstage AI 株式会社 代表取締役 カントリーマネージャー 松下 紘之 のコメント

「日本の企業・公共機関は今、AI活用の実証から本格導入へと歩みを進めています。その先で直面するのは、モデルの選定ではなく、膨大な非構造化データをいかにAIが読める形に変えるか、という課題です。Upstageは文書解析（ドキュメント・パーシング）技術を核に、グローバルで実績を積んできました。この強みを日本市場でも活かしながら、現場で安心して使えるAIシステムの実現を支えていきます。」

会社概要

Upstage AI 株式会社について

Upstageは、安全で高性能なLLMおよびドキュメントAIを提供するグローバルAI企業です。AmazonやAMDからの出資を受け、国内開発LLMであるSynシリーズや、日本のビジネス文書向けの対応強化をしたDocument Parseなど企業向けAIプラットフォームを展開しています。URL: https://www.upstage.ai/jp