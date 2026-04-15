SBTイニシアティブ「ネットゼロ」認定取得

SMC株式会社

SMCはこのたび、気候変動に関する国際的な認証機関「SBT（Science Based Targets）イニシアティブ*¹」から、Scope１・２・３*²を含むバリューチェーン全体での温室効果ガス(GHG)排出量削減の「ネットゼロ目標」について、認定を取得しました。



SMCは、2030年度に向けたScope１・２・３のGHG排出量削減の短期目標について2024年6月にSBT認定を取得していますが、今回新たに、2040年度に向けてScope１・２、2050年度に向けてScope３のネットゼロを達成する長期目標について、SBT認定を取得しました。

SMCはこれからもグループ全社を挙げて環境に配慮した取り組みを推進し、サステナブルな未来の実現に貢献します。

*¹ パリ協定の「1.5℃目標」の達成に向け、企業が科学的根拠に基づいたGHG排出量削減の取り組みを進めることを支援する目的で、WWF、CDP、世界資源研究所（WRI）、国連グローバル・コンパクトにより2015年に設立されました。

*² Scope１：自社の燃料消費によるCO2排出量

Scope２：他社から供給されたエネルギーの消費によるCO2排出量

Scope３：原材料の購入、製品の配送、お客様が当社製品を使用した際のエネルギー消費など、事業

活動に関わる間接排出

2026年4月14日

SMC株式会社